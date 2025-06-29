Посол Литвы Станите-Толочкене после массированной атаки РФ: Время действовать настало уже давно

Посол Литвы в Украине Инга Станите-Толочкене после ночной массированной воздушной атаки РФ на Украину, ставшей рекордной по масштабам, призвала к максимальному усилению давления на Россию.

Об этом она написала в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

Так, Станите-Толочкене распространила сообщение президента Украины Владимира Зеленского относительно сегодняшней атаки и отметила, что с начала весны воздушный террор России против Украины только усилился.

"И каждая рекордная атака превосходила предыдущую. И это в то время, как голоса со всего мира призывают к прекращению огня. Пришло время действовать. На самом деле, это время пришло уже давно", - добавила она.

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Массированная атака на Украину в ночь на 29 июня

Напомним, ночью войска РФ также атаковали ракетами и дронами критическую инфраструктуру Львовской области. Также сообщалось, что войска РФ ударили по предприятию в Кременчугском районе Полтавской области. Кроме того, рашисты атаковали дронами гражданскую инфраструктуру Черкасской области. Там есть пострадавшие. Впоследствии стало известно, что враг атаковал Смилу. Среди пострадавших - ребенок, повреждены многоэтажки и колледж.

Цензор.НЕТ также информировал, что оккупанты нанесли ракетный удар по предприятию в Запорожье. В Николаеве под ударом находился объект инфраструктуры. Кроме того, рашисты атаковали Ивано-Франковскую область, там есть последствия в двух громадах.

По данным ОВА, более 5 часов этой ночью звучала тревога в Ривненской области. Есть сбивание воздушных целей врага. По предварительной информации, люди и инфраструктура не пострадали. Также враг пытался атаковать Кировоградскую область. В небе над областью активно работали мобильные огневые группы. Есть результат. Последствий в громадах не зафиксировано.

Находилась под ударом Днепропетровщина. По данным ОВА, над областью защитники неба уничтожили 12 вражеских беспилотников. Кроме этого, этой ночью россияне снова целились по Никопольщине. Тяжелую артиллерию и fpv-дрон направили на Марганецкую и Покровскую громады. Уже утром ударили БПЛА по райцентру. Без пострадавших.