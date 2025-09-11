Польша попросила у союзников дополнительные системы ПВО и противодроновые технологии, - Bloomberg

Польша обратилась к союзникам по НАТО и ЕС с запросом на дополнительные системы противовоздушной обороны и технологии борьбы с беспилотниками, чтобы повысить защиту от российских дронов.

Варшава консультируется с союзниками по НАТО относительно помощи. После применения статьи 4 договора об Альянсе, которая инициирует консультации между членами НАТО, обсуждаются возможные скоординированные действия. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что нужны как системы Patriot, так и "противодронная стена".

Британский министр обороны Джон Гили назвал полеты дронов "опасными и беспрецедентными" и сообщил, что правительство оценивает пути реагирования на запрос Польши. Премьер-министр Дональд Туск добавил, что во время переговоров с лидерами Франции, Великобритании, Украины, Италии, Германии и Нидерландов Польша получила предложения конкретной поддержки противовоздушной обороны.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БПЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

