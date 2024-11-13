РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9077 посетителей онлайн
Новости Война
462 15

Премьер Молдовы Речан о падении дронов РФ: Мы в зоне риска, пока идет война в Украине

Прем’єр Молдови прокоментував падіння російських дронів на території країни

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан, комментируя падение российских дронов на территории стран, заявил о необходимости усиления обороноспособности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на New TV.

По словам премьера, Молдова будет находиться в зоне риска до тех пор, пока продолжается агрессия РФ против Украины.

"Пока в Украине продолжаются военные действия, мы подвержены риску того, что фрагменты беспилотников или дроны могут попасть на территорию Республики Молдова. Для этого нам необходимо укрепить наши возможности по обнаружению этих дронов и их обезвреживанию", - подчеркнул Речан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дроны атаковали нефтехранилище в Пензенской области, - СМИ

Напомним, 10 ноября, после российской атаки по Украине на территории Молдовы обнаружили два дрона: в Каушанском и в Рышканском районах.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что обнаруженные беспилотники не опасны для граждан Молдовы, но отметила, что необходимо продолжить закупать радары, чтобы защитить страну и граждан.

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой осудил в нарушение воздушного пространства страны двумя российскими беспилотниками в воскресенье, 10 ноября.

Министерство иностранных дел Молдовы вручило послу России в Кишиневе Олегу Озеровому ноту протеста из-за вмешательства РФ в выборы и двух российских беспилотников, обломки которых обнаружили в Каушанском и Рышканском районах.

12 ноября на территории Молдовы возле села Кошерница снова обнаружили неизвестный дрон. Это уже третий подобный случай за три дня.

Читайте: Гражданин Молдовы пытался перевезти в багажнике авто через границу свояка-уклониста с Киевщины

Автор: 

беспилотник (3585) Молдова (1870) россия (95489)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
розженіть нахєр пмр - загроза значно зменшиться
показать весь комментарий
13.11.2024 17:17
+1
Потрібно щоб Україна і Молдова спільно захищали свій повітряний простір. Треба не забувати що Молдова приймає авіарейси .
показать весь комментарий
13.11.2024 17:39
+1
Є такі два слова, яких достатньо для розуміння майже тисячолітньої історії України: Магдебурзьке Право, що означало фактичне членство у Середньовічному Євросоюзі...і дуже дивно, що його ніколи не застосовують наші блогери у дискусіях з російськими. Нас у школі вчили, що на території України було практично два міста - Київ та Чернігів, а все останнє було Дике Поле, на якому росія побудувала міста...той самий ШІ - "за приблизними підрахунками, в Україні магдебурзьке право мали кілька сотень міст."...у росіі жодного.
показать весь комментарий
13.11.2024 19:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
це дрон Молния - 3-5 кг вибухівки
показать весь комментарий
13.11.2024 17:15 Ответить
розженіть нахєр пмр - загроза значно зменшиться
показать весь комментарий
13.11.2024 17:17 Ответить
Речан - куколдан
показать весь комментарий
13.11.2024 17:28 Ответить
Обороноздатність Молдови 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
13.11.2024 17:31 Ответить
Доброго вечора добродій. Та не чіпайте ви оту Молдову. Хай преться по своему. Не с кацапами, и ладно
показать весь комментарий
13.11.2024 18:51 Ответить
Потрібно щоб Україна і Молдова спільно захищали свій повітряний простір. Треба не забувати що Молдова приймає авіарейси .
показать весь комментарий
13.11.2024 17:39 Ответить
Gemini - Частина ******** Молдови в складі УРСР
Відповідь:
Питання про те, яка частина ******** Молдови входила до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР), є досить складним через історичні зміни кордонів і адміністративного поділу регіону.
Історичний огляд:

Молдавська Автономна Радянська Соціалістична Республіка (МАРСР): У 1924 році на території УРСР була утворена МАРСР, яка включала частину ********* Придністров'я та деякі території ******** України. Ця автономія була створена з метою об'єднання молдовського населення, яке проживало на цих землях. Включення Бессарабії: У 1940 році, після радянсько-фінської війни, СРСР окупував Бессарабію, яка раніше входила до складу Румунії. Велика частина Бессарабії, разом з МАРСР, була об'єднана в Молдавську Радянську Соціалістичну Республіку (МРСР) у складі СРСР. Після розпаду СРСР: З розпадом СРСР у 1991 році Молдавська РСР проголосила свою незалежність. Однак, частина території МРСР, зокрема Придністров'я, де проживало багато російськомовного населення, не визнала незалежність Молдови і проголосила свою державність.
Підсумок:
Таким чином, до складу УРСР входила лише частина ******** території Молдови, а саме:

