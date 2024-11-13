Прем’єр Молдови Речан про падіння дронів РФ: Ми в зоні ризику, поки триває війна в Україні
Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан, коментуючи падіння російських дронів на території країн, заявив про необхідність посилення обороноздатності.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на New TV.
За словами прем'єра, Молдова перебуватиме у зоні ризику доти, доки триває агресія РФ проти України.
"Поки в Україні тривають військові дії, ми схильні до ризику того, що фрагменти безпілотників або дрони можуть потрапити на територію Республіки Молдова. Для цього нам необхідно зміцнити наші можливості з виявлення цих дронів і їх знешкодження", - наголосив Речан.
Нагадаємо, 10 листопада, після російської атаки по Україні на території Молдови виявили два дрони: у Каушанському та в Ришканському районах.
Президентка Молдови Мая Санду заявила, що виявлені безпілотники не є небезпечними для громадян Молдови, але зазначила, що необхідно продовжити закуповувати радари, щоб захистити країну і громадян.
Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой засудив в порушення повітряного простору країни двома російськими безпілотниками в неділю, 10 листопада.
Міністерство закордонних справ Молдови вручило послу Росії у Кишиневі Олегу Озеровому ноту протесту через втручання РФ у вибори та два російські безпілотники, уламки яких виявили у Каушанському і Ришканському районах.
12 листопада на території Молдови біля села Кошерниця знову виявили невідомий дрон. Це вже третій подібний випадок за три дні.
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Відповідь:
Питання про те, яка частина ******** Молдови входила до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР), є досить складним через історичні зміни кордонів і адміністративного поділу регіону.
Історичний огляд:
Молдавська Автономна Радянська Соціалістична Республіка (МАРСР): У 1924 році на території УРСР була утворена МАРСР, яка включала частину ********* Придністров'я та деякі території ******** України. Ця автономія була створена з метою об'єднання молдовського населення, яке проживало на цих землях. Включення Бессарабії: У 1940 році, після радянсько-фінської війни, СРСР окупував Бессарабію, яка раніше входила до складу Румунії. Велика частина Бессарабії, разом з МАРСР, була об'єднана в Молдавську Радянську Соціалістичну Республіку (МРСР) у складі СРСР. Після розпаду СРСР: З розпадом СРСР у 1991 році Молдавська РСР проголосила свою незалежність. Однак, частина території МРСР, зокрема Придністров'я, де проживало багато російськомовного населення, не визнала незалежність Молдови і проголосила свою державність.
Підсумок:
Таким чином, до складу УРСР входила лише частина ******** території Молдови, а саме:
Лівобережна частина Молдови (Придністров'я)
Дуже цікава інфа
Академик истории Казахов обманывали Алмату Оренбург основали казахи
https://youtu.be/hrmW1d0buEU?si=pVHgCIc7E6PxAr8x
украінцям імперці постійно товкли у голову що до приходу кацапів в Україні ничого не було .
І казахам теж. Нас привчали що Казахстан - це голі степи без міст . А виявляється , що у 17 ст казачьі отряди нищіли міста шовкового пути у Казахстані . І ЗНИЩІЛИ . Як зараз нищать міста України і ВЕСЬ ВЕКОВИЙ КУЛЬТУРНИЙ СЛОЙ
1966 року російський https://glavcom.ua/tags/arheolog.html археолог Анатолій Кірпічніков досліджував тисячолітній меч, який знайшли у селі Хвощове на Полтавщині і спершу вважали скандинавським за походженням. Після проведення низки ґрунтовних наукових дослідів, геть несподівано, на лезі тисячолітнього артефакта виявили напис «Коваль Людота» (у написі добре читається назва професії - «коваль» і проблемніше - ім'я майстра, оскільки літери збереглися частково).
Кириличний напис був виконаний інкрустованим у метал дротом і літери проявилися лише після обробки леза меча спеціальним розчином.
Результати фундаментального дослідження Анатолія Кірпічнікова стали справжньою сенсацією у науковому середовищі, адже підпис майстра повністю перевернув попередні уявлення про руські мечі і засвідчив, що тисячу років тому в Русі мечі кували не просто майстри, а грамотні майстри.
Академік Василь Німчук, ознайомившись з аргументами Кірпічнікова, включив статтю про меч Людоти до хрестоматії з історії української мови.
Адже українське слово «коваль» у написі (а не болгарське «ковач» чи російське «кузнец») красномовно свідчило, що розмовною мовою тисячолітньої Русі була мова українська.
Показово, що вердикт Андрощука про «міф» щодо українського напису «коваль Людота» на лезі меча дружно підтримала переважна більшість української музейної спільноти.
І незбагненно, що «міфом» назвала напис на тисячолітньому мечі докторка філософії Ольга Петренко-Цеунова в інтерв'ю в журналі Тиждень Це вже вкрай здивувало - адже виходить, що українських докторок наук за раз-два можна завести у блуд поміж трьох сосон, якщо вони не здатні відрізнити поняття «міф» - тобто вигадка від поняття «монографія» - наукова праця з фундаментальним дослідженням теми. А саме така ґрунтовна праця стоїть за атрибуцією тисячолітнього артефакту меч «коваля Людоти».
Зараз пишуть, що Андрощук втік за кордон. в цьому немає нічого дивного, бо пан директор чудово розуміє, що рано чи пізно брехня з «міфом» про тисячолітній меч спливе і що його передвоєнні заяви про те, що Музей історії України «ніколи не буде музеєм однієї нації» надто перегукуються з програмними положеннями авторів спецоперації з денацифікації України.
Нагадаю, що чітку оцінку таким заявам дав професор Іван Ющук:: «Якщо Національний музей історії України не є і ніколи не буде музеєм однієї нації, то він не потрібний в Україні. Він шкідливий. Кожна історія національна, безнаціональна історія служить інтересам чужих держав».
Чи зрозуміли це сьогодні, на третьому році такої страшної війни, у Музеї історії України? Відповідь на це запитання постане разом з поверненням до експозиції тисячолітнього меча з написом «коваль Людота».