Польща піднімала винищувачі через масовану атаку РФ по Україні

Вранці 24 квітня польські повітряні сили підняли винищувачі у відповідь на масштабну повітряну атаку Росії по Україні.

Про це повідомило Операційне командування Збройних сил Польщі, інформує Цензор.НЕТ.

Причиною стало зростання активності російських стратегічних бомбардувальників, які завдавали ударів по об’єктах, зокрема на заході України. У зв’язку з цим у повітря були підняті польські та союзницькі винищувачі, а всі підрозділи перебували у повній бойовій готовності.

Близько 8:00 ранку командування повідомило, що загроза минула, винищувачі повернулися на бази, а повітряний простір Польщі не було порушено.

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Масований комбінований обстріл 24 квітня

У ніч проти 24 квітня російські загарбники атакували Україну ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів.

Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя та Хмельниччина.

Станом на 10:00 24 квітня у Києві загинули щонайменше 9 людей та понад 100 дістали поранення різного ступеня. У п'яти районах фіксують наслідки атаки.

У Павлограді вибуховою хвилею зачепило 14 багатоповерхівок. В них, переважно, пошкоджені вікна та балкони. Серед потрощеного й інфраструктура.

Внаслідок комбінованого удару у Житомирській області поранено рятувальника та пошкоджено 4 одиниці техніки ДСНС. Також пошкоджені приватні гаражі, виникла пожежа, вибуховою хвилею вибило вікна у декількох багатоквартирних житлових будинках.

Протягом ночі російські загарбники завдали декілька ракетних ударів по Харкову. Також місто було атаковано безпілотниками. Дві людини дістали поранення.

На Хмельниччині внаслідок ворожої російської атаки постраждали чоловік та дитина

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