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Путін "не блефує" про застосування ядерної зброї, - Вучич

Президент Сербії Александар Вучич

Президент Сербії Александар Вучич назвав "ненормальними" тих, хто вважає, що російський диктатор Володимир Путін блефує, коли каже про застосування ядерної зброї. 

Про це він заявив після зустрічі з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, пише видання Novosti, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо ви думаєте, що будете стріляти всім, чим завгодно по території Росії, використовуючи західну зброю, і це залишиться без відповіді, й Путін не буде використовувати всі види зброї, які він вважає за потрібне – ви його або не знаєте, або ви ненормальні, третього варіанту немає", - сказав Вучич.

За його словами, "ніхто не блефує, і ми йдемо до легкої катастрофи".

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Вучич також сказав, що "хоче миру", але "ніхто не хоче слухати про припинення вогню, а розумними роблять усіх тих, хто хоче йти воювати".

"Сьогодні міжконтинентальна ракета, завтра щось інше. Ми хочемо зберегти мир і стабільність нашої країни", - додав президент Сербії.

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РФ застосувала проти України балістичну ракету

21 листопада 2024 року Повітряні сили заявили, що війська РФ завдали удару міжконтинентальною балістичною ракетою.

Водночас на Заході поки не підтверджують таке застосування.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що РФ застосувала нову ракету.

У ЄС сказали, що використання Росією міжконтинентальної балістичної ракети по Україні є черговою ескалацією з боку Кремля та свідчить про те, що диктатор РФ Володимир Путін не має наміру вести мирні переговори, а грає в "ядерну авантюру".

21 листопада 2024 року Повітряні сили заявили, що війська РФ завдали удару міжконтинентальною балістичною ракетою.

Водночас на Заході поки не підтверджують таке застосування.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що РФ застосувала нову ракету.

У ЄС сказали, що використання Росією міжконтинентальної балістичної ракети по Україні є черговою ескалацією з боку Кремля та свідчить про те, що диктатор РФ Володимир Путін не має наміру вести мирні переговори, а грає в "ядерну авантюру".

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія 21 листопада випробувала балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік", вдаривши нею по Дніпру. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ядерні погрози Путіна - це лише риторика, - глава МЗС Франції Барро

Автор: 

путін володимир (23766) росія (64969) ядерна зброя (1148) Вучич Александр (82)


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Топ коментарі
+53
О, первые консервы начали вскрываться. Сейчас можно брать листик и записывать начинать. Хотя чего тут записывать - будут Фицо и Орбан.
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21.11.2024 20:12
+38
Нехай вдарить по Сербії. Якщо не боїться що на болота теж прилетить.
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21.11.2024 20:12
+24
Хм... А по Україні ***** можна херячити чим завгодно?
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21.11.2024 20:13
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Украина и вас втянет под ядерный удар чтобы вы наконец поняли в чем ваша ошибка. Но резать нас тупым ножом, Украина не позволит
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21.11.2024 20:38 Відповісти
серб-то балканський кацап, більше говорити немає про що.
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21.11.2024 20:41 Відповісти
"Якщо ви думаєте, що будете стріляти всім, чим завгодно по території Росії, використовуючи західну зброю, і це залишиться без відповіді..."

Тобто, по території України можна стріляти всім, чим завгодно, і це має залишитись без відповіді?

