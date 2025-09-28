РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7084 посетителя онлайн
Новости Массированный ракетный обстрел
5 857 37

YouTube-канал транслировал в прямом эфире видео с онлайн-камер в момент атаки РФ на Украину, засветив работу ПВО

стоп-кадр из трансляции

Сегодняшнюю массированную атаку РФ на Украину транслировали в прямом эфире на одном из YouTube-каналов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

Как отмечается, трансляцию осуществляли с онлайн-камер ряда украинских городов, где во время ночного обстрела было видно, в частности, работу ПВО и карды попаданий.

Отметим, что такая ситуация фиксируется уже не впервые и является крайне недопустимой, ведь враг мог использовать эти кадры для корректировки ударов.

Трансляция происходила в режиме реального времени:

стоп-кадр из трансляции
Скриншот с онлайн-трансляции

В телеграм-каналах распространяется также фрагмент видео-трансляции, который Цензор.НЕТ пока не будет публиковать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Клименко о последствиях атаки РФ: Более 70 раненых в Украине. В Институте кардиологии погибли медсестра и пациент. Из-за обвала конструкций травмированы спасатели. ФОТОрепортаж

На этот факт обратил внимание также журналист Андрей Цаплиенко.

"На ресурсе в YouTube шла трансляция с онлайн-камер Украины, где, в том числе, в кадр попадала работа ПВО. Об этом сообщают украинские каналы с многотысячными просмотрами. Камеры в Украине транслировали моменты попаданий в режиме реального времени. Враг мог использовать эти кадры, чтобы корректировать свои удары", - пишет он.

Напомним, начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат сегодня отмечал, что отдельные украинцы стремятся обнародовать последствия террористических атак армии РФ. Таким образом, в социальные сети, медийное пространство попало фото, на котором в том числе остатки "зенитной ракеты западного производства", которой сегодня была сбита российская крылатая ракета, и таким образом было спасено немало жизней.

"Но она попала на фото... Объясняю, почему это не нужно делать: россияне берут это фото и рассказывают, мол, Украина западными ракетами обстреляла собственные дома. Это делается уже не первый год их пропагандой и они это дают еще и на западную аудиторию", - подчеркнул Игнат.

По его словам, лучше не обнародовать фото с любыми обломками, потому что это только помогает российским пропагандистам.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

Как сообщалось, враг в ночь на 28 сентября атаковал Украину ракетами и дронами, есть угроза для Киевской и Винницкой областей, большая группа БпЛА движется на Киев. Также известно, что горел хлебозавод в Фастовском районе, пострадали работники. Был пожар в многоэтажке в Белой Церкви. В Киеве есть разрушения жилой инфраструктуры. Горят машины в Днепровском районе. Уже известно о погибших и раненыхв столице, среди погибших - 12-летний ребенок.

По данным Воздушных сил, силы ПВО во время массированной атаки РФ сбили 568 дронов и 43 ракеты.

Автор: 

ПВО (3141) ракеты (3725) дроны (4835)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Блчяяяя.... В країні війна, які *** камери онлайн?!
показать весь комментарий
28.09.2025 14:13 Ответить
+12
Так зЕлене збіговисько давно перетворило війну на реаліті-шоу.
показать весь комментарий
28.09.2025 14:17 Ответить
+8
А ненавчені ФСБУ справно зарплатню отримують.
показать весь комментарий
28.09.2025 14:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Блчяяяя.... В країні війна, які *** камери онлайн?!
показать весь комментарий
28.09.2025 14:13 Ответить
Так зЕлене збіговисько давно перетворило війну на реаліті-шоу.
показать весь комментарий
28.09.2025 14:17 Ответить
Тю ! Їх купити і включити не може пересічна людина ?
Смартфон поставте на вікно і включіть запис. Буде писати до поки заряд не кінчиться.
показать весь комментарий
28.09.2025 14:24 Ответить
До чого тут писати коли мова йде про офіційне онлайн транслювання з оглядових позицій?
показать весь комментарий
28.09.2025 14:33 Ответить
Не знаю що маєте на увазі під офіційним транслюванням, але скажу, що будь-який смартфон може транслювати відео в інтернет з будь-якої позиції, лише б був інтернет за павербанк.
Вже було купа новин про затримання встановлювачів точок спостереження та фотографії їх девайсів.
показать весь комментарий
28.09.2025 14:49 Ответить
Для поліції, наприклад, це потрібно.
Але ж яка ***** влазить в інформаційну систему поліції? І хто повинен попереджувати таке? Чи не ті служби, які воюють проти НАБУ?
показать весь комментарий
28.09.2025 14:29 Ответить
Так я ж про це й кажу.
показать весь комментарий
28.09.2025 14:31 Ответить
Насколько я знаю, камеры в городах устанавливаются городскими властями и данные с них уже передают полиции. Так что, неплохо было бы с местных властей спросить (причем именно спросить, как с понимающих, а не поинтересоваться)
показать весь комментарий
28.09.2025 14:39 Ответить
камери онлайн працюють по замовленню від фсб.....
показать весь комментарий
28.09.2025 14:37 Ответить
42 прокурори з "дєла конопляних сємушек" слідчого НАБУ вже перекинуті на розслідування трансляції.

малюк вже заряджає в пістолет одразу два магазіни

бардак ЗЄлєнського !

.
показать весь комментарий
28.09.2025 14:38 Ответить
ЗРАДА Оманської Гниди
показать весь комментарий
28.09.2025 14:40 Ответить
в Україні війна чи муйня ?

