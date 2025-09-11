Польша попросила у союзников дополнительные системы ПВО и противодроновые технологии, - Bloomberg
Польша обратилась к союзникам по НАТО и ЕС с запросом на дополнительные системы противовоздушной обороны и технологии борьбы с беспилотниками, чтобы повысить защиту от российских дронов.
Об этом сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
Варшава консультируется с союзниками по НАТО относительно помощи. После применения статьи 4 договора об Альянсе, которая инициирует консультации между членами НАТО, обсуждаются возможные скоординированные действия. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что нужны как системы Patriot, так и "противодронная стена".
Британский министр обороны Джон Гили назвал полеты дронов "опасными и беспрецедентными" и сообщил, что правительство оценивает пути реагирования на запрос Польши. Премьер-министр Дональд Туск добавил, что во время переговоров с лидерами Франции, Великобритании, Украины, Италии, Германии и Нидерландов Польша получила предложения конкретной поддержки противовоздушной обороны.
Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.
Известно, что один из БПЛА попал в дом в Польше.
Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.
Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.
Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.
а, от тепер, саме головне!
де візьмуть союзники ппо для польщі, яка і так обмеженої кількості?
слідкуємо уважно за поставками зброї в україну!
все йде чітко по кремлівському плану!
правильно: міндічі, арахамії, отой режисер з 95.....
де ж взяти гроші, як що все в золотих унітазах?
Бриты будут делать сами.
https://aeronaut.media/uk/news-ua/air-weapons-news-ua/ua-r-73-air-to-air-missiles-frankensam/
https://focus.ua/*******-novosti/693520-specialno-dlya-ukrainy-v-britanii-vpervye-pokazali-innovacionnuyu-sistemu-gravehawk-video
https://militarnyi.com/uk/news/zbyv-dron-dan-m-u-gur-rozrobyly-mobilnyj-zrk-z-raketamy-r-73/
Ще зараз випадково на навчаннях залетить якісь краснопіль на територію Литви Латвії чи Естонії і в Європі скажуть пробачайте, але снаряди нам самім потрібні.
Дайте ППО Польші, бо туди залетіли розвідувальні гербери - вже надаємо.
Ого, серьозно посполиті пересрали. Ви збираєтеся збивати петріотами пшехеди? У вас там ф-16 хоч сракою жуй. І не змогли позбивати якихось всратих 19 дронів? Нідерландам довелося летіти на допомогу. Просто визнайте, шо вояки з вас ніякі і передайте це озброєння українцям. Толку буде більше.
проте після цього - ніц, хоча є, шо надати
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/4022438-polsa-moze-peredati-ukraini-kilka-vinisuvaciv-mig29-do-kinca-roku-eksministr.html
Полякам , і не тільки їм , а і всьому НАТО , потрібна рішучість , а не додаткові Петріоти .