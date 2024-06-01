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Атака на критическую инфраструктуру на Прикарпатье: враг ударил 4 ракетами, травмирован мужчина, повреждены дома

Удар по енергооб’єкту на Прикарпатті

Утром 1 июня 2024 года вооруженные силы РФ нанесли массированные ракетные удары по критической инфраструктуре на Ивано-Франковщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Ивано-Франковской областной прокуратуры.

Как отмечается, предварительно, враг ударил четырьмя ракетами неустановленного типа.

"В результате взрыва повреждения получила также гражданская инфраструктура, жилые дома и имущество. Травмы получил местный житель", - говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Ивано-Франковской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч.1 ст. 438 УК Украины).

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что враг попал в объект энергетической инфраструктуры на Ивано-Франковщине.

Массированная атака на Украину в ночь на 1 июня 2024 года

Как сообщалось, в ночь на субботу, 1 июня 2024 года, войска РФ в очередной раз массированно атаковали Украину с применением ракет и ударных дронов типа "Шахед". Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, атакованы энергообъекты в 5 областях.

По данным Воздушных сил, в ночь на 1 июня 2024 было уничтожено 35 из 53 ракет и 46 из 47 "Шахедов".

Также Цензор.НЕТ информировал, что рашисты массированно обстреляли Запорожье, есть разрушения на объекте энергетической инфраструктуры.

Кроме того, враг атаковал энергетическую инфраструктуру на Днепропетровщине. Также оккупанты нанесли ракетный удар по Балаклее. Есть попадание в объект энергетической инфраструктуры в Ивано-Франковской области.

Атаковал враг и Львовскую область. Зафиксированы попадания в 3 объекта критической инфраструктуры, есть разрушения.

По данным "Укргидроэнерго", враг обстрелял две гидроэлектростанции, есть критические повреждения оборудования.
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А у відповідь лише балачки про знищення керченського мосту.
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01.06.2024 14:32 Ответить
А де та ешелована ППО про яку разказували народу що збудують з"партнерами"?
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01.06.2024 14:56 Ответить
А яким чином можна захистити ППО всю територію України? На кожен областний центр потрібно з 2 батареї Петріот, На кожну ТЕЦ і кожен райцентр по Насамсу чи Айрис-Т, чи С300. Звідки нам стільки їх узяти?
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01.06.2024 15:01 Ответить
Критичну інфраструктуру треба захищати, чи ні? Від якої залежить виживання і функціонування держави? Зрозуміло, що столицю захищають в першу чергу, але де ж усі інші комплексиППО, для критичних об'єктів? Їх взагалі вже немає, бо ракети де факто не збиваються і майже всі досягають цілей?
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01.06.2024 15:12 Ответить
"але де ж усі інші комплексиППО, для критичних об'єктів?"

А інші міста не потрібно захищати? Харків, Дніпро, Запоріжжя і тд?

"бо ракети де факто не збиваються і майже всі досягають цілей?"

Дефакто збивається більша частина ракет - десь 80-90%.
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01.06.2024 16:24 Ответить
 
 