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Новини Війна
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Атака на критичну інфраструктуру на Прикарпатті: ворог ударив 4 ракетами, травмовано чоловіка, пошкоджено будинки

Удар по енергооб’єкту на Прикарпатті

Вранці 1 червня 2024 року збройні сили РФ завдали масових ракетних ударів по критичній інфраструктурі на Івано-Франківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Івано-Франківської обласної прокуратури.

Як зазначається, попередньо, ворог вдарив чотирма ракетами невстановленого типу.

"Внаслідок вибуху пошкоджень зазнала також цивільна інфраструктура, житлові будинки та майно. Травмування отримав місцевий житель", - йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст. 438 КК України).

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що ворог поцілив в об’єкт енергетичної інфраструктури на Івано-Франківщині.

Масована атака на Україну у ніч на 1 червня 2024 року

Як повідомлялося, у ніч проти суботи, 1 червня 2024 року, війська РФ вчергове масовано атакували Україну із застосуванням ракет та ударних дронів типу "Шахед". Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, атаковано енергооб’єкти у 5 областях.

За даними Повітряних сил, у ніч на 1 червня 2024 року було знищено 35 із 53 ракет та 46 із 47 "Шахедів".

Також Цензор.НЕТ інформував, що рашисти масовано обстріляли Запоріжжя, є руйнування на об’єкті енергетичної інфраструктури.

Окрім того, ворог атакував енергетичну інфраструктуру на Дніпропетровщині. Також окупанти завдали ракетного удару по Балаклії. Є влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури на Івано-Франківщині.

Атакував ворог і Львівщину. Зафіксовано влучання у 3 об’єкти критичної інфраструктури, є руйнування.

За даними "Укргідроенерго", ворог обстріляв дві гідроелектростанції, є критичні пошкодження обладнання.

Автор: 

обстріл (28449) прокуратура (3675) енергетика (2594) Івано-Франківська область (950)


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А у відповідь лише балачки про знищення керченського мосту.
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01.06.2024 14:32 Відповісти
А де та ешелована ППО про яку разказували народу що збудують з"партнерами"?
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01.06.2024 14:56 Відповісти
А яким чином можна захистити ППО всю територію України? На кожен областний центр потрібно з 2 батареї Петріот, На кожну ТЕЦ і кожен райцентр по Насамсу чи Айрис-Т, чи С300. Звідки нам стільки їх узяти?
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01.06.2024 15:01 Відповісти
Критичну інфраструктуру треба захищати, чи ні? Від якої залежить виживання і функціонування держави? Зрозуміло, що столицю захищають в першу чергу, але де ж усі інші комплексиППО, для критичних об'єктів? Їх взагалі вже немає, бо ракети де факто не збиваються і майже всі досягають цілей?
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01.06.2024 15:12 Відповісти
"але де ж усі інші комплексиППО, для критичних об'єктів?"

А інші міста не потрібно захищати? Харків, Дніпро, Запоріжжя і тд?

"бо ракети де факто не збиваються і майже всі досягають цілей?"

Дефакто збивається більша частина ракет - десь 80-90%.
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01.06.2024 16:24 Відповісти
 
 