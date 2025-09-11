РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11740 посетителей онлайн
Новости Шахеды залетели в Польшу
1 108 40

Польша попросила у союзников дополнительные системы ПВО и противодроновые технологии, - Bloomberg

польща

Польша обратилась к союзникам по НАТО и ЕС с запросом на дополнительные системы противовоздушной обороны и технологии борьбы с беспилотниками, чтобы повысить защиту от российских дронов.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Варшава консультируется с союзниками по НАТО относительно помощи. После применения статьи 4 договора об Альянсе, которая инициирует консультации между членами НАТО, обсуждаются возможные скоординированные действия. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что нужны как системы Patriot, так и "противодронная стена".

Британский министр обороны Джон Гили назвал полеты дронов "опасными и беспрецедентными" и сообщил, что правительство оценивает пути реагирования на запрос Польши. Премьер-министр Дональд Туск добавил, что во время переговоров с лидерами Франции, Великобритании, Украины, Италии, Германии и Нидерландов Польша получила предложения конкретной поддержки противовоздушной обороны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС осудил нарушение воздушного пространства Польши дронами РФ: "Этот агрессивный и безрассудный акт является частью серьезной эскалации"

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БПЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин намеренно атаковал НАТО, это является частью длинной серии провокаций, - Мерц

Автор: 

ПВО (3097) Польша (8726)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
тобто, італійські авакси. американські дозаправники, польські на нідерландські ф 35 недостатьньо?
а, от тепер, саме головне!
де візьмуть союзники ппо для польщі, яка і так обмеженої кількості?
слідкуємо уважно за поставками зброї в україну!
все йде чітко по кремлівському плану!
показать весь комментарий
11.09.2025 11:38 Ответить
+5
"Сікорський заявив, що потрібні як системи Patriot "

Ого, серьозно посполиті пересрали. Ви збираєтеся збивати петріотами пшехеди? У вас там ф-16 хоч сракою жуй. І не змогли позбивати якихось всратих 19 дронів? Нідерландам довелося летіти на допомогу. Просто визнайте, шо вояки з вас ніякі і передайте це озброєння українцям. Толку буде більше.
показать весь комментарий
11.09.2025 11:45 Ответить
+5
Кто вам сказал что закончится. В мире валом еще совдеповских ракет Р-73, которые идеально подходят под сбитие шахедов. Гибридные установки под Р-73 уже разработаны и испытаны, осталось их наклепать. Вопрос в том, почему у нас этого упорно не делают и далее нескольких "потужных" реляций дело не сдвинулось. Плюс, я уверен, что в вопросе применения дронов-перехватчиков поляки тоже не будут долго раскачиваться.
показать весь комментарий
11.09.2025 11:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"НАТО - закрийте небо (Польщі)" (с)
показать весь комментарий
11.09.2025 11:36 Ответить
дежа вю