1. які можуть бути будь які онлайн трансляції вулиць і площ?
для кацапської розвідки !?

2. навіщо робити дурні викиди про ТЦК?
длят зриву мобілізації ?

.
показать весь комментарий
28.09.2025 14:42 Ответить
Для особливо обурених можу додати: на дронах-пустишках встановлені камери, які передають всю відеоінформацію про наслідки ударів і роботу ППО. І цих пустишок не один-два, а десятки. А ППО треба постійно міняти дислокацію, бо серед наших і досі є фанати "русского міра".
показать весь комментарий
28.09.2025 14:48 Ответить
йдеться про ютуб трансляцію українського про-кацапського каналу з України !!!!

.
показать весь комментарий
28.09.2025 14:55 Ответить
При чому камери китайські де все дублюється на китайські сервера.. цікаво а яких охоронних компаній служба безпеки відповідає за відеонагляд..ліцензію *****..але ж там всі " друзі"..хто ще знімав з приватних осіб? Мабуть какієразніци? А може і ждуни
показать весь комментарий
28.09.2025 14:53 Ответить
тут і штирлиця з радісткою кет не треба на парашютах скидати

сидить кацапський шпіон на дивані з пивасиком і дивиться:

"А что там у хахлов ?"

.
показать весь комментарий
28.09.2025 14:58 Ответить
А ненавчені ФСБУ справно зарплатню отримують.
показать весь комментарий
28.09.2025 14:18 Ответить
Понаїхи з російськомовно-щелепних регіонів, які чомусь направились не в улюблену росію, а в більш віддалені області України? Будьте прокляті, ватні гниди.
показать весь комментарий
28.09.2025 14:19 Ответить
Так спеціально ж ставлять онлайн камери для цього, дебіли
показать весь комментарий
28.09.2025 14:23 Ответить
а шо тут думати ,взяти і всіх посадити в камеру
показать весь комментарий
28.09.2025 14:26 Ответить
Посадити як у Афґані--в Зіндан,що викопаний руками ,,сидільців,,
Поседять--порозумнішають..
показать весь комментарий
28.09.2025 14:39 Ответить
але тільки в камеру з камерою...

.
показать весь комментарий
28.09.2025 14:59 Ответить
у СБУ малюка немає часу на такі дрібниці ..треба кошмарити НАБУ та САП
показать весь комментарий
28.09.2025 14:27 Ответить
Так це Малюк на початку 2022 року поставив веб камери по всій Україні? Може СБУ? Звідки відеокадри,як на початку війни ракєта влітає в житловий будинок в Києві ?НАБУ та САП ?
показать весь комментарий
28.09.2025 14:45 Ответить
Да чого дивуєтесь, в нас народ необучаємий скільки його по лобі не бий. Все покажуть і розкажуть що є і що ще має бути. Зате якусь херню яку навіть рашисти знають у нас розказувати ніззя.
показать весь комментарий
28.09.2025 14:33 Ответить
Українська приказка--Язик до Києва доведе !
показать весь комментарий
28.09.2025 14:35 Ответить
Читаючи ваші коменти розумієш, що ви правий - хакер може сидіти в Венесуелі або на узбережжі Маямі

PS. До чого тут народ - загадка ...
показать весь комментарий
28.09.2025 14:41 Ответить
хакер з Майями камери розставляв і об'єктиви на них протирає ?

.
показать весь комментарий
28.09.2025 15:01 Ответить
На початку війни,згадайте ! Були трасляції он-лайн з Веб камер наших міст. ютбівські блохєри прямо транслювали. Переважно з-за кордону смакували удари по Україні
показать весь комментарий
28.09.2025 14:34 Ответить
Мне кажется комендантский час нужно и для интернета а не только для людей
. Не с этой властью короче говоря конешно
показать весь комментарий
28.09.2025 14:39 Ответить
... і покласти економіку країни на лопатки, яка і так ледь дихає. Якщо інтернет постійно відключати під час кожної тривоги (до чого тут комендантська година ), то всі будуть мати таку граматику, як у вас

Пропоную заборонити продавати сірники, бо підпалюють авто

Ех, як я обожнюю "Цензор" 🤣🤣🤣🤣🤣
показать весь комментарий
28.09.2025 14:45 Ответить
Скоро будуть транслювати персональні дані з Дії в ютюбі а зелена шобла разом з СБУ будуть і далі воювати за золоті унітази.
показать весь комментарий
28.09.2025 14:39 Ответить
Круто, третій рік війни
І добре, якщо там камери на вулицях ще безпекою можна виправдати (хоча знову-таки контроль потрібен за виставлення онлайн і хто відповідальний за камеру), то якого *** досі панорамні камери працюють?
показать весь комментарий
28.09.2025 14:42 Ответить
Та Нарид ( население) на 73% необучаемый... поэтому и обречен на войну
Где взять Адекватную власть.. вопрос дискуссионный
показать весь комментарий
28.09.2025 14:42 Ответить
А чого ж ви переживаєте ? в Норвегії ?
показать весь комментарий
28.09.2025 14:48 Ответить
Голови повідривайте тим хто це робить.Ви пальцем ну-ну зробили і все?
показать весь комментарий
28.09.2025 15:03 Ответить
Угу, в часи супутникової розвідки, ждунів на місцях і коли "гербери" з камерами літають над Києвом як у себе вдома - головну небезпеку становлять ютуб-канали, які знімають на загальному плані вибухи в небі.
показать весь комментарий
28.09.2025 15:23 Ответить
 
 