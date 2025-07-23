УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13453 відвідувача онлайн
Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
1 880 21

"Уряд атакує антикорупційні органи", "Зеленський посилює контроль": заголовки світових ЗМІ про скандальний закон проти НАБУ

рада

Після ухвалення Україною скандального Закону про ліквідацію повноважень НАБУ та САП низка світових ЗМІ вийшла з заголовками з критикою на адресу української влади.

Про це пише спільнота АвтоМайдан, інформує Цензор.НЕТ.

Там нагадують, що Україна знову в міжнародних заголовках - і цього разу не з добрих причин. Міжнародні медіа вже прямо говорять про розчарування, тиск на антикорупційні органи та ризики згортання реформ.

"І заголовки говорять самі за себе: "Уряд атакує антикорупційні органи", "Зеленський посилює контроль", "Україна обмежує автономію антикорупційних агентств", "ЄС: це серйозний крок назад", "Тисячі українців протестують проти нового закону", - перелічують заголовки відомих медіа в АвтоМайдані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Готуємо законопроєкт про скасування вчорашнього трешу. ВР і Зеленський начудили, натяки з боку партнерів вже є, - Юрчишин

змі про закон по НАБУ
змі про закон по НАБУ
змі про закон по НАБУ
змі про закон по НАБУ
змі про закон по НАБУ

Також зазначається, що ці заголовки бачать у Брюсселі, Вашингтоні та Берліні. Їх читають ті, хто визначає, чи отримає Україна чергову допомогу, і платники податків, від яких залежить наша підтримка під час війни.

"І вони бачать не державу, що тримає курс на реформи і ЄС, а країну, де навпаки руйнують антикорупційну систему. Ми ризикуємо втратити не лише репутацію, але й підтримку - без якої в умовах війни ми просто не витримаємо. Ризикуємо зупинити процес євроінтеграції, до якого так довго йшли і боролися, - бо незалежні НАБУ і САП, серед іншого, є чіткою умовою нашого шляху в ЄС.

Але найголовніше — сильні та незалежні інституції потрібні не комусь в Євросоюзі. Вони потрібні нам. Щоб мати шанс на майбутнє. Усі норми закону, що шкодять антикорупційній реформі, мають бути скасовані, а тиск на незалежні органи — припинений", - резюмують в АвтоМайдані.

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Автор: 