показать весь комментарий
11.09.2025 11:38 Ответить
НАТО треба поставити далекобійні ракети України для руйнування заводів які виготовляють БПЛА по всій параше і допомогти це зробити. Багато ракет. Оце буде відповідь НАТО а не бла бла,
показать весь комментарий
11.09.2025 12:05 Ответить
і ще нанести удари по заводам Ірана
показать весь комментарий
11.09.2025 12:07 Ответить
тобто, італійські авакси. американські дозаправники, польські на нідерландські ф 35 недостатьньо?
а, от тепер, саме головне!
де візьмуть союзники ппо для польщі, яка і так обмеженої кількості?
слідкуємо уважно за поставками зброї в україну!
все йде чітко по кремлівському плану!
показать весь комментарий
11.09.2025 11:38 Ответить
Нидерланды еще вчера заявили что развернут на востоке Польши свои системы ПВО.
показать весь комментарий
11.09.2025 11:41 Ответить
Наші виробники постійно скаржаться на те, що вони запросто можуть наростити виробництво зенітних fpv, але катастрофічно не вистачає коштів. Ось і вирішення проблеми - поляки платять, ми виробляємо. Всі отримують те що їм потрібно.
показать весь комментарий
11.09.2025 11:57 Ответить
а, хто у нас виробники?
правильно: міндічі, арахамії, отой режисер з 95.....
де ж взяти гроші, як що все в золотих унітазах?
показать весь комментарий
11.09.2025 12:01 Ответить
Розенблат... Та всіх і не пригадаєш отак одразу.
показать весь комментарий
11.09.2025 12:07 Ответить
https://militarnyi.com/uk/news/proekt-octopus-brytaniya-vyroblyatyme-drony-perehoplyuvachi-rozrobleni-v-********/
Бриты будут делать сами.
показать весь комментарий
11.09.2025 12:08 Ответить
Польща видохнулась?
показать весь комментарий
11.09.2025 11:38 Ответить
Нет. Она поступает вполне прагматично, задействовав 4 статью устава НАТО.
показать весь комментарий
11.09.2025 11:43 Ответить
Дальше в носу колупайтесь! У вас за месяц закончиться ППО ( ракеты), а кацапы будут клепать 1000 дронов в день, пока Европа до 2026 года будет у них энергоносители покупать.
показать весь комментарий
11.09.2025 11:40 Ответить
Кто вам сказал что закончится. В мире валом еще совдеповских ракет Р-73, которые идеально подходят под сбитие шахедов. Гибридные установки под Р-73 уже разработаны и испытаны, осталось их наклепать. Вопрос в том, почему у нас этого упорно не делают и далее нескольких "потужных" реляций дело не сдвинулось. Плюс, я уверен, что в вопросе применения дронов-перехватчиков поляки тоже не будут долго раскачиваться.
показать весь комментарий
11.09.2025 11:48 Ответить
Не знаю, что за ракета ПВО Р-73, но у совдеповсеих ракет срок хранения истек еще в 2000-х! И никто, в здравом уме, просроченной ракетой пулять не станет! Себе дороже!
показать весь комментарий
11.09.2025 11:52 Ответить
Это ракета "воздух-воздух". Их давно восстанавливают во всем мире. У нас этим занимались "Луч", "Артем" и "Радионикс". Или вы думаете американцы и бриты совсем идиоты и разрабатывали свои ФранкенСамы в опоре на нелетающий хлам?
показать весь комментарий
11.09.2025 12:06 Ответить
Первое. Нельзя восстановить то что сгнило! Второе. Что угодно можно примотать скотчем, но будет ли это работать? Третье. Воздух - воздух нужен носитель. Погоня за шахедами на самолете показала, к чему это приводит!
показать весь комментарий
11.09.2025 12:11 Ответить
Вы бы почитали что-нибудь профильное по теме, а потом уже писали.

https://aeronaut.media/uk/news-ua/air-weapons-news-ua/ua-r-73-air-to-air-missiles-frankensam/

https://focus.ua/*******-novosti/693520-specialno-dlya-ukrainy-v-britanii-vpervye-pokazali-innovacionnuyu-sistemu-gravehawk-video

https://militarnyi.com/uk/news/zbyv-dron-dan-m-u-gur-rozrobyly-mobilnyj-zrk-z-raketamy-r-73/
показать весь комментарий
11.09.2025 12:36 Ответить
У меня 25 календарей действительной службы. из них 15 в ПВО ЗСУ на инженерных должностях ( в войсках, а не штабе).
показать весь комментарий
11.09.2025 12:48 Ответить
И я не пересказываю мнения "экспертов" которые ... По крайней мере, я очень редко, последнее врем, в Инете, встречал людей, которые знают о чем говорят.
показать весь комментарий
11.09.2025 12:53 Ответить
Мабуть такий план на московії.

Ще зараз випадково на навчаннях залетить якісь краснопіль на територію Литви Латвії чи Естонії і в Європі скажуть пробачайте, але снаряди нам самім потрібні.
показать весь комментарий
11.09.2025 11:40 Ответить
Запросили системи ППО? Для оборони? Збираються і наді відсмоктувати у *****...
показать весь комментарий
11.09.2025 11:41 Ответить
Дайте ППО Україні, бо її атакують по 500 шахедів і 40 ракет в день - ой, не можемо, немає на складах, треба виготовити, закінчились ракети, не досягнуто рішення, можемо по одній установці в рік.

