"Правительство атакует антикоррупционные органы", "Зеленский усиливает контроль": заголовки мировых СМИ о скандальном законе против НАБУ

После принятия Украиной скандального Закона о ликвидации полномочий НАБУ и САП ряд мировых СМИ вышел с заголовками с критикой в адрес украинской власти.

Об этом пишет сообщество АвтоМайдан, информирует Цензор.НЕТ.

Там напоминают, что Украина - снова в международных заголовках, и в этот раз - не по хорошим причинам. Международные медиа уже прямо говорят о разочаровании, давлении на антикоррупционные органы и рисках сворачивания реформ.

"И заголовки говорят сами за себя: "Правительство атакует антикоррупционные органы", "Зеленский усиливает контроль", "Украина ограничивает автономию антикоррупционных агентств", "ЕС: это серьезный шаг назад", "Тысячи украинцев протестуют против нового закона", - перечисляют заголовки известных медиа в АвтоМайдане.

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Также отмечается, что эти заголовки видят в Брюсселе, Вашингтоне и Берлине. Их читают те, кто определяет, получит ли Украина очередную помощь, и налогоплательщики, от которых зависит наша поддержка во время войны.

"И они видят не государство, которое держит курс на реформы и ЕС, а страну, где наоборот разрушают антикоррупционную систему. Мы рискуем потерять не только репутацию, но и поддержку - без которой в условиях войны мы просто не выдержим. Рискуем остановить процесс евроинтеграции, к которому так долго шли и боролись, - потому что независимые НАБУ и САП, среди прочего, являются четким условием нашего пути в ЕС.

Но самое главное - сильные и независимые институты нужны не кому-то в Евросоюзе. Они нужны нам. Чтобы иметь шанс на будущее. Все нормы закона, которые вредят антикоррупционной реформе, должны быть отменены, а давление на независимые органы - прекращено", - резюмируют в АвтоМайдане.

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.