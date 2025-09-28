YouTube-канал транслировал в прямом эфире видео с онлайн-камер в момент атаки РФ на Украину, засветив работу ПВО
Сегодняшнюю массированную атаку РФ на Украину транслировали в прямом эфире на одном из YouTube-каналов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.
Как отмечается, трансляцию осуществляли с онлайн-камер ряда украинских городов, где во время ночного обстрела было видно, в частности, работу ПВО и карды попаданий.
Отметим, что такая ситуация фиксируется уже не впервые и является крайне недопустимой, ведь враг мог использовать эти кадры для корректировки ударов.
Трансляция происходила в режиме реального времени:
В телеграм-каналах распространяется также фрагмент видео-трансляции, который Цензор.НЕТ пока не будет публиковать.
На этот факт обратил внимание также журналист Андрей Цаплиенко.
"На ресурсе в YouTube шла трансляция с онлайн-камер Украины, где, в том числе, в кадр попадала работа ПВО. Об этом сообщают украинские каналы с многотысячными просмотрами. Камеры в Украине транслировали моменты попаданий в режиме реального времени. Враг мог использовать эти кадры, чтобы корректировать свои удары", - пишет он.
Напомним, начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат сегодня отмечал, что отдельные украинцы стремятся обнародовать последствия террористических атак армии РФ. Таким образом, в социальные сети, медийное пространство попало фото, на котором в том числе остатки "зенитной ракеты западного производства", которой сегодня была сбита российская крылатая ракета, и таким образом было спасено немало жизней.
"Но она попала на фото... Объясняю, почему это не нужно делать: россияне берут это фото и рассказывают, мол, Украина западными ракетами обстреляла собственные дома. Это делается уже не первый год их пропагандой и они это дают еще и на западную аудиторию", - подчеркнул Игнат.
По его словам, лучше не обнародовать фото с любыми обломками, потому что это только помогает российским пропагандистам.
Как сообщалось, враг в ночь на 28 сентября атаковал Украину ракетами и дронами, есть угроза для Киевской и Винницкой областей, большая группа БпЛА движется на Киев. Также известно, что горел хлебозавод в Фастовском районе, пострадали работники. Был пожар в многоэтажке в Белой Церкви. В Киеве есть разрушения жилой инфраструктуры. Горят машины в Днепровском районе. Уже известно о погибших и раненыхв столице, среди погибших - 12-летний ребенок.
По данным Воздушных сил, силы ПВО во время массированной атаки РФ сбили 568 дронов и 43 ракеты.
Смартфон поставте на вікно і включіть запис. Буде писати до поки заряд не кінчиться.
Вже було купа новин про затримання встановлювачів точок спостереження та фотографії їх девайсів.
Але ж яка ***** влазить в інформаційну систему поліції? І хто повинен попереджувати таке? Чи не ті служби, які воюють проти НАБУ?
малюк вже заряджає в пістолет одразу два магазіни
бардак ЗЄлєнського !
.
1. які можуть бути будь які онлайн трансляції вулиць і площ?
для кацапської розвідки !?
2. навіщо робити дурні викиди про ТЦК?
длят зриву мобілізації ?
.
українськогопро-кацапського каналу з України !!!!
.
сидить кацапський шпіон на дивані з пивасиком і дивиться:
"А что там у хахлов ?"
.
Поседять--порозумнішають..
.
PS. До чого тут народ - загадка ...
.
. Не с этой властью короче говоря конешно
Пропоную заборонити продавати сірники, бо підпалюють авто
Ех, як я обожнюю "Цензор" 🤣🤣🤣🤣🤣
І добре, якщо там камери на вулицях ще безпекою можна виправдати (хоча знову-таки контроль потрібен за виставлення онлайн і хто відповідальний за камеру), то якого *** досі панорамні камери працюють?
Где взять Адекватную власть.. вопрос дискуссионный