Всі народи і країни рівні, але є народи і країни більш рівніші

Пішов ти на товстий Юх, довбаний вучич.
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21.11.2024 20:44 Відповісти
Сербія це бувший мінікацапстан на Балканах, ну ї де вона зараз, іноді ще намагається роздувати щоки і якщо треба гавкає по вказівкє ху.ла так як той їй скаже.
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21.11.2024 20:44 Відповісти
Перекличка пидаров.
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21.11.2024 20:47 Відповісти
Если бункерный решил нас убить ядерным оружием, значит мы не дали ему сломить наш характер, значит мы не дали ему растоптать наш дух, значит мы не дали ему загнать нас под шконку. Но пока мы живы, бункерный будет и вся его рать будет сосать.
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21.11.2024 20:49 Відповісти
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21.11.2024 22:48 Відповісти
Ну якщо ви так вважаєте, то слід приповзти до нього на колінах і цілувати його валізку, поки дупа зайнята орбаном, прийшов час обирати ви людини чи бидло під ху....лостаном
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21.11.2024 20:49 Відповісти
Кому ж знати, як не вірним підстилкам..
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21.11.2024 20:50 Відповісти
Гарно зализує сербський обсос. Пнх
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21.11.2024 20:54 Відповісти
Так беги скорее сдавайся, щекастый! Только потом в ЕС не просись, если вдруг что
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21.11.2024 20:59 Відповісти
Вучич - Вафлежучич
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21.11.2024 21:06 Відповісти
Вучич хотів сказати, що хуьло нормальний?
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21.11.2024 21:07 Відповісти
Серби подали скаргу на українських та албанських футбольних вболівальників. За банер. На ньому двох півників з прапору рашки розмальовано в прапори сербії і рашки. Графіка краще за всі епітети. Серби всім сусідам викатують за кордони, Орбан теж викочує за кордони. Ну а Фіцо сам походить з венгрів, а його през з італьяно. І до сербів ****** теж мають вопрос про кордони.
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21.11.2024 21:09 Відповісти
В сраку путіна з вучичем. Смерть від ядерної зброї нічим не відрізняється від смерті в російському рабстві
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21.11.2024 21:14 Відповісти
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21.11.2024 22:50 Відповісти
для вучича відрізняється. Він мріє про кац. х*р в ж*пі.
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22.11.2024 00:08 Відповісти
Ще лякачі підключилися.
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21.11.2024 21:20 Відповісти
Wall Street та ринок так не вважають. ***** блефує. Зараз як раз момент перевірити його на вшивість і показово вдарити по кремлю.
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21.11.2024 21:37 Відповісти
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21.11.2024 22:52 Відповісти
***** нашел говорящую дупу
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21.11.2024 21:37 Відповісти
Ми хочемо зберегти мир у нашій країні каже він, а завтра скаже що ми повинні повернути Косово силою.
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21.11.2024 21:39 Відповісти
Какой полезный полуидиот!
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21.11.2024 21:41 Відповісти
якщо куйло не блефує.то він тримає в своїх руках ручку,котрою сам собі підпише смертний вирок, а для 3,14дерації на сотні років життя в ізоляції
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21.11.2024 21:51 Відповісти
"В'язницю народів" буде знищено і "ніжок Буша" для тих рашистів, хто виживе, більше не буде ...
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21.11.2024 22:56 Відповісти
Ще про червоні лінії розкажи 😂
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21.11.2024 21:52 Відповісти
Тільки наявність своєї ядерної зброї поховає кацапів на завжди.
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21.11.2024 21:57 Відповісти
Якщо чим завгодно, - то треба буде самого вучича зарядити в трубу установки Хаймарс
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21.11.2024 23:06 Відповісти
Пучич а чому тебе не пучить від ударів рашки по Україні? І взагалі агресія росії? А від наслідків ядерних ударів не сховається ніхто. Розкажи про це недопалку.
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21.11.2024 23:07 Відповісти
губошльоп
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21.11.2024 23:16 Відповісти
Сьогодні Фіцо і Вучич зустрілися у Білграді і домовились їхати на поклон до хутина у травні разом.
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21.11.2024 23:52 Відповісти
нас лякають ядеркою після Бучі і Маріуполя знаєте щось не страшно
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21.11.2024 23:56 Відповісти
Як передбачуване заказник виття *********** підстилок. По факту- той самий звичайний шантаж.
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22.11.2024 00:46 Відповісти
Придурки... чекають батька імбецила.
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22.11.2024 01:55 Відповісти
чому у всіх оцих долбограїв такі іміцильні пики?
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22.11.2024 07:24 Відповісти
Нехай вучич труси випере, бо щось лайном тхне
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22.11.2024 08:58 Відповісти
Ну якщо якійсь Вучіч сказав, то тоді так воно і буде.
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22.11.2024 09:27 Відповісти
Так так, путін не блефує, а його член ні разу у тебе не у роті
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22.11.2024 14:02 Відповісти
послуги оракула, недорого
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22.11.2024 17:59 Відповісти
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