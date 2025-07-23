"Правительство атакует антикоррупционные органы", "Зеленский усиливает контроль": заголовки мировых СМИ о скандальном законе против НАБУ
После принятия Украиной скандального Закона о ликвидации полномочий НАБУ и САП ряд мировых СМИ вышел с заголовками с критикой в адрес украинской власти.
Об этом пишет сообщество АвтоМайдан, информирует Цензор.НЕТ.
Там напоминают, что Украина - снова в международных заголовках, и в этот раз - не по хорошим причинам. Международные медиа уже прямо говорят о разочаровании, давлении на антикоррупционные органы и рисках сворачивания реформ.
"И заголовки говорят сами за себя: "Правительство атакует антикоррупционные органы", "Зеленский усиливает контроль", "Украина ограничивает автономию антикоррупционных агентств", "ЕС: это серьезный шаг назад", "Тысячи украинцев протестуют против нового закона", - перечисляют заголовки известных медиа в АвтоМайдане.
Также отмечается, что эти заголовки видят в Брюсселе, Вашингтоне и Берлине. Их читают те, кто определяет, получит ли Украина очередную помощь, и налогоплательщики, от которых зависит наша поддержка во время войны.
"И они видят не государство, которое держит курс на реформы и ЕС, а страну, где наоборот разрушают антикоррупционную систему. Мы рискуем потерять не только репутацию, но и поддержку - без которой в условиях войны мы просто не выдержим. Рискуем остановить процесс евроинтеграции, к которому так долго шли и боролись, - потому что независимые НАБУ и САП, среди прочего, являются четким условием нашего пути в ЕС.
Но самое главное - сильные и независимые институты нужны не кому-то в Евросоюзе. Они нужны нам. Чтобы иметь шанс на будущее. Все нормы закона, которые вредят антикоррупционной реформе, должны быть отменены, а давление на независимые органы - прекращено", - резюмируют в АвтоМайдане.
22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Вечером его подписал президент Зеленский.
Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.
В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.
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не зе!гніду на палю, а тільки відмінити 12414?
і, сидіти чекати на нові зашквари, та чергові скандали від зелених дегенератів мародерів?
лєвакі такі толєрасти, що закачаєшся.....
детективи як провадили орд, нсрд, досудове розслідування, так і здійснюють цю діяльність
прокурори сап як здійснювали процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях детективів набу, так і продовжують здійснювати
якщо коротко, то зазначеними законодавчими змінами надано генпрокурору право повного процесуального контролю у кримінальних провадженнях детективів набу, у т.ч. щодо зміни підслідності та вилучення з провадження набу кримінальних проваджень і передачі їх іншим органам досудового розслідування
бальш доречно вживати термін - встановлення прокурорського нагляду (контролю) з боку генпрокурора за сап та набу (хоча він формально був і до цього)
формально такий контроль був і до цього часу, виходячи з приписів ч.6 ст.36 кпк України, але його не використовували, акцентували процесуально на ньому увагу, фактично перетворивши генпрокурора у процесуального керівника сап та набу, а також дозволили змінювати підслідність проваджень набу, що до цього часу було прямо заборонено
як луценко, рябошапка, венедіктова так і костін вносили до єрдр провадження набу стосовно нардепів, погоджували/підписували підозри посадовцям, суддям, адвокатам (луценко навіть сам ходив вручати такі підозри суддям верховного суду, є відео у змі), скасовували рішення прокурорів сап та детективів набу.
а відтепер генпрокурор на постійній основі здійснюватиме процесуальне керівництво у справах набу та прокурорами сап, от у чому і є претензія та вбачається загроза незалежності
се ля ві
(в.з.)