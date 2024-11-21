Путін "не блефує" про застосування ядерної зброї, - Вучич

Президент Сербії Александар Вучич назвав "ненормальними" тих, хто вважає, що російський диктатор Володимир Путін блефує, коли каже про застосування ядерної зброї.

Про це він заявив після зустрічі з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, пише видання Novosti, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо ви думаєте, що будете стріляти всім, чим завгодно по території Росії, використовуючи західну зброю, і це залишиться без відповіді, й Путін не буде використовувати всі види зброї, які він вважає за потрібне – ви його або не знаєте, або ви ненормальні, третього варіанту немає", - сказав Вучич.

За його словами, "ніхто не блефує, і ми йдемо до легкої катастрофи".

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Вучич також сказав, що "хоче миру", але "ніхто не хоче слухати про припинення вогню, а розумними роблять усіх тих, хто хоче йти воювати".

"Сьогодні міжконтинентальна ракета, завтра щось інше. Ми хочемо зберегти мир і стабільність нашої країни", - додав президент Сербії.

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РФ застосувала проти України балістичну ракету

21 листопада 2024 року Повітряні сили заявили, що війська РФ завдали удару міжконтинентальною балістичною ракетою.

Водночас на Заході поки не підтверджують таке застосування.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що РФ застосувала нову ракету.

У ЄС сказали, що використання Росією міжконтинентальної балістичної ракети по Україні є черговою ескалацією з боку Кремля та свідчить про те, що диктатор РФ Володимир Путін не має наміру вести мирні переговори, а грає в "ядерну авантюру".

21 листопада 2024 року Повітряні сили заявили, що війська РФ завдали удару міжконтинентальною балістичною ракетою.

Водночас на Заході поки не підтверджують таке застосування.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що РФ застосувала нову ракету.

У ЄС сказали, що використання Росією міжконтинентальної балістичної ракети по Україні є черговою ескалацією з боку Кремля та свідчить про те, що диктатор РФ Володимир Путін не має наміру вести мирні переговори, а грає в "ядерну авантюру".

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія 21 листопада випробувала балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік", вдаривши нею по Дніпру.

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