Відповідь Путіна на пропозицію про перемир’я - рій зі 100 дронів на Україну, - глава МЗС Литви Будріс

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс переконаний, що російський диктатор Володимир Путін тягне час, щоб уникнути реального шляху до миру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Будріс написав у соцмережі Х.

"Відповідь Путіна на чергову пропозицію щодо припинення вогню: рій зі 100 дронів, що накрили Україну вночі. Путін грає у свою звичайну гру – використовує терор як важіль тиску і тягне час, щоб уникнути реального шляху до миру", – зазначив він.

Будріс наголосив, що говорити про мир, поки російські бомби продовжують падати на українських мирних жителів, – це фарс.

"Правила чіткі: беззастережне припинення вогню з понеділка або нові, більш жорсткі, санкції", – додав він.

За словами литовського міністра, той факт, що Путін поспішив провести пресконференцію менш ніж за 24 години після того, як європейські лідери за підтримки США вимагали безумовного припинення вогню, "багато про що свідчить".

"Цей підхід працює, і ми повинні його дотримуватися. Тепер ми повинні виконати наведене вище. Якщо до понеділка російська зброя не замовкне, новий раунд санкцій має бути запроваджено – без вагань", - наголосив Будріс.

Раніше Повітряні сили повідомили, що у ніч на 11 травня війська РФ атакували Україну 108-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

У відповідь на заяву Путіна, президент Зеленський заявив, що Україна очікує, що РФ підтвердить припинення вогню з 12 травня, і наголосив, що Україна готова зустрічатися.