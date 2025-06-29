Вночі росіяни запускали балістику по Миколаєву з окупованого Криму, - ОВА

Балістичні ракети, якими російські війська атакували Миколаїв у ніч на 29 червня, були випущені з тимчасово окупованого Криму.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на NV, про це розповів глава Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі телемарафону.

"Вночі ворог атакував балістичними ракетами Миколаїв. Це були і шість пускових із Криму. Якщо чесно, я вважав, що їх чотири, бо два знищили ATACMS наші, але, мабуть, довезли ще дві установки, і вони всі працювали по місту Миколаїв. Три касетні (бойова частина. – Ред.), три звичайні. Давно такого не було", - розповів Кім.

Він нагадав, що окупанти атакували підприємства, жертв атаки немає.

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Крім того, Кім наголосив, що логіки в атаках ворога не прослідковується, і вони б’ють, "коли їм заманеться": "Мабуть, йде команда у них, що треба тероризувати людей і атакувати населені пункти і ракетами, і дронами".

Глава Миколаївської ОВА припустив, що в окупованому Криму росіяни розмістили нові пускові установки для балістичних ракет.

"Можливо, вони привезли додаткові пускові установки, можливо, якісь команди, але логіці це (атаки. – Ред.), не піддається", - додав Кім.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі 29 червня близько 01:28 ворог атакував Миколаїв балістикою та з 02:56 декількома групами "Shahed 131/136".

Масована атака на Україну у ніч проти 29 червня

Нагадаємо, вночі війська РФ масовано атакували Україну. Понад 500 повітряних цілей запустив ворог уночі, епіцентр удару - Захід. За даними Повітряних сил, вночі було знищено 38 із 60 ракет, знешкоджено понад 430 дронів.

Зокрема, як зазначалося, війська РФ атакували ракетами та дронами критичну інфраструктуру Львівщини. Також повідомлялося, що війська РФ ударили по підприємству у Кременчуцькому районі на Полтавщині. Окрім того, рашисти атакували дронами цивільну інфраструктуру Черкащини. Там є постраждалі. Згодом стало відомо, що ворог атакував Смілу. Серед постраждалих - дитина, пошкоджено багатоповерхівки та коледж.

Цензор.НЕТ також інформував, що окупанти завдали ракетного удару по підприємству у Запоріжжі. У Миколаєві під ударом перебував об’єкт інфраструктури. Окрім того, рашисти атакували Івано-Франківщину, там є наслідки в двох громадах.

За даними ОВА, понад 5 годин цієї ночі лунала тривога на Рівненщині. Є збиття повітряних цілей ворога. За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали. Також ворог намагався атакувати Кіровоградщину. В небі над областю активно працювали мобільні вогневі групи. Є результат. Наслідків в громадах не зафіксовано.

Перебувала під ударом і Дніпропетровщина. За даними ОВА, над областю захисники неба знищили 12 ворожих безпілотників. Окрім цього, цієї ночі росіяни знову цілили по Нікопольщині. Важку артилерію та fpv-дрон скерували на Марганецьку та Покровську громади. Вже вранці вдарили БпЛА по райцентру. Минулося без постраждалих.