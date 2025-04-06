Лубинец об атаке РФ: Россия не воюет - она терроризирует, мир не может закрывать глаза

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на сегодняшнюю массированную атаку России, подчеркнув, что агрессора следует остановить немедленно.

Об этом Лубинец написал в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Россия снова нанесла массированный удар по мирным городам. Этой ночью и утром РФ атаковала Украину ракетами и дронами. Пострадали Киевщина, Сумщина, Харьковщина, Хмельницкая, Черкасская и Николаевская области", - говорится в сообщении.

Он отметил, что в результате атаки повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, многоэтажка, есть раненые и погибший.



"Россия не воюет - она терроризирует. Мир не может закрывать глаза. Агрессора следует остановить немедленно", - подчеркнул омбудсмен.

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Ракетная атака 6 апреля 2025 года

Ранее сообщалось, что в Киеве прогремели взрывы, враг атаковал баллистикой. Впоследствии стало известно, что из-за баллистической атаки РФ на Киев погиб человек, 3 человека пострадали. Также отмечалось, что РФ осуществила пуски "Калибров" из Черного моря и подняла в воздух Ту-95МС. Впоследствии стало известно, что горят нежилые застройки в трех районах, 3 человека пострадали. Частично разрушено офисное здание.

Кроме того, враг атаковал Кировоградщину ракетами и дронами: повреждены 18 домов и электросети.

На Киевщине из-за вражеской атаки разрушено предприятие, есть повреждения в трех районах.

По данным Воздушных сил, сбито 13 из 23 ракет и 40 "шахедов".