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Путин "не блефует" о применении ядерного оружия, - Вучич

Президент Сербії Александар Вучич

Президент Сербии Александар Вучич назвал "ненормальными" тех, кто считает, что российский диктатор Владимир Путин блефует, когда говорит о применении ядерного оружия.

Об этом он заявил после встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, пишет издание Novosti, передает Цензор.НЕТ.

"Если вы думаете, что будете стрелять всем, чем угодно по территории России, используя западное оружие, и это останется без ответа, и Путин не будет использовать все виды оружия, которые он считает нужным, - вы его либо не знаете, либо вы ненормальные, третьего варианта нет", - сказал Вучич.

По его словам, "никто не блефует, и мы идем к легкой катастрофе".

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Вучич также сказал, что "хочет мира", но "никто не хочет слушать о прекращении огня, а умными делают всех тех, кто хочет идти воевать".

"Сегодня межконтинентальная ракета, завтра что-то другое. Мы хотим сохранить мир и стабильность нашей страны", - добавил президент Сербии.

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РФ применила против Украины баллистическую ракету

21 ноября 2024 года Воздушные силы заявили, что войска РФ нанесли удар межконтинентальной баллистической ракетой.

В то же время на Западе пока не подтверждают такое применение.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что РФ применила новую ракету.

В ЕС сказали, что использование Россией межконтинентальной баллистической ракеты по Украине является очередной эскалацией со стороны Кремля и свидетельствует о том, что диктатор РФ Владимир Путин не намерен вести мирные переговоры, а играет в "ядерную авантюру".

21 ноября 2024 года Воздушные силы заявили, что войска РФ нанесли удар межконтинентальной баллистической ракетой.

В то же время на Западе пока не подтверждают такое применение.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что РФ применила новую ракету.

В ЕС сказали, что использование Россией межконтинентальной баллистической ракеты по Украине является очередной эскалацией со стороны Кремля и свидетельствует о том, что диктатор РФ Владимир Путин не намерен вести мирные переговоры, а играет в "ядерную авантюру".

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия 21 ноября испытала баллистическую ракету средней дальности "Орешник", ударив ею по Днепру.

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Автор: 

путин владимир (31244) россия (95489) ядерное оружие (1333) Вучич Александр (67)


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Топ комментарии
+53
О, первые консервы начали вскрываться. Сейчас можно брать листик и записывать начинать. Хотя чего тут записывать - будут Фицо и Орбан.
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21.11.2024 20:12
+38
Нехай вдарить по Сербії. Якщо не боїться що на болота теж прилетить.
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21.11.2024 20:12
+24
Хм... А по Україні ***** можна херячити чим завгодно?
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21.11.2024 20:13
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Страница 2 из 2
Украина и вас втянет под ядерный удар чтобы вы наконец поняли в чем ваша ошибка. Но резать нас тупым ножом, Украина не позволит
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21.11.2024 20:38 Ответить
серб-то балканський кацап, більше говорити немає про що.
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21.11.2024 20:41 Ответить
"Якщо ви думаєте, що будете стріляти всім, чим завгодно по території Росії, використовуючи західну зброю, і це залишиться без відповіді..."

Тобто, по території України можна стріляти всім, чим завгодно, і це має залишитись без відповіді?

