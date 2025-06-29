Посол Литви Станіте-Толочкєне після масованої атаки РФ: Час діяти настав уже давно

Посол Литви в Україні Інга Станіте-Толочкєне після нічної масованої повітряної атаки РФ на Україну, яка стала рекордною за масштабами, закликала до максимального посилення тиску на Росію.

Про це вона написала в соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

Так, Станіте-Толочкєне поширила допис президента України Володимира Зеленського щодо сьогоднішньої атаки і зазначила, що від початку весни повітряний терор Росії проти України лише посилився.

"І кожна рекордна атака перевершувала попередню. І це в той час, як голоси з усього світу закликають до припинення вогню. Настав час діяти. Насправді, цей час настав уже давно", - додала вона.

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Масована атака на Україну у ніч проти 29 червня

Нагадаємо, вночі війська РФ масовано атакували Україну. Понад 500 повітряних цілей запустив ворог уночі, епіцентр удару - Захід. За даними Повітряних сил, вночі було знищено 38 із 60 ракет, знешкоджено понад 430 дронів.

Зокрема, як зазначалося, війська РФ атакували ракетами та дронами критичну інфраструктуру Львівщини. Також повідомлялося, що війська РФ ударили по підприємству у Кременчуцькому районі на Полтавщині. Окрім того, рашисти атакували дронами цивільну інфраструктуру Черкащини. Там є постраждалі. Згодом стало відомо, що ворог атакував Смілу. Серед постраждалих - дитина, пошкоджено багатоповерхівки та коледж.

Цензор.НЕТ також інформував, що окупанти завдали ракетного удару по підприємству у Запоріжжі. У Миколаєві під ударом перебував об’єкт інфраструктури. Окрім того, рашисти атакували Івано-Франківщину, там є наслідки в двох громадах.

За даними ОВА, понад 5 годин цієї ночі лунала тривога на Рівненщині. Є збиття повітряних цілей ворога. За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали. Також ворог намагався атакувати Кіровоградщину. В небі над областю активно працювали мобільні вогневі групи. Є результат. Наслідків в громадах не зафіксовано.

Перебувала під ударом і Дніпропетровщина. За даними ОВА, над областю захисники неба знищили 12 ворожих безпілотників. Окрім цього, цієї ночі росіяни знову цілили по Нікопольщині. Важку артилерію та fpv-дрон скерували на Марганецьку та Покровську громади. Вже вранці вдарили БпЛА по райцентру. Минулося без постраждалих.