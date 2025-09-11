Польща попросила у союзників додаткові системи ППО та протидронові технології, - Bloomberg
Польща звернулася до союзників по НАТО та ЄС із запитом на додаткові системи протиповітряної оборони та технології боротьби з безпілотниками, щоб підвищити захист від російських дронів.
Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.
Варшава консультується з союзниками по НАТО щодо допомоги. Після застосування статті 4 договору про Альянс, яка ініціює консультації між членами НАТО, обговорюються можливі скоординовані дії. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що потрібні як системи Patriot, так і "протидронна стіна".
Британський міністр оборони Джон Гілі назвав польоти дронів "небезпечними і безпрецедентними" і повідомив, що уряд оцінює шляхи реагування на запит Польщі. Прем'єр-міністр Дональд Туск додав, що під час переговорів із лідерами Франції, Великої Британії, України, Італії, Німеччини та Нідерландів Польща отримала пропозиції конкретної підтримки протиповітряної оборони.
Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.
Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.
Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.
Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.
Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.
а, от тепер, саме головне!
де візьмуть союзники ппо для польщі, яка і так обмеженої кількості?
слідкуємо уважно за поставками зброї в україну!
все йде чітко по кремлівському плану!
правильно: міндічі, арахамії, отой режисер з 95.....
де ж взяти гроші, як що все в золотих унітазах?
Бриты будут делать сами.
https://aeronaut.media/uk/news-ua/air-weapons-news-ua/ua-r-73-air-to-air-missiles-frankensam/
https://focus.ua/*******-novosti/693520-specialno-dlya-ukrainy-v-britanii-vpervye-pokazali-innovacionnuyu-sistemu-gravehawk-video
https://militarnyi.com/uk/news/zbyv-dron-dan-m-u-gur-rozrobyly-mobilnyj-zrk-z-raketamy-r-73/
Ще зараз випадково на навчаннях залетить якісь краснопіль на територію Литви Латвії чи Естонії і в Європі скажуть пробачайте, але снаряди нам самім потрібні.
Дайте ППО Польші, бо туди залетіли розвідувальні гербери - вже надаємо.
Ого, серьозно посполиті пересрали. Ви збираєтеся збивати петріотами пшехеди? У вас там ф-16 хоч сракою жуй. І не змогли позбивати якихось всратих 19 дронів? Нідерландам довелося летіти на допомогу. Просто визнайте, шо вояки з вас ніякі і передайте це озброєння українцям. Толку буде більше.
проте після цього - ніц, хоча є, шо надати
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/4022438-polsa-moze-peredati-ukraini-kilka-vinisuvaciv-mig29-do-kinca-roku-eksministr.html
Полякам , і не тільки їм , а і всьому НАТО , потрібна рішучість , а не додаткові Петріоти .