Атака на критичну інфраструктуру на Прикарпатті: ворог ударив 4 ракетами, травмовано чоловіка, пошкоджено будинки

Вранці 1 червня 2024 року збройні сили РФ завдали масових ракетних ударів по критичній інфраструктурі на Івано-Франківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Івано-Франківської обласної прокуратури.

Як зазначається, попередньо, ворог вдарив чотирма ракетами невстановленого типу.

"Внаслідок вибуху пошкоджень зазнала також цивільна інфраструктура, житлові будинки та майно. Травмування отримав місцевий житель", - йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст. 438 КК України).

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що ворог поцілив в об’єкт енергетичної інфраструктури на Івано-Франківщині.

Масована атака на Україну у ніч на 1 червня 2024 року

Як повідомлялося, у ніч проти суботи, 1 червня 2024 року, війська РФ вчергове масовано атакували Україну із застосуванням ракет та ударних дронів типу "Шахед". Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, атаковано енергооб’єкти у 5 областях.

За даними Повітряних сил, у ніч на 1 червня 2024 року було знищено 35 із 53 ракет та 46 із 47 "Шахедів".

Також Цензор.НЕТ інформував, що рашисти масовано обстріляли Запоріжжя, є руйнування на об’єкті енергетичної інфраструктури.

Окрім того, ворог атакував енергетичну інфраструктуру на Дніпропетровщині. Також окупанти завдали ракетного удару по Балаклії. Є влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури на Івано-Франківщині.

Атакував ворог і Львівщину. Зафіксовано влучання у 3 об’єкти критичної інфраструктури, є руйнування.

За даними "Укргідроенерго", ворог обстріляв дві гідроелектростанції, є критичні пошкодження обладнання.