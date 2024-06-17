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ВСП поддержала решение об увольнении экс-главы Верховного Суда Князева

Ексголова Верховного Суду Всеволод Князєв 

Первая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия решила привлечь к ответственности бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева.

Об этом сообщает пресс-служба ВСП, передает Цензор.НЕТ.

"Первая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия приняла решение о привлечении судьи Верховного Суда Всеволода Князева к дисциплинарной ответственности и применении к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении с должности", - говорится в сообщении.

В ВСП отметили, что такое решение Первая Дисциплинарная палата приняла по результатам рассмотрения дела, открытого 15 апреля 2024 года.

В частности, постановлением об открытии производства, ВСП его начал из-за того, что ранее "суд города Киева констатировал получение судьей подарка на общую сумму 906 600 гривен с нарушением требований Закона Украины "О предотвращении коррупции".

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В то же время в "Центре противодействия коррупции" сообщили, что Князев может обжаловать это решение, поэтому последнее слово - за полным составом ВСП.

Дело экс-главы Верховного Суда Всеволода Князева

16 мая НАБУ и САП заявили о разоблачении схемы получения взятки руководством и судьями Верховного Суда. Правоохранители задержали действующего главу Суда Князева и изъяли $2,7 млн. Позже САП сообщила о подозрении Князеву и его сообщнику - адвокату.

В тот же день пленум Верховного суда проголосовал за недоверие председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву.

ВСП предоставил разрешение на арест Князева. Суд арестовал его с возможностью внесения залога в 107 миллионов 360 тысяч гривен.

31 мая Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала отпускать из-под стражи экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева, подозреваемого в получении взятки, но уменьшила альтернативный залог с 107,3 млн грн до 75 млн грн.

5 сентября Высший антикоррупционный суд вторично уменьшил размер залога Князеву - с 75 до 55 миллионов гривен. В следующий раз залог уменьшили 26 сентября – с 55 до 45 млн гривен. 2 ноября размер залога уменьшили до 35 млн грн. 21 декабря залог уменьшили уже с 27 до 20 млн гривен.

27 декабря 2023 Печерский районный суд г. Киева признал виновным бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева в нарушении установленных законом ограничений в отношении получения подарков. Кроме того, суд обязал Князева уплатить штраф в размере 2550 грн, а также конфисковал подарок в сумме 906 600 грн.

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За Князева внесли 18,168 млн грн залога. По словам адвоката, это сделали друзья экс-главы ВС. 31 января его отпустили из-под стражи.

4 марта 2024 года дело Князева направили в суд.

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Автор: 

судья (2647) увольнение (2680) Высший совет правосудия (568) Князев Всеволод (70)


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І по сьогоднішній день цей діяч отримує заробітну плату як суддя Верховного Суду України
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17.06.2024 16:04 Ответить
ну а як же, треба ж підтримати людину.... я не здивуюсь, якщо виявиться, що є такий закон, який дозволяє отримувати зарплату судді, якщо він вже відбуває покарання десь на зоні..., або помер..., суддя це ж пожиттєво, й скільки б в тебе вироків не було, а пенсія все одно суддівська...
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17.06.2024 16:55 Ответить
Ви праві, у цих діячів не пенсія а згідно окремого закону так зване«пожиттєве утримання суддів» розмір якого привʼязаний до заробітної плати чинних суддів і відповідно постійно підвищується з підвищенням суддівських зарплат.
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17.06.2024 18:05 Ответить
 
 