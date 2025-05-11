РУС
Ответ Путина на предложение о перемирии - рой из 100 дронов на Украину, - глава МИД Литвы Будрис

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис убежден, что российский диктатор Владимир Путин тянет время, чтобы избежать реального пути к миру.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Будрис написал в соцсети Х.

"Ответ Путина на очередное предложение о прекращении огня: рой из 100 дронов, накрывших Украину ночью. Путин играет в свою обычную игру - использует террор как рычаг давления и тянет время, чтобы избежать реального пути к миру", - отметил он.

Будрис подчеркнул, что говорить о мире, пока российские бомбы продолжают падать на украинских мирных жителей, - это фарс.

"Правила четкие: безоговорочное прекращение огня с понедельника или новые, более жесткие, санкции", - добавил он.

Также читайте: Не может быть переговоров, пока говорит оружие, - Макрон

По словам литовского министра, тот факт, что Путин поспешил провести пресс-конференцию менее чем через 24 часа после того, как европейские лидеры при поддержке США требовали безусловного прекращения огня, "о многом свидетельствует".

"Этот подход работает, и мы должны его придерживаться. Теперь мы должны выполнить приведенное выше. Если до понедельника российское оружие не замолчит, новый раунд санкций должен быть введен - без колебаний", - подчеркнул Будрис.

Также читайте: Путин хочет продолжать стрелять, - глава МИД Чехии Липавский

Ранее Воздушные силы сообщили, что в ночь на 11 мая войска РФ атаковали Украину 108 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

В ответ на заявление Путина, президент Зеленский заявил, что Украина ожидает, что РФ подтвердит прекращение огня с 12 мая, и подчеркнул, что Украина готова встречаться.

А в ответ тишина : он вчера не вернулся из боя...
11.05.2025 13:41 Ответить
*Раджу дивитись відео 1992 року там усе сказано стосовно Криму та України, що вони ніколи від нас не відцепляться поки не буде знищена росія*

Анатолий Собчак про Украину, СНГ, Крым и СССР. 1992 год
https://www.youtube.com/live/1WMq-8bsuro
11.05.2025 13:44 Ответить
Вони все доводять, що Україна входила з іншими кордонами, так якщо взяти мапу 1533 року там московія взагалі має територію 20% від того, що є зараз!Собчак махровий шовініст!
11.05.2025 16:30 Ответить
А ми, незламні? Що у відповідь? Як і завжди - скавчим...
11.05.2025 13:47 Ответить
Для заходу як бачимо не аргумент.

Всі ніби в курсі, що пітун тягне час, навіть трамп в курсі (а він обманюватись радий), але на цьому все. Скажуть Україні бігти в стамбул
11.05.2025 13:54 Ответить
Футбольний матч в Кривому Розі розпочати не можуть - на Січеславщині тривога за тривогою.
11.05.2025 13:58 Ответить
Європейцям потрібно твердо стояти на своєму, інакше ***** відчуває слабкість!
11.05.2025 16:18 Ответить
 
 