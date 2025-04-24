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Новости Обстрелы Украины
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Польша поднимала истребители из-за массированной атаки РФ по Украине

Украина впервые атаковала цель на территории РФ боевым самолетом

Утром 24 апреля польские воздушные силы подняли истребители в ответ на масштабную воздушную атаку России по Украине.

Об этом сообщило Операционное командование Вооруженных сил Польши, информирует Цензор.НЕТ.

Причиной стал рост активности российских стратегических бомбардировщиков, которые наносили удары по объектам, в частности на западе Украины. В связи с этим в воздух были подняты польские и союзные истребители, а все подразделения находились в полной боевой готовности.

Около 8:00 утра командование сообщило, что угроза миновала, истребители вернулись на базы, а воздушное пространство Польши не было нарушено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша не будет отправлять миротворцев в Украину, но окажет поддержку миссии, - Сикорский

Массированный комбинированный обстрел 24 апреля

В ночь на 24 апреля российские захватчики атаковали Украину ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БПЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов.

В результате российской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Житомирщина, Запорожье и Хмельницкая область.

По состоянию на 10:00 24 апреля в Киеве погибли, по меньшей мере, 9 человек и более 100 получили ранения различной степени. В пяти районах фиксируют последствия атаки.

В Павлограде взрывной волной задело 14 многоэтажек. В них, в основном, повреждены окна и балконы. Среди разрушенного и инфраструктура.

В результате комбинированного удара в Житомирской области ранен спасатель и повреждены 4 единицы техники ГСЧС. Также повреждены частные гаражи, возник пожар, взрывной волной выбило окна в нескольких многоквартирных жилых домах.

В течение ночи российские захватчики нанесли несколько ракетных ударов по Харькову. Также город был атакован беспилотниками. Два человека получили ранения.

В Хмельницкой области в результате вражеской российской атаки пострадали мужчина и ребенок

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Автор: 

Польша (8415) россия (95569) война в Украине (3902)


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Топ комментарии
+15
єдине питання - нам нащо про це знати? ну, підняли, ну, не підняли, що від цього зміниться?...
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24.04.2025 10:57
+12
От молодці. Ну, можете вже памперси знімати.
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24.04.2025 10:54
+7
Українцям це обов'язково знати після кожного масованого обстрілу? Ну що за клоунада, блд?
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24.04.2025 10:59
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Труси вже стірають політали пора і помитися.
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24.04.2025 10:54 Ответить
От молодці. Ну, можете вже памперси знімати.
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24.04.2025 10:54 Ответить
Як підняла,так і опустила
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24.04.2025 11:09 Ответить
єдине питання - нам нащо про це знати? ну, підняли, ну, не підняли, що від цього зміниться?...
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24.04.2025 10:57 Ответить
Мабуть, повідомляють, що у них ще є робочі літаки і українцям від цього має стати легше. Особливо, вбитим російськими ракетами...
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24.04.2025 11:00 Ответить
це вже скоро єдина реакція буде

всі сміялись з засуджень та занепокоєнь, а їх вже теж нема
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24.04.2025 11:02 Ответить
Що з того толку,ви даже коли підняли,але якщо воно летить до вас,ви і в себе не збиваїте,кажете що нічого не було.Хотя знйдені у вас фрагменти говорять про друге,так що пшеки брехливі краще мовчіть.
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24.04.2025 11:14 Ответить
Українцям це обов'язково знати після кожного масованого обстрілу? Ну що за клоунада, блд?
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24.04.2025 10:59 Ответить
Як там мешканці міст поблизу військових аеродромів, сильно постраждали?
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24.04.2025 11:01 Ответить
А сенс ? Показати на що здатні ? Так ще ж влучити треба, панове з Польщі. А ви крім у недвижні цілі ніколи не влучали. Влучити в Шахед - треба мати ХИСТ. А це вам не забори на кордоні будувати.
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24.04.2025 11:01 Ответить
Бл@дь , це вже не смішно ! Підняти літаки це максимум на що здатна польська звитяга ?
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24.04.2025 11:07 Ответить
Дійсно: не те, що Україна в 2008-му році: об'явила мобілізацію і відправила ледь не всі Збройні Сили воювати за Грузію...
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24.04.2025 11:09 Ответить
🤡
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24.04.2025 12:56 Ответить
Які хоробрі вояки. Аж авіацію підняли.
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24.04.2025 11:08 Ответить
для чого піднімали? щоб спостерігати за ситуацією, бо нудно живеться, зате в комфорті і з баблом. А тут в Україні таке "видовищне реаліті-шоу", "двіжуха", як сказав один уйобок. Пшеки також ******* видовища
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24.04.2025 11:22 Ответить
Побільше таких новин,щоб всі неадеквати могли погавкати😀
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24.04.2025 11:37 Ответить
Усім хамовитим і злобним коментаторам раджу почитати книгу "Стратегічне прогнозування", зробити розрахунки і спрогнозувати, чи ще довго буде іноземна військова допомога Україні.
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24.04.2025 11:53 Ответить
Можно уже и не сообщать об этих любителях воздушных селфи..
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24.04.2025 12:31 Ответить
покатались
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24.04.2025 13:07 Ответить
 
 