НАБУ (5217) САП (2277)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+3
тобто!
не зе!гніду на палю, а тільки відмінити 12414?
і, сидіти чекати на нові зашквари, та чергові скандали від зелених дегенератів мародерів?
лєвакі такі толєрасти, що закачаєшся.....
показати весь коментар
23.07.2025 12:22 Відповісти
+2
показати весь коментар
23.07.2025 12:20 Відповісти
+1
До речі, розумний і чесний екранний Голобородька міг пропетляти, ветувавши цей трешак і залишившись добрим і мудрим царем і наростивши рейтинг, додав би в очах саоїх прихильників і не тільки ореол лютого антикорупціонера, а не зовсім еее.... Зєлєнскій вкотре довів, що він - не Голобородька.
показати весь коментар
23.07.2025 12:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
23.07.2025 12:20 Відповісти
Не зрозумів: хрестик -- то є виконано?
показати весь коментар
23.07.2025 12:53 Відповісти
Так, але в його голові.
показати весь коментар
23.07.2025 12:55 Відповісти
показати весь коментар
23.07.2025 12:58 Відповісти
Дурнів не залишилось, проте один БЛАЗЕНЬ таки встояв на 7-му році. Щоб свідчити що дурнів немає ?
показати весь коментар
23.07.2025 13:30 Відповісти
тобто!
не зе!гніду на палю, а тільки відмінити 12414?
і, сидіти чекати на нові зашквари, та чергові скандали від зелених дегенератів мародерів?
лєвакі такі толєрасти, що закачаєшся.....
показати весь коментар
23.07.2025 12:22 Відповісти
велике прохання до адмінів: оскільки жодних повноважень детективів набу та прокурорів сап не скасовано/не ліквідовано, відповідно не вживати зазначені терміни, бо вони не відповідають дійсності.
детективи як провадили орд, нсрд, досудове розслідування, так і здійснюють цю діяльність
прокурори сап як здійснювали процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях детективів набу, так і продовжують здійснювати
якщо коротко, то зазначеними законодавчими змінами надано генпрокурору право повного процесуального контролю у кримінальних провадженнях детективів набу, у т.ч. щодо зміни підслідності та вилучення з провадження набу кримінальних проваджень і передачі їх іншим органам досудового розслідування
бальш доречно вживати термін - встановлення прокурорського нагляду (контролю) з боку генпрокурора за сап та набу (хоча він формально був і до цього)
показати весь коментар
23.07.2025 12:28 Відповісти
у цьому й фішка - саме втрачено момент незалежності прокурорів сап та детективів набу, по суті вони підпорядковані генпрокурору
показати весь коментар
23.07.2025 12:30 Відповісти
Тобто ви стверджуєте що нічого не змінилося, а тисячі українців, що вийшли на протести, ситні тисяч, що пишуть гнівні пости, міжнаррдні антикорупційні організації, офіційні особи ЄС і західних країн - неграмотні дурні, а західна преса - жовта клоака? В розумні хіба що ви, ОПа Єрмака, Зєлєнскій і стадо тєлєгрампомийок? 🤔 Досить амбітне і сміливе твердження!
показати весь коментар
23.07.2025 12:34 Відповісти
змінилося - встановлено прямий процесуальний контроль за детективами набу та прокурорами з боку генпрокурора (про що власне і написав).
формально такий контроль був і до цього часу, виходячи з приписів ч.6 ст.36 кпк України, але його не використовували, акцентували процесуально на ньому увагу, фактично перетворивши генпрокурора у процесуального керівника сап та набу, а також дозволили змінювати підслідність проваджень набу, що до цього часу було прямо заборонено
як луценко, рябошапка, венедіктова так і костін вносили до єрдр провадження набу стосовно нардепів, погоджували/підписували підозри посадовцям, суддям, адвокатам (луценко навіть сам ходив вручати такі підозри суддям верховного суду, є відео у змі), скасовували рішення прокурорів сап та детективів набу.
показати весь коментар
23.07.2025 12:39 Відповісти
до речі, за відсутності керівника сап (відпустка, лікарняний, відрядження) - саме генпрокурор виконував роль керівника сап як старшого процесуального керівника (погоджував підозри топ-посадовцям, суддям, адвокатам) у справах набу, бо заступники керівника сап такими процесуальними повноваженням згідно із законом не наділені
а відтепер генпрокурор на постійній основі здійснюватиме процесуальне керівництво у справах набу та прокурорами сап, от у чому і є претензія та вбачається загроза незалежності
показати весь коментар
23.07.2025 12:45 Відповісти
жодних повноважень детективів набу та прокурорів сап не скасовано та не обмежено, за винятком того, що у них генпрокурор може вилучити та передати іншому органу їхнє провадження (до цього мав право передати іншому детективу та прокурору сап), а також у тому, що процесуально вони підпорядковані керівнику сап та генпрокурору (до цього було підпорядкування керівнику сап)
се ля ві
показати весь коментар
23.07.2025 12:49 Відповісти
До речі, розумний і чесний екранний Голобородька міг пропетляти, ветувавши цей трешак і залишившись добрим і мудрим царем і наростивши рейтинг, додав би в очах саоїх прихильників і не тільки ореол лютого антикорупціонера, а не зовсім еее.... Зєлєнскій вкотре довів, що він - не Голобородька.
показати весь коментар
23.07.2025 12:29 Відповісти
Голобородько -- то є вигадка для лохів. Вже вкотре з 2019-го року.
показати весь коментар
23.07.2025 12:56 Відповісти
Позитивний герой - то позитив від голови до лайна. Проте в житті не герої - а люди !
показати весь коментар
23.07.2025 13:31 Відповісти
Кому війна, а кому мати рідна.
показати весь коментар
23.07.2025 12:30 Відповісти
зе - чорт
показати весь коментар
23.07.2025 12:34 Відповісти
Герб нинішньої влади-ГРАБЛІ.
показати весь коментар
23.07.2025 12:37 Відповісти
"Нєт-нєт! Ви ета нє так понялі!"
(в.з.)
показати весь коментар
23.07.2025 12:48 Відповісти
Yura Yura, ти довольний? Це тебе тішить? Де ти там, придоворний пісака???
показати весь коментар
23.07.2025 13:26 Відповісти
 
 