Прем’єр Молдови Речан про падіння дронів РФ: Ми в зоні ризику, поки триває війна в Україні

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан, коментуючи падіння російських дронів на території країн, заявив про необхідність посилення обороноздатності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на New TV.

За словами прем'єра, Молдова перебуватиме у зоні ризику доти, доки триває агресія РФ проти України.

"Поки в Україні тривають військові дії, ми схильні до ризику того, що фрагменти безпілотників або дрони можуть потрапити на територію Республіки Молдова. Для цього нам необхідно зміцнити наші можливості з виявлення цих дронів і їх знешкодження", - наголосив Речан.

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Нагадаємо, 10 листопада, після російської атаки по Україні на території Молдови виявили два дрони: у Каушанському та в Ришканському районах.

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що виявлені безпілотники не є небезпечними для громадян Молдови, але зазначила, що необхідно продовжити закуповувати радари, щоб захистити країну і громадян.

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой засудив в порушення повітряного простору країни двома російськими безпілотниками в неділю, 10 листопада.

Міністерство закордонних справ Молдови вручило послу Росії у Кишиневі Олегу Озеровому ноту протесту через втручання РФ у вибори та два російські безпілотники, уламки яких виявили у Каушанському і Ришканському районах.

12 листопада на території Молдови біля села Кошерниця знову виявили невідомий дрон. Це вже третій подібний випадок за три дні.

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