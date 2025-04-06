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Новости Ракетная атака 6 апреля
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Лубинец об атаке РФ: Россия не воюет - она терроризирует, мир не может закрывать глаза

Ракетная атака на Киев апреля

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на сегодняшнюю массированную атаку России, подчеркнув, что агрессора следует остановить немедленно.

Об этом Лубинец написал в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Россия снова нанесла массированный удар по мирным городам. Этой ночью и утром РФ атаковала Украину ракетами и дронами. Пострадали Киевщина, Сумщина, Харьковщина, Хмельницкая, Черкасская и Николаевская области", - говорится в сообщении.

Он отметил, что в результате атаки повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, многоэтажка, есть раненые и погибший.

"Россия не воюет - она терроризирует. Мир не может закрывать глаза. Агрессора следует остановить немедленно", - подчеркнул омбудсмен.

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Ракетная атака 6 апреля 2025 года

Ранее сообщалось, что в Киеве прогремели взрывы, враг атаковал баллистикой. Впоследствии стало известно, что из-за баллистической атаки РФ на Киев погиб человек, 3 человека пострадали. Также отмечалось, что РФ осуществила пуски "Калибров" из Черного моря и подняла в воздух Ту-95МС. Впоследствии стало известно, что горят нежилые застройки в трех районах, 3 человека пострадали. Частично разрушено офисное здание.

Кроме того, враг атаковал Кировоградщину ракетами и дронами: повреждены 18 домов и электросети.

На Киевщине из-за вражеской атаки разрушено предприятие, есть повреждения в трех районах.

По данным Воздушных сил, сбито 13 из 23 ракет и 40 "шахедов".

Автор: 

обстрел (27057) Лубинец Дмитрий (459)


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Топ комментарии
+12
"...Про це Лубінець https://t.me/dmytro_lubinetzs/8419 написав у телеграмі ..." - потужно
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06.04.2025 13:20
+8
москалі при подібному вже верещали б на весь світ і ООН заділи б. Не має у нас адекватної інформаційної і військової відповіді
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06.04.2025 13:39
+7
Хочу щоб Україна теж тероризувала росію, але 5-6 ефективних менеджери не встигають всюди: і бабло пиліть і ракети робить.
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06.04.2025 13:40
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"...Про це Лубінець https://t.me/dmytro_lubinetzs/8419 написав у телеграмі ..." - потужно
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06.04.2025 13:20 Ответить
А де писати, есля барига Парашенка заборонив ВКонтакте?
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06.04.2025 13:29 Ответить
Світ не може заплющувати очі? Може! Ще як може!
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06.04.2025 13:22 Ответить
ооо.....
знову про очі!
зе!гундос дуже любить чиїсь очі.
у плєшиве очко заглядав.
у руде очко заглядає.
наступне, світове очко.
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06.04.2025 13:24 Ответить
Не потрібно так паплюжити любого друга Трампа Бальйодю. Бо Трамп відмовиться забрати наші надра.
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06.04.2025 13:27 Ответить
нє, ну як що, зе!шобла наїбе піндосів з надрами, як до сих пір найобує україну, то нехай.
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06.04.2025 14:50 Ответить
москалі при подібному вже верещали б на весь світ і ООН заділи б. Не має у нас адекватної інформаційної і військової відповіді
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06.04.2025 13:39 Ответить
Ото ж бо. Всі ці відосики Боневтіка і телеграм-дописи Лубінця і "іже с німі" навіть на пердь в калюжу не тягнуть.
Де наша дипломатія? З будь-якого порушення Женевських конвенцій потрібно скликати Радбез ООН.
Розстріляли кацапи наших полонених - збираємо ООН, бахнула кацапня ракетою по цивільних - збираємо ООН, провели ексгумацію поховань вбитих кацапами мирних жителів - збираємо ООН.
Воно тільки так і працює. Тільки так ці кацапські воєнні злочини будуть зафіксовані на міжнародному рівні. Лиш тоді можна буде позиватися в міжнародних судах.
Натомість зелень годує нас щоденними відосиками. Тож ці всі потужні відосики і телеграмні пуки направлені на внутрішню аудиторію для підтримання рейтингів. На превеликий жаль все це ще діє на досить велику частину аудиторії.
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06.04.2025 14:38 Ответить
Хочу щоб Україна теж тероризувала росію, але 5-6 ефективних менеджери не встигають всюди: і бабло пиліть і ракети робить.
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06.04.2025 13:40 Ответить
Потужно,слів немає...
Я думав,вн з якоїсь високої трибуни,а він в телеграм..
У телеграм і я писав,і у фейсбук,а трамп не читає...
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06.04.2025 13:51 Ответить
Зелені імпотенти тільки в телеграмах рохкати можуть. Їх боротьба, тьху. Країна в руках абсолютних дегенератів, сцикунів і куколдів.
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06.04.2025 13:59 Ответить
Потрібна коаліція ,,заплющених очей " !
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06.04.2025 14:02 Ответить
Світ не може закривати очі. Агресора слід зупинити негайно", - наголосив омбудсмен. Коли три роки світ дивиться на заплющені очі "зезедента і слуг" в Україні,то він і свої заплющує...
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06.04.2025 14:12 Ответить
"Ліверна ковбаса" мельник скликав позачергову сесію ООН?
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06.04.2025 14:15 Ответить
Може
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06.04.2025 14:42 Ответить
 
 