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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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"Правительство атакует антикоррупционные органы", "Зеленский усиливает контроль": заголовки мировых СМИ о скандальном законе против НАБУ

рада

После принятия Украиной скандального Закона о ликвидации полномочий НАБУ и САП ряд мировых СМИ вышел с заголовками с критикой в адрес украинской власти.

Об этом пишет сообщество АвтоМайдан, информирует Цензор.НЕТ.

Там напоминают, что Украина - снова в международных заголовках, и в этот раз - не по хорошим причинам. Международные медиа уже прямо говорят о разочаровании, давлении на антикоррупционные органы и рисках сворачивания реформ.

"И заголовки говорят сами за себя: "Правительство атакует антикоррупционные органы", "Зеленский усиливает контроль", "Украина ограничивает автономию антикоррупционных агентств", "ЕС: это серьезный шаг назад", "Тысячи украинцев протестуют против нового закона", - перечисляют заголовки известных медиа в АвтоМайдане.

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изменения в закон о НАБУ
изменения в закон о НАБУ
изменения в закон о НАБУ
изменения в закон о НАБУ
изменения в закон о НАБУ

Также отмечается, что эти заголовки видят в Брюсселе, Вашингтоне и Берлине. Их читают те, кто определяет, получит ли Украина очередную помощь, и налогоплательщики, от которых зависит наша поддержка во время войны.

"И они видят не государство, которое держит курс на реформы и ЕС, а страну, где наоборот разрушают антикоррупционную систему. Мы рискуем потерять не только репутацию, но и поддержку - без которой в условиях войны мы просто не выдержим. Рискуем остановить процесс евроинтеграции, к которому так долго шли и боролись, - потому что независимые НАБУ и САП, среди прочего, являются четким условием нашего пути в ЕС.

Но самое главное - сильные и независимые институты нужны не кому-то в Евросоюзе. Они нужны нам. Чтобы иметь шанс на будущее. Все нормы закона, которые вредят антикоррупционной реформе, должны быть отменены, а давление на независимые органы - прекращено", - резюмируют в АвтоМайдане.

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Автор: 

НАБУ (4344) САП (2124)


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Топ комментарии
+2
тобто!
не зе!гніду на палю, а тільки відмінити 12414?
і, сидіти чекати на нові зашквари, та чергові скандали від зелених дегенератів мародерів?
лєвакі такі толєрасти, що закачаєшся.....
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23.07.2025 12:22 Ответить
+1
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23.07.2025 12:20 Ответить
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23.07.2025 12:20 Ответить
Не зрозумів: хрестик -- то є виконано?
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23.07.2025 12:53 Ответить
Так, але в його голові.
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23.07.2025 12:55 Ответить
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23.07.2025 12:58 Ответить
тобто!
не зе!гніду на палю, а тільки відмінити 12414?
і, сидіти чекати на нові зашквари, та чергові скандали від зелених дегенератів мародерів?
лєвакі такі толєрасти, що закачаєшся.....
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23.07.2025 12:22 Ответить
велике прохання до адмінів: оскільки жодних повноважень детективів набу та прокурорів сап не скасовано/не ліквідовано, відповідно не вживати зазначені терміни, бо вони не відповідають дійсності.
детективи як провадили орд, нсрд, досудове розслідування, так і здійснюють цю діяльність
прокурори сап як здійснювали процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях детективів набу, так і продовжують здійснювати
якщо коротко, то зазначеними законодавчими змінами надано генпрокурору право повного процесуального контролю у кримінальних провадженнях детективів набу, у т.ч. щодо зміни підслідності та вилучення з провадження набу кримінальних проваджень і передачі їх іншим органам досудового розслідування
бальш доречно вживати термін - встановлення прокурорського нагляду (контролю) з боку генпрокурора за сап та набу (хоча він формально був і до цього)
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23.07.2025 12:28 Ответить
у цьому й фішка - саме втрачено момент незалежності прокурорів сап та детективів набу, по суті вони підпорядковані генпрокурору
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23.07.2025 12:30 Ответить
Тобто ви стверджуєте що нічого не змінилося, а тисячі українців, що вийшли на протести, ситні тисяч, що пишуть гнівні пости, міжнаррдні антикорупційні організації, офіційні особи ЄС і західних країн - неграмотні дурні, а західна преса - жовта клоака? В розумні хіба що ви, ОПа Єрмака, Зєлєнскій і стадо тєлєгрампомийок? 🤔 Досить амбітне і сміливе твердження!
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23.07.2025 12:34 Ответить
змінилося - встановлено прямий процесуальний контроль за детективами набу та прокурорами з боку генпрокурора (про що власне і написав).
формально такий контроль був і до цього часу, виходячи з приписів ч.6 ст.36 кпк України, але його не використовували, акцентували процесуально на ньому увагу, фактично перетворивши генпрокурора у процесуального керівника сап та набу, а також дозволили змінювати підслідність проваджень набу, що до цього часу було прямо заборонено
як луценко, рябошапка, венедіктова так і костін вносили до єрдр провадження набу стосовно нардепів, погоджували/підписували підозри посадовцям, суддям, адвокатам (луценко навіть сам ходив вручати такі підозри суддям верховного суду, є відео у змі), скасовували рішення прокурорів сап та детективів набу.
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23.07.2025 12:39 Ответить
до речі, за відсутності керівника сап (відпустка, лікарняний, відрядження) - саме генпрокурор виконував роль керівника сап як старшого процесуального керівника (погоджував підозри топ-посадовцям, суддям, адвокатам) у справах набу, бо заступники керівника сап такими процесуальними повноваженням згідно із законом не наділені
а відтепер генпрокурор на постійній основі здійснюватиме процесуальне керівництво у справах набу та прокурорами сап, от у чому і є претензія та вбачається загроза незалежності
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23.07.2025 12:45 Ответить
жодних повноважень детективів набу та прокурорів сап не скасовано та не обмежено, за винятком того, що у них генпрокурор може вилучити та передати іншому органу їхнє провадження (до цього мав право передати іншому детективу та прокурору сап), а також у тому, що процесуально вони підпорядковані керівнику сап та генпрокурору (до цього було підпорядкування керівнику сап)
се ля ві
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23.07.2025 12:49 Ответить
Если власть пахнет, как мусор - может, пора выносить?
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23.07.2025 12:28 Ответить
До речі, розумний і чесний екранний Голобородька міг пропетляти, ветувавши цей трешак і залишившись добрим і мудрим царем і наростивши рейтинг, додав би в очах саоїх прихильників і не тільки ореол лютого антикорупціонера, а не зовсім еее.... Зєлєнскій вкотре довів, що він - не Голобородька.
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23.07.2025 12:29 Ответить
Голобородько -- то є вигадка для лохів. Вже вкотре з 2019-го року.
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23.07.2025 12:56 Ответить
Кому війна, а кому мати рідна.
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23.07.2025 12:30 Ответить
зе - чорт
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23.07.2025 12:34 Ответить
Герб нинішньої влади-ГРАБЛІ.
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23.07.2025 12:37 Ответить
"Нєт-нєт! Ви ета нє так понялі!"
(в.з.)
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23.07.2025 12:48 Ответить
 
 