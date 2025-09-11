УКР
Шахеди залетіли в Польщу
Польща попросила у союзників додаткові системи ППО та протидронові технології, - Bloomberg

Польща звернулася до союзників по НАТО та ЄС із запитом на додаткові системи протиповітряної оборони та технології боротьби з безпілотниками, щоб підвищити захист від російських дронів.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Варшава консультується з союзниками по НАТО щодо допомоги. Після застосування статті 4 договору про Альянс, яка ініціює консультації між членами НАТО, обговорюються можливі скоординовані дії. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що потрібні як системи Patriot, так і "протидронна стіна".

Британський міністр оборони Джон Гілі назвав польоти дронів "небезпечними і безпрецедентними" і повідомив, що уряд оцінює шляхи реагування на запит Польщі. Прем'єр-міністр Дональд Туск додав, що під час переговорів із лідерами Франції, Великої Британії, України, Італії, Німеччини та Нідерландів Польща отримала пропозиції конкретної підтримки протиповітряної оборони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС засудив порушення повітряного простору Польщі дронами РФ: "Цей агресивний і безрозсудний акт є частиною серйозної ескалації"

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін навмисно атакував НАТО, це є частиною довгої серії провокацій, - Мерц

тобто, італійські авакси. американські дозаправники, польські на нідерландські ф 35 недостатьньо?
а, от тепер, саме головне!
де візьмуть союзники ппо для польщі, яка і так обмеженої кількості?
слідкуємо уважно за поставками зброї в україну!
все йде чітко по кремлівському плану!
+5
"Сікорський заявив, що потрібні як системи Patriot "

Ого, серьозно посполиті пересрали. Ви збираєтеся збивати петріотами пшехеди? У вас там ф-16 хоч сракою жуй. І не змогли позбивати якихось всратих 19 дронів? Нідерландам довелося летіти на допомогу. Просто визнайте, шо вояки з вас ніякі і передайте це озброєння українцям. Толку буде більше.
+5
Кто вам сказал что закончится. В мире валом еще совдеповских ракет Р-73, которые идеально подходят под сбитие шахедов. Гибридные установки под Р-73 уже разработаны и испытаны, осталось их наклепать. Вопрос в том, почему у нас этого упорно не делают и далее нескольких "потужных" реляций дело не сдвинулось. Плюс, я уверен, что в вопросе применения дронов-перехватчиков поляки тоже не будут долго раскачиваться.
"НАТО - закрийте небо (Польщі)" (с)
дежа вю

НАТО треба поставити далекобійні ракети України для руйнування заводів які виготовляють БПЛА по всій параші і допомогти це зробити. Багато ракет. Оце буде відповідь НАТО а не бла бла,
і ще нанести удари по заводам Ірана
тобто, італійські авакси. американські дозаправники, польські на нідерландські ф 35 недостатьньо?
а, от тепер, саме головне!
де візьмуть союзники ппо для польщі, яка і так обмеженої кількості?
слідкуємо уважно за поставками зброї в україну!
все йде чітко по кремлівському плану!
Нидерланды еще вчера заявили что развернут на востоке Польши свои системы ПВО.
Наші виробники постійно скаржаться на те, що вони запросто можуть наростити виробництво зенітних fpv, але катастрофічно не вистачає коштів. Ось і вирішення проблеми - поляки платять, ми виробляємо. Всі отримують те що їм потрібно.
а, хто у нас виробники?
правильно: міндічі, арахамії, отой режисер з 95.....
де ж взяти гроші, як що все в золотих унітазах?
Розенблат... Та всіх і не пригадаєш отак одразу.
https://militarnyi.com/uk/news/proekt-octopus-brytaniya-vyroblyatyme-drony-perehoplyuvachi-rozrobleni-v-********/
Бриты будут делать сами.
Бриты будут делать сами.
Польща видохнулась?
Нет. Она поступает вполне прагматично, задействовав 4 статью устава НАТО.
Дальше в носу колупайтесь! У вас за месяц закончиться ППО ( ракеты), а кацапы будут клепать 1000 дронов в день, пока Европа до 2026 года будет у них энергоносители покупать.
Кто вам сказал что закончится. В мире валом еще совдеповских ракет Р-73, которые идеально подходят под сбитие шахедов. Гибридные установки под Р-73 уже разработаны и испытаны, осталось их наклепать. Вопрос в том, почему у нас этого упорно не делают и далее нескольких "потужных" реляций дело не сдвинулось. Плюс, я уверен, что в вопросе применения дронов-перехватчиков поляки тоже не будут долго раскачиваться.
Не знаю, что за ракета ПВО Р-73, но у совдеповсеих ракет срок хранения истек еще в 2000-х! И никто, в здравом уме, просроченной ракетой пулять не станет! Себе дороже!
Это ракета "воздух-воздух". Их давно восстанавливают во всем мире. У нас этим занимались "Луч", "Артем" и "Радионикс". Или вы думаете американцы и бриты совсем идиоты и разрабатывали свои ФранкенСамы в опоре на нелетающий хлам?
Первое. Нельзя восстановить то что сгнило! Второе. Что угодно можно примотать скотчем, но будет ли это работать? Третье. Воздух - воздух нужен носитель. Погоня за шахедами на самолете показала, к чему это приводит!
Вы бы почитали что-нибудь профильное по теме, а потом уже писали.

