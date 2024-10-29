РУС
2 634 33

В прокуратуре Ривненщины работают 6 прокуроров с инвалидностью. ДОКУМЕНТ

В облпрокуратурі Рівненщини працюють 6 осіб з інвалідністю

В прокуратуре Ривненской области на должностях прокуроров работают 6 человек с инвалидностью.

Об этом на запрос Цензор.НЕТ ответили в пресс-службе прокуратуры.

"Должности прокуроров занимают 6 человек, имеющих инвалидность, и 1 лицо государственной службы. Случаев получения работниками Ривненской областной прокуратуры инвалидности II группы на основании решения суда, в связи с установлением факта несчастного случая на производстве, не было", - говорится в сообщении.

В облпрокуратурі Рівненщини працюють 6 осіб з інвалідністю
В облпрокуратурі Рівненщини працюють 6 осіб з інвалідністю

Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ в материале рассказывал о руководительнице Черкасской областной прокуратуры Шевцовой, которая в 42 года получает 785 000 пенсии.

Также опубликован перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самую большую пенсию.

22 октября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по подготовке законопроектов о ликвидации МСЭК.

В Офисе Генпрокурора сообщили, что по данным служебного расследования, высокий процент прокуроров, имеющих статус лица с инвалидностью, выявлен в двух областях: Черкасской и Хмельницкой.

+6
прокурор без інвалідності не справжній прокурор...
показать весь комментарий
29.10.2024 17:20 Ответить
+6
вони коли своє прокуроське училище закінчують, їм диплом інваліда видають разом з дипломом прокурора
показать весь комментарий
29.10.2024 17:28 Ответить
+4
Треба інвалідність відбирати разом з майном.
показать весь комментарий
29.10.2024 17:31 Ответить
показать весь комментарий
29.10.2024 17:17 Ответить
прокурор без інвалідності не справжній прокурор...
показать весь комментарий
29.10.2024 17:20 Ответить
вони коли своє прокуроське училище закінчують, їм диплом інваліда видають разом з дипломом прокурора
показать весь комментарий
29.10.2024 17:28 Ответить
Як вам не соромно, хоча вони інваліди, а в тяжкий для країни час працюють, ще зі своїх інвалідних по 5 гривень віддають, ще обіцяли і с хабарів по 10 гривень віддавати
показать весь комментарий
29.10.2024 18:36 Ответить
Прокурори-генпрокурор-опа. МСЕКи-міністр охорони (прости боже) здоров'я-опа, слідчі сбу-голова служби-опа,поліцейські-міністр-опа, судді- голови суддів-опа і таке подібне. Вгадайте, що це за ланцюжки і хто головний паук в цій павутині.
показать весь комментарий
29.10.2024 17:21 Ответить
Забули ще про рай на землі - ДПСУ.
показать весь комментарий
29.10.2024 17:25 Ответить
Так і це теж
показать весь комментарий
29.10.2024 17:28 Ответить
Така думка що разом з прокурорським званням,дають інвалідність.
показать весь комментарий
29.10.2024 17:24 Ответить
це йде як бонус за успішну роботу, щоб надбавки і доплати отримувати
показать весь комментарий
29.10.2024 19:07 Ответить
Десь я прочитав перелік хмельницьких напівживих прокурорів-інвалідів,там вказується що вони оформили собі інвалідність у.....2017 році!! І їм Пенс.фонд справно платив ТАКІ пенсії! Іще. Ви звернули увагу- зразуж за інфою про цю Крупу з її мільйонами,пішли новини про прокурорів-інвалідів але нічого про те,з якого року вони інваліди???
показать весь комментарий
29.10.2024 17:25 Ответить
здавалося б, що може бути простіше ніж відсортувати перелік отрмувачів держпенсій за суммою - від більшого до меньшого! і потім задатися питання, хто ці люди і чому в них такі велики пенсії?!
показать весь комментарий
29.10.2024 17:30 Ответить
Кому це потрібно?
показать весь комментарий
29.10.2024 17:31 Ответить
журналістам, наприклад... антикоррупционним органам, врешті-решт!
показать весь комментарий
29.10.2024 17:32 Ответить
Треба інвалідність відбирати разом з майном.
показать весь комментарий
29.10.2024 17:31 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
29.10.2024 17:44 Ответить
покажіть ряхі тіх інвалідів
показать весь комментарий
29.10.2024 17:32 Ответить
ті пики нахабні і мають форму груші.
не для всякого ока, ними вже дітей дехто лякає.
бо той хто їх побачить може отримати справжню інвалідність від жаху.
показать весь комментарий
29.10.2024 17:42 Ответить
Це напевно виробничі травми отримані внаслідок рейду Сашка Білого з Правого сектору в Рівненську прокуратуру ще в 2014р..
показать весь комментарий
29.10.2024 17:42 Ответить
ВСІ ПРОКУРОРИ - інваліди. У них ПОВНІСТЮ атрофована совість.
показать весь комментарий
29.10.2024 17:45 Ответить
Нашо оце окуня рубать. Обсмоктують ці новини, як ніби то шось змінює. Вся країна живе в тотальній корупції, причому не з 2022 року і не з 2019. Ось як діє система:


Це вже все, "вєрхі нє могут, нізи нє хотят". Шо далі і який буде результат - ну побачимо.
показать весь комментарий
29.10.2024 17:48 Ответить
А у Зеленського з Ермаком інвалідність є?
показать весь комментарий
29.10.2024 17:57 Ответить
У Зедермаків найпотужніша інвалідність в Украіні
показать весь комментарий
29.10.2024 18:04 Ответить
Це ще як подивитися.
Прокурори можуть ще й круглими сиротами бути.
З важким дитинством.
показать весь комментарий
29.10.2024 18:04 Ответить
100% правда

показать весь комментарий
29.10.2024 18:06 Ответить
- Что с вами?
- Ерунда, бандитская пуля...
показать весь комментарий
29.10.2024 19:30 Ответить
О ті всі прокурори-інваліди, треба розуміти, інвалідність отримали по факту імпотенції. От цікаво, то в них вроджене чи кастрація? Бо ж інших ризиків школи їх дорогоцінному здоров`ю просто не існує! Ну не буває в них ні нещасних випадків, ні травмування на виробництві, а от імпотенція від надмірно споживання чогось там чи ожиріння - цілком можливо. Ну і ще кастрація, коли попався...
показать весь комментарий
29.10.2024 18:08 Ответить
ризиків шкоДи
показать весь комментарий
29.10.2024 18:09 Ответить
За 2024 рік бюджет витратить 120 мільярдів на спецпенсії, зокрема суддів й прокурорів
показать весь комментарий
29.10.2024 18:20 Ответить
показать весь комментарий
29.10.2024 18:21 Ответить
ШІ Gemini відмовилось малювати мені картинки з людьми, каже що таку можливість додадуть пізніше. Інтелект хооч і штучний, але мені не вдалося переконати його, що ппрокурори не люди.
показать весь комментарий
29.10.2024 19:10 Ответить
Це внутрішні вороги, які обкрадають країну
показать весь комментарий
29.10.2024 18:45 Ответить
все такие няшки...надо народу Украины извиниться бы перед ними!
показать весь комментарий
29.10.2024 19:03 Ответить
От наху) писати скільки інвалідів чи людей з інвалідністі в прокуратурах областей?((Що в кожній області єдиний державний орган є прокуратура?((
показать весь комментарий
29.10.2024 19:14 Ответить
 
 