Польша поднимала истребители из-за массированной атаки РФ по Украине

Утром 24 апреля польские воздушные силы подняли истребители в ответ на масштабную воздушную атаку России по Украине.

Об этом сообщило Операционное командование Вооруженных сил Польши, информирует Цензор.НЕТ.

Причиной стал рост активности российских стратегических бомбардировщиков, которые наносили удары по объектам, в частности на западе Украины. В связи с этим в воздух были подняты польские и союзные истребители, а все подразделения находились в полной боевой готовности.

Около 8:00 утра командование сообщило, что угроза миновала, истребители вернулись на базы, а воздушное пространство Польши не было нарушено.

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Массированный комбинированный обстрел 24 апреля

В ночь на 24 апреля российские захватчики атаковали Украину ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БПЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов.

В результате российской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Житомирщина, Запорожье и Хмельницкая область.

По состоянию на 10:00 24 апреля в Киеве погибли, по меньшей мере, 9 человек и более 100 получили ранения различной степени. В пяти районах фиксируют последствия атаки.

В Павлограде взрывной волной задело 14 многоэтажек. В них, в основном, повреждены окна и балконы. Среди разрушенного и инфраструктура.

В результате комбинированного удара в Житомирской области ранен спасатель и повреждены 4 единицы техники ГСЧС. Также повреждены частные гаражи, возник пожар, взрывной волной выбило окна в нескольких многоквартирных жилых домах.

В течение ночи российские захватчики нанесли несколько ракетных ударов по Харькову. Также город был атакован беспилотниками. Два человека получили ранения.

В Хмельницкой области в результате вражеской российской атаки пострадали мужчина и ребенок

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