https://aeronaut.media/uk/news-ua/air-weapons-news-ua/ua-r-73-air-to-air-missiles-frankensam/

https://focus.ua/*******-novosti/693520-specialno-dlya-ukrainy-v-britanii-vpervye-pokazali-innovacionnuyu-sistemu-gravehawk-video

https://militarnyi.com/uk/news/zbyv-dron-dan-m-u-gur-rozrobyly-mobilnyj-zrk-z-raketamy-r-73/
У меня 25 календарей действительной службы. из них 15 в ПВО ЗСУ на инженерных должностях ( в войсках, а не штабе).
И я не пересказываю мнения "экспертов" которые ... По крайней мере, я очень редко, последнее врем, в Инете, встречал людей, которые знают о чем говорят.
Мабуть такий план на московії.

Ще зараз випадково на навчаннях залетить якісь краснопіль на територію Литви Латвії чи Естонії і в Європі скажуть пробачайте, але снаряди нам самім потрібні.
Запросили системи ППО? Для оборони? Збираються і наді відсмоктувати у *****...
Дайте ППО Україні, бо її атакують по 500 шахедів і 40 ракет в день - ой, не можемо, немає на складах, треба виготовити, закінчились ракети, не досягнуто рішення, можемо по одній установці в рік.

Дайте ППО Польші, бо туди залетіли розвідувальні гербери - вже надаємо.

Дайте ППО Польші, бо туди залетіли розвідувальні гербери - вже надаємо.
ПВО? Очень правильно. Но сначала нужно встретиться в декабре и всё как следует обсудить.
Цілком можливо, що це й було метою атаки - щоб натівські ППО замість України пішли до Польщі.
мета у ***** одна - змусити навроцького закрити Жешув (зокрема після виведення звідти в/с США)
...простіше ж зерно українське висипати та блокувати фури чим захищатися від агресора, чи ні, підари?
То якого х@я ти тут живеш тоді?
Щоб таких, як ти, лизунів польської жопи", "розбавлять"... А то поляки починають вважать, що всі українці створені лише для вилизування їх "паньскего заду"...
"Сікорський заявив, що потрібні як системи Patriot "

Ого, серьозно посполиті пересрали. Ви збираєтеся збивати петріотами пшехеди? У вас там ф-16 хоч сракою жуй. І не змогли позбивати якихось всратих 19 дронів? Нідерландам довелося летіти на допомогу. Просто визнайте, шо вояки з вас ніякі і передайте це озброєння українцям. Толку буде більше.
поляки списані міги зажали нам передати, а ви їм таке пропонуєте...
Гугл каже шо вони передали міги. Може не всі, але якусь частину - точно.
на початку повномасштабки у 22-ому, так, дещо було
проте після цього - ніц, хоча є, шо надати

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/4022438-polsa-moze-peredati-ukraini-kilka-vinisuvaciv-mig29-do-kinca-roku-eksministr.html
Треба використовувати ППО, а не просити для краси!
Не туди пшеки звернулися. Єдина країна у світі, яка володіє дієвими засобами і методами боротьби з бпла - це Україна! В Нато вам нададуть хіба що "занепокоєність", нею будете відбиватися
Ось де була головна ціль путіна і Навроцького!… Зробити шумовий наліт на поляків а далі замість нам Петріот тепер треба пшекам… І то терміново.
Немає в НАТО нічого для боротьби з шахедами. Десь там на горізонті установки типа гепард від Рейнметалл.І наші будуть повними дурнями якщо не викупили ці установки на корню. Пам'ятаєте як поляки замовили в США 400!!! Хаймарсів, після їх успіху в Україні.
А мали попросити далекобійні дрони і ракети. Щит не так зупиняє, як гострий меч.
Скільки б ти тих систем ППО не натикав по всі й країні , якщо боїшся ескалації , якщо немає волі ( або розуму ) їх застосувати , кацапські дрони літати продовжуватимуть . Вони не злякаються і не попадають самі по собі , навіть якщо поставиш Петріоти на кожному квадратному кілометрі території .
Полякам , і не тільки їм , а і всьому НАТО , потрібна рішучість , а не додаткові Петріоти .
Сьогодні серед ночі шахеди летіли та пікірували на об'єкт у Сумах. Стріляли в місті багато, але результат - 0. Два вибухи, влучання, пожежа і т.і. Хочеться сказати нашій владі щоб думала не за поляків( вони члени НАТО та ЄС), а за українців, що всупереч всьому живуть та працюють в прифронтових місцях. Де наші дієві, перспективні, маштабовані варіанти ПВО? Якими суперсистемами ми хочемо поділитись з НАТО?
Да, если "шахед" вышел на цель, остановить его пулемётом не возможно, но кому это интересно. Главное попиСтеть! И посперечатись за деньги, какой ты умный, или патриот, или Ху*ем умеешь красиво трясти! Главное деньги!
Ті системи ППО, що могли йти в Україну, підуть полякам, потім країнам Балтії, німцям і тому подібне. Радійте, що кацапи направили дрони на Польщу.