Дайте ППО Польші, бо туди залетіли розвідувальні гербери - вже надаємо.
показать весь комментарий
11.09.2025 11:43 Ответить
ПВО? Очень правильно. Но сначала нужно встретиться в декабре и всё как следует обсудить.
показать весь комментарий
11.09.2025 11:44 Ответить
Цілком можливо, що це й було метою атаки - щоб натівські ППО замість України пішли до Польщі.
показать весь комментарий
11.09.2025 11:44 Ответить
мета у ***** одна - змусити навроцького закрити Жешув (зокрема після виведення звідти в/с США)
показать весь комментарий
11.09.2025 11:46 Ответить
...простіше ж зерно українське висипати та блокувати фури чим захищатися від агресора, чи ні, підари?
показать весь комментарий
11.09.2025 11:45 Ответить
То якого х@я ти тут живеш тоді?
показать весь комментарий
11.09.2025 11:51 Ответить
Щоб таких, як ти, лизунів польської жопи", "розбавлять"... А то поляки починають вважать, що всі українці створені лише для вилизування їх "паньскего заду"...
показать весь комментарий
11.09.2025 12:03 Ответить
"Сікорський заявив, що потрібні як системи Patriot "

Ого, серьозно посполиті пересрали. Ви збираєтеся збивати петріотами пшехеди? У вас там ф-16 хоч сракою жуй. І не змогли позбивати якихось всратих 19 дронів? Нідерландам довелося летіти на допомогу. Просто визнайте, шо вояки з вас ніякі і передайте це озброєння українцям. Толку буде більше.
показать весь комментарий
11.09.2025 11:45 Ответить
поляки списані міги зажали нам передати, а ви їм таке пропонуєте...
показать весь комментарий
11.09.2025 11:47 Ответить
Гугл каже шо вони передали міги. Може не всі, але якусь частину - точно.
показать весь комментарий
11.09.2025 11:55 Ответить
на початку повномасштабки у 22-ому, так, дещо було
проте після цього - ніц, хоча є, шо надати

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/4022438-polsa-moze-peredati-ukraini-kilka-vinisuvaciv-mig29-do-kinca-roku-eksministr.html
показать весь комментарий
11.09.2025 11:57 Ответить
Треба використовувати ППО, а не просити для краси!
показать весь комментарий
11.09.2025 11:50 Ответить
Не туди пшеки звернулися. Єдина країна у світі, яка володіє дієвими засобами і методами боротьби з бпла - це Україна! В Нато вам нададуть хіба що "занепокоєність", нею будете відбиватися
показать весь комментарий
11.09.2025 11:55 Ответить
Ось де була головна ціль путіна і Навроцького!… Зробити шумовий наліт на поляків а далі замість нам Петріот тепер треба пшекам… І то терміново.
показать весь комментарий
11.09.2025 11:58 Ответить
Немає в НАТО нічого для боротьби з шахедами. Десь там на горізонті установки типа гепард від Рейнметалл.І наші будуть повними дурнями якщо не викупили ці установки на корню. Пам'ятаєте як поляки замовили в США 400!!! Хаймарсів, після їх успіху в Україні.
показать весь комментарий
11.09.2025 12:40 Ответить
А мали попросити далекобійні дрони і ракети. Щит не так зупиняє, як гострий меч.
показать весь комментарий
11.09.2025 12:47 Ответить
Скільки б ти тих систем ППО не натикав по всі й країні , якщо боїшся ескалації , якщо немає волі ( або розуму ) їх застосувати , кацапські дрони літати продовжуватимуть . Вони не злякаються і не попадають самі по собі , навіть якщо поставиш Петріоти на кожному квадратному кілометрі території .
Полякам , і не тільки їм , а і всьому НАТО , потрібна рішучість , а не додаткові Петріоти .
показать весь комментарий
11.09.2025 12:51 Ответить
Сьогодні серед ночі шахеди летіли та пікірували на об'єкт у Сумах. Стріляли в місті багато, але результат - 0. Два вибухи, влучання, пожежа і т.і. Хочеться сказати нашій владі щоб думала не за поляків( вони члени НАТО та ЄС), а за українців, що всупереч всьому живуть та працюють в прифронтових місцях. Де наші дієві, перспективні, маштабовані варіанти ПВО? Якими суперсистемами ми хочемо поділитись з НАТО?
показать весь комментарий
11.09.2025 12:51 Ответить
 
 