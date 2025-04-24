Польша поднимала истребители из-за массированной атаки РФ по Украине
Утром 24 апреля польские воздушные силы подняли истребители в ответ на масштабную воздушную атаку России по Украине.
Об этом сообщило Операционное командование Вооруженных сил Польши, информирует Цензор.НЕТ.
Причиной стал рост активности российских стратегических бомбардировщиков, которые наносили удары по объектам, в частности на западе Украины. В связи с этим в воздух были подняты польские и союзные истребители, а все подразделения находились в полной боевой готовности.
Около 8:00 утра командование сообщило, что угроза миновала, истребители вернулись на базы, а воздушное пространство Польши не было нарушено.
Массированный комбинированный обстрел 24 апреля
В ночь на 24 апреля российские захватчики атаковали Украину ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БПЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов.
В результате российской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Житомирщина, Запорожье и Хмельницкая область.
По состоянию на 10:00 24 апреля в Киеве погибли, по меньшей мере, 9 человек и более 100 получили ранения различной степени. В пяти районах фиксируют последствия атаки.
В Павлограде взрывной волной задело 14 многоэтажек. В них, в основном, повреждены окна и балконы. Среди разрушенного и инфраструктура.
В результате комбинированного удара в Житомирской области ранен спасатель и повреждены 4 единицы техники ГСЧС. Также повреждены частные гаражи, возник пожар, взрывной волной выбило окна в нескольких многоквартирных жилых домах.
В течение ночи российские захватчики нанесли несколько ракетных ударов по Харькову. Также город был атакован беспилотниками. Два человека получили ранения.
В Хмельницкой области в результате вражеской российской атаки пострадали мужчина и ребенок
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всі сміялись з засуджень та занепокоєнь, а їх вже теж нема