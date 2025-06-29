Ночью россияне запускали баллистику по Николаеву из оккупированного Крыма, - ОВА

Баллистические ракеты, которыми российские войска атаковали Николаев в ночь на 29 июня, были выпущены из временно оккупированного Крыма.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV, об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире телемарафона.

"Ночью враг атаковал баллистическими ракетами Николаев. Это были и шесть пусковых из Крыма. Если честно, я считал, что их четыре, потому что два уничтожили ATACMS наши, но, видимо, довезли еще две установки, и они все работали по городу Николаеву. Три кассетные (боевая часть. - Ред.), три обычные. Давно такого не было", - рассказал Ким.

Он напомнил, что оккупанты атаковали предприятия, жертв атаки нет.

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Кроме того, Ким отметил, что логики в атаках врага не прослеживается, и они бьют, "когда им заблагорассудится": "Видимо, идет команда у них, что надо терроризировать людей и атаковать населенные пункты и ракетами, и дронами".

Глава Николаевской ОВА предположил, что в оккупированном Крыму россияне разместили новые пусковые установки для баллистических ракет.

"Возможно, они привезли дополнительные пусковые установки, возможно, какие-то команды, но логике это (атаки. - Ред.), не поддается", - добавил Ким.

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Напомним, ранее сообщалось, что ночью 29 июня около 01:28 враг атаковал Николаев баллистикой и с 02:56 несколькими группами Shahed 131/136.

Массированная атака на Украину в ночь на 29 июня

Напомним, ночью войска РФ также атаковали ракетами и дронами критическую инфраструктуру Львовской области. Также сообщалось, что войска РФ ударили по предприятию в Кременчугском районе Полтавской области. Кроме того, рашисты атаковали дронами гражданскую инфраструктуру Черкасской области. Там есть пострадавшие. Впоследствии стало известно, что враг атаковал Смилу. Среди пострадавших - ребенок, повреждены многоэтажки и колледж.

Цензор.НЕТ также информировал, что оккупанты нанесли ракетный удар по предприятию в Запорожье. В Николаеве под ударом находился объект инфраструктуры. Кроме того, рашисты атаковали Ивано-Франковскую область, там есть последствия в двух громадах.

По данным ОВА, более 5 часов этой ночью звучала тревога в Ривненской области. Есть сбивание воздушных целей врага. По предварительной информации, люди и инфраструктура не пострадали. Также враг пытался атаковать Кировоградскую область. В небе над областью активно работали мобильные огневые группы. Есть результат. Последствий в громадах не зафиксировано.

Находилась под ударом Днепропетровщина. По данным ОВА, над областью защитники неба уничтожили 12 вражеских беспилотников. Кроме этого, этой ночью россияне снова целились по Никопольщине. Тяжелую артиллерию и fpv-дрон направили на Марганецкую и Покровскую громады. Уже утром ударили БПЛА по райцентру. Без пострадавших.