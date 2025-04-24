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Новини Обстріли України
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Польща піднімала винищувачі через масовану атаку РФ по Україні

Україна вперше атакувала ціль на території РФ бойовим літаком

Вранці 24 квітня польські повітряні сили підняли винищувачі у відповідь на масштабну повітряну атаку Росії по Україні.

Про це повідомило Операційне командування Збройних сил Польщі, інформує Цензор.НЕТ.

Причиною стало зростання активності російських стратегічних бомбардувальників, які завдавали ударів по об’єктах, зокрема на заході України. У зв’язку з цим у повітря були підняті польські та союзницькі винищувачі, а всі підрозділи перебували у повній бойовій готовності.

Близько 8:00 ранку командування повідомило, що загроза минула, винищувачі повернулися на бази, а повітряний простір Польщі не було порушено.

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Масований комбінований обстріл 24 квітня

У ніч проти 24 квітня російські загарбники атакували Україну ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів.

Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя та Хмельниччина.

Станом на 10:00 24 квітня у Києві загинули щонайменше 9 людей та понад 100 дістали поранення різного ступеня. У п'яти районах фіксують наслідки атаки.

У Павлограді вибуховою хвилею зачепило 14 багатоповерхівок. В них, переважно, пошкоджені вікна та балкони. Серед потрощеного й інфраструктура.

Внаслідок комбінованого удару у Житомирській області поранено рятувальника та пошкоджено 4 одиниці техніки ДСНС. Також пошкоджені приватні гаражі, виникла пожежа, вибуховою хвилею вибило вікна у декількох багатоквартирних житлових будинках.

Протягом ночі російські загарбники завдали декілька ракетних ударів по Харкову. Також місто було атаковано безпілотниками. Дві людини дістали поранення.

На Хмельниччині внаслідок ворожої російської атаки постраждали чоловік та дитина

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Автор: 

Польща (8504) росія (65223) війна в Україні (3935)


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Топ коментарі
+15
єдине питання - нам нащо про це знати? ну, підняли, ну, не підняли, що від цього зміниться?...
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24.04.2025 10:57
+12
От молодці. Ну, можете вже памперси знімати.
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24.04.2025 10:54
+7
Українцям це обов'язково знати після кожного масованого обстрілу? Ну що за клоунада, блд?
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24.04.2025 10:59
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Труси вже стірають політали пора і помитися.
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24.04.2025 10:54 Відповісти
От молодці. Ну, можете вже памперси знімати.
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24.04.2025 10:54 Відповісти
Як підняла,так і опустила
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24.04.2025 11:09 Відповісти
єдине питання - нам нащо про це знати? ну, підняли, ну, не підняли, що від цього зміниться?...
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24.04.2025 10:57 Відповісти
Мабуть, повідомляють, що у них ще є робочі літаки і українцям від цього має стати легше. Особливо, вбитим російськими ракетами...
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24.04.2025 11:00 Відповісти
це вже скоро єдина реакція буде

всі сміялись з засуджень та занепокоєнь, а їх вже теж нема
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24.04.2025 11:02 Відповісти
Що з того толку,ви даже коли підняли,але якщо воно летить до вас,ви і в себе не збиваїте,кажете що нічого не було.Хотя знйдені у вас фрагменти говорять про друге,так що пшеки брехливі краще мовчіть.
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24.04.2025 11:14 Відповісти
Українцям це обов'язково знати після кожного масованого обстрілу? Ну що за клоунада, блд?
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24.04.2025 10:59 Відповісти
Як там мешканці міст поблизу військових аеродромів, сильно постраждали?
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24.04.2025 11:01 Відповісти
А сенс ? Показати на що здатні ? Так ще ж влучити треба, панове з Польщі. А ви крім у недвижні цілі ніколи не влучали. Влучити в Шахед - треба мати ХИСТ. А це вам не забори на кордоні будувати.
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24.04.2025 11:01 Відповісти
Бл@дь , це вже не смішно ! Підняти літаки це максимум на що здатна польська звитяга ?
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24.04.2025 11:07 Відповісти
Дійсно: не те, що Україна в 2008-му році: об'явила мобілізацію і відправила ледь не всі Збройні Сили воювати за Грузію...
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24.04.2025 11:09 Відповісти
🤡
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24.04.2025 12:56 Відповісти
Які хоробрі вояки. Аж авіацію підняли.
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24.04.2025 11:08 Відповісти
для чого піднімали? щоб спостерігати за ситуацією, бо нудно живеться, зате в комфорті і з баблом. А тут в Україні таке "видовищне реаліті-шоу", "двіжуха", як сказав один уйобок. Пшеки також ******* видовища
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24.04.2025 11:22 Відповісти
Побільше таких новин,щоб всі неадеквати могли погавкати😀
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24.04.2025 11:37 Відповісти
Усім хамовитим і злобним коментаторам раджу почитати книгу "Стратегічне прогнозування", зробити розрахунки і спрогнозувати, чи ще довго буде іноземна військова допомога Україні.
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24.04.2025 11:53 Відповісти
Можно уже и не сообщать об этих любителях воздушных селфи..
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24.04.2025 12:31 Відповісти
покатались
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24.04.2025 13:07 Відповісти
 
 