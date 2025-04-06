Лубинец об атаке РФ: Россия не воюет - она терроризирует, мир не может закрывать глаза
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на сегодняшнюю массированную атаку России, подчеркнув, что агрессора следует остановить немедленно.
Об этом Лубинец написал в телеграме, передает Цензор.НЕТ.
"Россия снова нанесла массированный удар по мирным городам. Этой ночью и утром РФ атаковала Украину ракетами и дронами. Пострадали Киевщина, Сумщина, Харьковщина, Хмельницкая, Черкасская и Николаевская области", - говорится в сообщении.
Он отметил, что в результате атаки повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, многоэтажка, есть раненые и погибший.
"Россия не воюет - она терроризирует. Мир не может закрывать глаза. Агрессора следует остановить немедленно", - подчеркнул омбудсмен.
Ракетная атака 6 апреля 2025 года
Ранее сообщалось, что в Киеве прогремели взрывы, враг атаковал баллистикой. Впоследствии стало известно, что из-за баллистической атаки РФ на Киев погиб человек, 3 человека пострадали. Также отмечалось, что РФ осуществила пуски "Калибров" из Черного моря и подняла в воздух Ту-95МС. Впоследствии стало известно, что горят нежилые застройки в трех районах, 3 человека пострадали. Частично разрушено офисное здание.
Кроме того, враг атаковал Кировоградщину ракетами и дронами: повреждены 18 домов и электросети.
На Киевщине из-за вражеской атаки разрушено предприятие, есть повреждения в трех районах.
По данным Воздушных сил, сбито 13 из 23 ракет и 40 "шахедов".
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знову про очі!
зе!гундос дуже любить чиїсь очі.
у плєшиве очко заглядав.
у руде очко заглядає.
наступне, світове очко.
Де наша дипломатія? З будь-якого порушення Женевських конвенцій потрібно скликати Радбез ООН.
Розстріляли кацапи наших полонених - збираємо ООН, бахнула кацапня ракетою по цивільних - збираємо ООН, провели ексгумацію поховань вбитих кацапами мирних жителів - збираємо ООН.
Воно тільки так і працює. Тільки так ці кацапські воєнні злочини будуть зафіксовані на міжнародному рівні. Лиш тоді можна буде позиватися в міжнародних судах.
Натомість зелень годує нас щоденними відосиками. Тож ці всі потужні відосики і телеграмні пуки направлені на внутрішню аудиторію для підтримання рейтингів. На превеликий жаль все це ще діє на досить велику частину аудиторії.
Я думав,вн з якоїсь високої трибуни,а він в телеграм..
У телеграм і я писав,і у фейсбук,а трамп не читає...