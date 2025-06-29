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Новости Массированный ракетный обстрел
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Посол Литвы Станите-Толочкене после массированной атаки РФ: Время действовать настало уже давно

Смела после обстрела

Посол Литвы в Украине Инга Станите-Толочкене после ночной массированной воздушной атаки РФ на Украину, ставшей рекордной по масштабам, призвала к максимальному усилению давления на Россию.

Об этом она написала в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

Так, Станите-Толочкене распространила сообщение президента Украины Владимира Зеленского относительно сегодняшней атаки и отметила, что с начала весны воздушный террор России против Украины только усилился.

"И каждая рекордная атака превосходила предыдущую. И это в то время, как голоса со всего мира призывают к прекращению огня. Пришло время действовать. На самом деле, это время пришло уже давно", - добавила она.

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Массированная атака на Украину в ночь на 29 июня

Напомним, ночью войска РФ также атаковали ракетами и дронами критическую инфраструктуру Львовской области. Также сообщалось, что войска РФ ударили по предприятию в Кременчугском районе Полтавской области. Кроме того, рашисты атаковали дронами гражданскую инфраструктуру Черкасской области. Там есть пострадавшие. Впоследствии стало известно, что враг атаковал Смилу. Среди пострадавших - ребенок, повреждены многоэтажки и колледж.

Цензор.НЕТ также информировал, что оккупанты нанесли ракетный удар по предприятию в Запорожье. В Николаеве под ударом находился объект инфраструктуры. Кроме того, рашисты атаковали Ивано-Франковскую область, там есть последствия в двух громадах.

По данным ОВА, более 5 часов этой ночью звучала тревога в Ривненской области. Есть сбивание воздушных целей врага. По предварительной информации, люди и инфраструктура не пострадали. Также враг пытался атаковать Кировоградскую область. В небе над областью активно работали мобильные огневые группы. Есть результат. Последствий в громадах не зафиксировано.

Находилась под ударом Днепропетровщина. По данным ОВА, над областью защитники неба уничтожили 12 вражеских беспилотников. Кроме этого, этой ночью россияне снова целились по Никопольщине. Тяжелую артиллерию и fpv-дрон направили на Марганецкую и Покровскую громады. Уже утром ударили БПЛА по райцентру. Без пострадавших.

Автор: 

Литва (2522) обстрел (28239)


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Так дійте. Вишліть, для початку, посла параші з Вільнюса назад у їбєні, і розірвіть дипломатичні стосунки.

Чи сильно кардинально?
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29.06.2025 13:52 Ответить
Закрить пасольство і "паслать" пасла ніззя, патамушта в Літвє многа "саатєчєствєнікав"!
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29.06.2025 14:09 Ответить
Бояться, що куйло прийде їх "защіщать"?
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29.06.2025 14:17 Ответить
Пряме знущання з України і українців.
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29.06.2025 14:07 Ответить
Рижий папа не дозволяє. Путлєр про нього гарно сказав останній раз...
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29.06.2025 14:32 Ответить
Ну ну, настав час громко пердануть в лужу, что и будет проделано
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29.06.2025 14:35 Ответить
Настав час діяти - так ми діємо вже - Зе-шобла краде так потужно, прискорюється, не боїться вже нікого і нічого
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29.06.2025 14:38 Ответить
А чому вона цього не напише на гілці з соцмереж під акаунтом Трампа?
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29.06.2025 14:47 Ответить
Посол Литви в Україні Інга Станіте-Толочкєне

А шо ж без дорогих серцю фемінитивів?
Посолка? Посолкиня?
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29.06.2025 14:47 Ответить
 
 