Путин "не блефует" о применении ядерного оружия, - Вучич
Президент Сербии Александар Вучич назвал "ненормальными" тех, кто считает, что российский диктатор Владимир Путин блефует, когда говорит о применении ядерного оружия.
Об этом он заявил после встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, пишет издание Novosti, передает Цензор.НЕТ.
"Если вы думаете, что будете стрелять всем, чем угодно по территории России, используя западное оружие, и это останется без ответа, и Путин не будет использовать все виды оружия, которые он считает нужным, - вы его либо не знаете, либо вы ненормальные, третьего варианта нет", - сказал Вучич.
По его словам, "никто не блефует, и мы идем к легкой катастрофе".
Вучич также сказал, что "хочет мира", но "никто не хочет слушать о прекращении огня, а умными делают всех тех, кто хочет идти воевать".
"Сегодня межконтинентальная ракета, завтра что-то другое. Мы хотим сохранить мир и стабильность нашей страны", - добавил президент Сербии.
РФ применила против Украины баллистическую ракету
21 ноября 2024 года Воздушные силы заявили, что войска РФ нанесли удар межконтинентальной баллистической ракетой.
В то же время на Западе пока не подтверждают такое применение.
Президент Владимир Зеленский подтвердил, что РФ применила новую ракету.
В ЕС сказали, что использование Россией межконтинентальной баллистической ракеты по Украине является очередной эскалацией со стороны Кремля и свидетельствует о том, что диктатор РФ Владимир Путин не намерен вести мирные переговоры, а играет в "ядерную авантюру".
21 ноября 2024 года Воздушные силы заявили, что войска РФ нанесли удар межконтинентальной баллистической ракетой.
В то же время на Западе пока не подтверждают такое применение.
Президент Владимир Зеленский подтвердил, что РФ применила новую ракету.
В ЕС сказали, что использование Россией межконтинентальной баллистической ракеты по Украине является очередной эскалацией со стороны Кремля и свидетельствует о том, что диктатор РФ Владимир Путин не намерен вести мирные переговоры, а играет в "ядерную авантюру".
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия 21 ноября испытала баллистическую ракету средней дальности "Орешник", ударив ею по Днепру.
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Тобто, по території України можна стріляти всім, чим завгодно, і це має залишитись без відповіді?
Всі народи і країни рівні, але є народи і країни більш рівніші
Пішов ти на товстий Юх, довбаний вучич.