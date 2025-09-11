Польща попросила у союзників додаткові системи ППО та протидронові технології, - Bloomberg

Польща звернулася до союзників по НАТО та ЄС із запитом на додаткові системи протиповітряної оборони та технології боротьби з безпілотниками, щоб підвищити захист від російських дронів.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Варшава консультується з союзниками по НАТО щодо допомоги. Після застосування статті 4 договору про Альянс, яка ініціює консультації між членами НАТО, обговорюються можливі скоординовані дії. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що потрібні як системи Patriot, так і "протидронна стіна".

Британський міністр оборони Джон Гілі назвав польоти дронів "небезпечними і безпрецедентними" і повідомив, що уряд оцінює шляхи реагування на запит Польщі. Прем'єр-міністр Дональд Туск додав, що під час переговорів із лідерами Франції, Великої Британії, України, Італії, Німеччини та Нідерландів Польща отримала пропозиції конкретної підтримки протиповітряної оборони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС засудив порушення повітряного простору Польщі дронами РФ: "Цей агресивний і безрозсудний акт є частиною серйозної ескалації"

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін навмисно атакував НАТО, це є частиною довгої серії провокацій, - Мерц