Лівобережна частина Молдови (Придністров'я)
показать весь комментарий
13.11.2024 18:00 Ответить
Мацква і питер вилізли зі своїх болот завдяки постійний политики оккупацій . Треба рашу розвалити 🙂
Дуже цікава інфа
Академик истории Казахов обманывали Алмату Оренбург основали казахи

https://youtu.be/hrmW1d0buEU?si=pVHgCIc7E6PxAr8x

украінцям імперці постійно товкли у голову що до приходу кацапів в Україні ничого не було .
І казахам теж. Нас привчали що Казахстан - це голі степи без міст . А виявляється , що у 17 ст казачьі отряди нищіли міста шовкового пути у Казахстані . І ЗНИЩІЛИ . Як зараз нищать міста України і ВЕСЬ ВЕКОВИЙ КУЛЬТУРНИЙ СЛОЙ
показать весь комментарий
13.11.2024 19:07 Ответить
Є такі два слова, яких достатньо для розуміння майже тисячолітньої історії України: Магдебурзьке Право, що означало фактичне членство у Середньовічному Євросоюзі...і дуже дивно, що його ніколи не застосовують наші блогери у дискусіях з російськими. Нас у школі вчили, що на території України було практично два міста - Київ та Чернігів, а все останнє було Дике Поле, на якому росія побудувала міста...той самий ШІ - "за приблизними підрахунками, в Україні магдебурзьке право мали кілька сотень міст."...у росіі жодного.
показать весь комментарий
13.11.2024 19:18 Ответить
Ось свежак з фейсбук НАШ ЧАС ‼️
1966 року російський https://glavcom.ua/tags/arheolog.html археолог Анатолій Кірпічніков досліджував тисячолітній меч, який знайшли у селі Хвощове на Полтавщині і спершу вважали скандинавським за походженням. Після проведення низки ґрунтовних наукових дослідів, геть несподівано, на лезі тисячолітнього артефакта виявили напис «Коваль Людота» (у написі добре читається назва професії - «коваль» і проблемніше - ім'я майстра, оскільки літери збереглися частково).

Кириличний напис був виконаний інкрустованим у метал дротом і літери проявилися лише після обробки леза меча спеціальним розчином.
Результати фундаментального дослідження Анатолія Кірпічнікова стали справжньою сенсацією у науковому середовищі, адже підпис майстра повністю перевернув попередні уявлення про руські мечі і засвідчив, що тисячу років тому в Русі мечі кували не просто майстри, а грамотні майстри.

Академік Василь Німчук, ознайомившись з аргументами Кірпічнікова, включив статтю про меч Людоти до хрестоматії з історії української мови.

Адже українське слово «коваль» у написі (а не болгарське «ковач» чи російське «кузнец») красномовно свідчило, що розмовною мовою тисячолітньої Русі була мова українська.
показать весь комментарий
13.11.2024 19:37 Ответить
‼️‼️‼️Але це не завадило директору Національний музей історії України Fedir Androshchuk назвати «міфом» результати багаторівневого дослідження Кірпічнікова і денацифікувати тисячолітній меч буквально напередодні широкомасштабної спецоперації з денацифікації України.
Показово, що вердикт Андрощука про «міф» щодо українського напису «коваль Людота» на лезі меча дружно підтримала переважна більшість української музейної спільноти.

І незбагненно, що «міфом» назвала напис на тисячолітньому мечі докторка філософії Ольга Петренко-Цеунова в інтерв'ю в журналі Тиждень Це вже вкрай здивувало - адже виходить, що українських докторок наук за раз-два можна завести у блуд поміж трьох сосон, якщо вони не здатні відрізнити поняття «міф» - тобто вигадка від поняття «монографія» - наукова праця з фундаментальним дослідженням теми. А саме така ґрунтовна праця стоїть за атрибуцією тисячолітнього артефакту меч «коваля Людоти».

Зараз пишуть, що Андрощук втік за кордон. в цьому немає нічого дивного, бо пан директор чудово розуміє, що рано чи пізно брехня з «міфом» про тисячолітній меч спливе і що його передвоєнні заяви про те, що Музей історії України «ніколи не буде музеєм однієї нації» надто перегукуються з програмними положеннями авторів спецоперації з денацифікації України.

Нагадаю, що чітку оцінку таким заявам дав професор Іван Ющук:: «Якщо Національний музей історії України не є і ніколи не буде музеєм однієї нації, то він не потрібний в Україні. Він шкідливий. Кожна історія національна, безнаціональна історія служить інтересам чужих держав».

Чи зрозуміли це сьогодні, на третьому році такої страшної війни, у Музеї історії України? Відповідь на це запитання постане разом з поверненням до експозиції тисячолітнього меча з написом «коваль Людота».
показать весь комментарий
13.11.2024 19:38 Ответить
показать весь комментарий
13.11.2024 19:40 Ответить
Частина вашої держави окупована! Кацапи правлять бал в Гагаузії! А ви кажете, що в зоні ризику! Ви вже на війні, і ви наступні! Де ваші полки в українському війську?
показать весь комментарий
13.11.2024 18:00 Ответить
полки?б...я ну вы и недалекие...полки...вся армия молдовы 5к вместе с оркестрыми бригадами и поварами
показать весь комментарий
13.11.2024 18:33 Ответить
По количеству населения Молдова близко сопоставима с Албанией. Имеет такую же численность ВС.
показать весь комментарий
13.11.2024 19:02 Ответить
 
 