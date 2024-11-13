Премьер Молдовы Речан о падении дронов РФ: Мы в зоне риска, пока идет война в Украине

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан, комментируя падение российских дронов на территории стран, заявил о необходимости усиления обороноспособности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на New TV.

По словам премьера, Молдова будет находиться в зоне риска до тех пор, пока продолжается агрессия РФ против Украины.

"Пока в Украине продолжаются военные действия, мы подвержены риску того, что фрагменты беспилотников или дроны могут попасть на территорию Республики Молдова. Для этого нам необходимо укрепить наши возможности по обнаружению этих дронов и их обезвреживанию", - подчеркнул Речан.

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Напомним, 10 ноября, после российской атаки по Украине на территории Молдовы обнаружили два дрона: в Каушанском и в Рышканском районах.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что обнаруженные беспилотники не опасны для граждан Молдовы, но отметила, что необходимо продолжить закупать радары, чтобы защитить страну и граждан.

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой осудил в нарушение воздушного пространства страны двумя российскими беспилотниками в воскресенье, 10 ноября.

Министерство иностранных дел Молдовы вручило послу России в Кишиневе Олегу Озеровому ноту протеста из-за вмешательства РФ в выборы и двух российских беспилотников, обломки которых обнаружили в Каушанском и Рышканском районах.

12 ноября на территории Молдовы возле села Кошерница снова обнаружили неизвестный дрон. Это уже третий подобный случай за три дня.

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