Всі народи і країни рівні, але є народи і країни більш рівніші

Пішов ти на товстий Юх, довбаний вучич.
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21.11.2024 20:44 Ответить
Сербія це бувший мінікацапстан на Балканах, ну ї де вона зараз, іноді ще намагається роздувати щоки і якщо треба гавкає по вказівкє ху.ла так як той їй скаже.
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21.11.2024 20:44 Ответить
Перекличка пидаров.
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21.11.2024 20:47 Ответить
Если бункерный решил нас убить ядерным оружием, значит мы не дали ему сломить наш характер, значит мы не дали ему растоптать наш дух, значит мы не дали ему загнать нас под шконку. Но пока мы живы, бункерный будет и вся его рать будет сосать.
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21.11.2024 20:49 Ответить
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21.11.2024 22:48 Ответить
Ну якщо ви так вважаєте, то слід приповзти до нього на колінах і цілувати його валізку, поки дупа зайнята орбаном, прийшов час обирати ви людини чи бидло під ху....лостаном
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21.11.2024 20:49 Ответить
Кому ж знати, як не вірним підстилкам..
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21.11.2024 20:50 Ответить
Гарно зализує сербський обсос. Пнх
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21.11.2024 20:54 Ответить
Так беги скорее сдавайся, щекастый! Только потом в ЕС не просись, если вдруг что
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21.11.2024 20:59 Ответить
Вучич - Вафлежучич
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21.11.2024 21:06 Ответить
Вучич хотів сказати, що хуьло нормальний?
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21.11.2024 21:07 Ответить
Серби подали скаргу на українських та албанських футбольних вболівальників. За банер. На ньому двох півників з прапору рашки розмальовано в прапори сербії і рашки. Графіка краще за всі епітети. Серби всім сусідам викатують за кордони, Орбан теж викочує за кордони. Ну а Фіцо сам походить з венгрів, а його през з італьяно. І до сербів ****** теж мають вопрос про кордони.
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21.11.2024 21:09 Ответить
В сраку путіна з вучичем. Смерть від ядерної зброї нічим не відрізняється від смерті в російському рабстві
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21.11.2024 21:14 Ответить
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21.11.2024 22:50 Ответить
для вучича відрізняється. Він мріє про кац. х*р в ж*пі.
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22.11.2024 00:08 Ответить
Ще лякачі підключилися.
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21.11.2024 21:20 Ответить
Wall Street та ринок так не вважають. ***** блефує. Зараз як раз момент перевірити його на вшивість і показово вдарити по кремлю.
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21.11.2024 21:37 Ответить
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21.11.2024 22:52 Ответить
***** нашел говорящую дупу
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21.11.2024 21:37 Ответить
Ми хочемо зберегти мир у нашій країні каже він, а завтра скаже що ми повинні повернути Косово силою.
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21.11.2024 21:39 Ответить
Какой полезный полуидиот!
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21.11.2024 21:41 Ответить
якщо куйло не блефує.то він тримає в своїх руках ручку,котрою сам собі підпише смертний вирок, а для 3,14дерації на сотні років життя в ізоляції
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21.11.2024 21:51 Ответить
"В'язницю народів" буде знищено і "ніжок Буша" для тих рашистів, хто виживе, більше не буде ...
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21.11.2024 22:56 Ответить
Ще про червоні лінії розкажи 😂
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21.11.2024 21:52 Ответить
Тільки наявність своєї ядерної зброї поховає кацапів на завжди.
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21.11.2024 21:57 Ответить
Якщо чим завгодно, - то треба буде самого вучича зарядити в трубу установки Хаймарс
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21.11.2024 23:06 Ответить
Пучич а чому тебе не пучить від ударів рашки по Україні? І взагалі агресія росії? А від наслідків ядерних ударів не сховається ніхто. Розкажи про це недопалку.
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21.11.2024 23:07 Ответить
губошльоп
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21.11.2024 23:16 Ответить
Сьогодні Фіцо і Вучич зустрілися у Білграді і домовились їхати на поклон до хутина у травні разом.
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21.11.2024 23:52 Ответить
нас лякають ядеркою після Бучі і Маріуполя знаєте щось не страшно
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21.11.2024 23:56 Ответить
Як передбачуване заказник виття *********** підстилок. По факту- той самий звичайний шантаж.
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22.11.2024 00:46 Ответить
Придурки... чекають батька імбецила.
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22.11.2024 01:55 Ответить
чому у всіх оцих долбограїв такі іміцильні пики?
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22.11.2024 07:24 Ответить
Нехай вучич труси випере, бо щось лайном тхне
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22.11.2024 08:58 Ответить
Ну якщо якійсь Вучіч сказав, то тоді так воно і буде.
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22.11.2024 09:27 Ответить
Так так, путін не блефує, а його член ні разу у тебе не у роті
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22.11.2024 14:02 Ответить
послуги оракула, недорого
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22.11.2024 17:59 Ответить
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