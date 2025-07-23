"Уряд атакує антикорупційні органи", "Зеленський посилює контроль": заголовки світових ЗМІ про скандальний закон проти НАБУ

Після ухвалення Україною скандального Закону про ліквідацію повноважень НАБУ та САП низка світових ЗМІ вийшла з заголовками з критикою на адресу української влади.

Про це пише спільнота АвтоМайдан, інформує Цензор.НЕТ.

Там нагадують, що Україна знову в міжнародних заголовках - і цього разу не з добрих причин. Міжнародні медіа вже прямо говорять про розчарування, тиск на антикорупційні органи та ризики згортання реформ.

"І заголовки говорять самі за себе: "Уряд атакує антикорупційні органи", "Зеленський посилює контроль", "Україна обмежує автономію антикорупційних агентств", "ЄС: це серйозний крок назад", "Тисячі українців протестують проти нового закону", - перелічують заголовки відомих медіа в АвтоМайдані.

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Також зазначається, що ці заголовки бачать у Брюсселі, Вашингтоні та Берліні. Їх читають ті, хто визначає, чи отримає Україна чергову допомогу, і платники податків, від яких залежить наша підтримка під час війни.

"І вони бачать не державу, що тримає курс на реформи і ЄС, а країну, де навпаки руйнують антикорупційну систему. Ми ризикуємо втратити не лише репутацію, але й підтримку - без якої в умовах війни ми просто не витримаємо. Ризикуємо зупинити процес євроінтеграції, до якого так довго йшли і боролися, - бо незалежні НАБУ і САП, серед іншого, є чіткою умовою нашого шляху в ЄС.

Але найголовніше — сильні та незалежні інституції потрібні не комусь в Євросоюзі. Вони потрібні нам. Щоб мати шанс на майбутнє. Усі норми закону, що шкодять антикорупційній реформі, мають бути скасовані, а тиск на незалежні органи — припинений", - резюмують в АвтоМайдані.

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.