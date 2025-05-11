УКР
Відповідь Путіна на пропозицію про перемир’я - рій зі 100 дронів на Україну, - глава МЗС Литви Будріс

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс переконаний, що російський диктатор Володимир Путін тягне час, щоб уникнути реального шляху до миру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Будріс написав у соцмережі Х.

"Відповідь Путіна на чергову пропозицію щодо припинення вогню: рій зі 100 дронів, що накрили Україну вночі. Путін грає у свою звичайну гру – використовує терор як важіль тиску і тягне час, щоб уникнути реального шляху до миру", – зазначив він.

Будріс наголосив, що говорити про мир, поки російські бомби продовжують падати на українських мирних жителів, – це фарс.

"Правила чіткі: беззастережне припинення вогню з понеділка або нові, більш жорсткі, санкції", – додав він.

Також читайте: Не може бути переговорів, поки говорить зброя, - Макрон

За словами литовського міністра, той факт, що Путін поспішив провести пресконференцію менш ніж за 24 години після того, як європейські лідери за підтримки США вимагали безумовного припинення вогню, "багато про що свідчить".

"Цей підхід працює, і ми повинні його дотримуватися. Тепер ми повинні виконати наведене вище. Якщо до понеділка російська зброя не замовкне, новий раунд санкцій має бути запроваджено – без вагань", - наголосив Будріс.

Також читайте: Путін хоче продовжувати стріляти, - глава МЗС Чехії Ліпавський

Раніше Повітряні сили повідомили, що у ніч на 11 травня війська РФ атакували Україну 108-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

У відповідь на заяву Путіна, президент Зеленський заявив, що Україна очікує, що РФ підтвердить припинення вогню з 12 травня, і наголосив, що Україна готова зустрічатися.

Литва (2512) путін володимир (24566) перемир'я (1004)
А в ответ тишина : он вчера не вернулся из боя...
11.05.2025 13:41 Відповісти
*Раджу дивитись відео 1992 року там усе сказано стосовно Криму та України, що вони ніколи від нас не відцепляться поки не буде знищена росія*

Анатолий Собчак про Украину, СНГ, Крым и СССР. 1992 год
https://www.youtube.com/live/1WMq-8bsuro
11.05.2025 13:44 Відповісти
Вони все доводять, що Україна входила з іншими кордонами, так якщо взяти мапу 1533 року там московія взагалі має територію 20% від того, що є зараз!Собчак махровий шовініст!
11.05.2025 16:30 Відповісти
А ми, незламні? Що у відповідь? Як і завжди - скавчим...
11.05.2025 13:47 Відповісти
Для заходу як бачимо не аргумент.

Всі ніби в курсі, що пітун тягне час, навіть трамп в курсі (а він обманюватись радий), але на цьому все. Скажуть Україні бігти в стамбул
11.05.2025 13:54 Відповісти
Футбольний матч в Кривому Розі розпочати не можуть - на Січеславщині тривога за тривогою.
11.05.2025 13:58 Відповісти
Європейцям потрібно твердо стояти на своєму, інакше ***** відчуває слабкість!
11.05.2025 16:18 Відповісти
 
 