YouTube-канал транслировал в прямом эфире видео с онлайн-камер в момент атаки РФ на Украину, засветив работу ПВО

Сегодняшнюю массированную атаку РФ на Украину транслировали в прямом эфире на одном из YouTube-каналов.

Как отмечается, трансляцию осуществляли с онлайн-камер ряда украинских городов, где во время ночного обстрела было видно, в частности, работу ПВО и карды попаданий.

Отметим, что такая ситуация фиксируется уже не впервые и является крайне недопустимой, ведь враг мог использовать эти кадры для корректировки ударов.

Трансляция происходила в режиме реального времени:



В телеграм-каналах распространяется также фрагмент видео-трансляции, который Цензор.НЕТ пока не будет публиковать.

На этот факт обратил внимание также журналист Андрей Цаплиенко.

"На ресурсе в YouTube шла трансляция с онлайн-камер Украины, где, в том числе, в кадр попадала работа ПВО. Об этом сообщают украинские каналы с многотысячными просмотрами. Камеры в Украине транслировали моменты попаданий в режиме реального времени. Враг мог использовать эти кадры, чтобы корректировать свои удары", - пишет он.

Напомним, начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат сегодня отмечал, что отдельные украинцы стремятся обнародовать последствия террористических атак армии РФ. Таким образом, в социальные сети, медийное пространство попало фото, на котором в том числе остатки "зенитной ракеты западного производства", которой сегодня была сбита российская крылатая ракета, и таким образом было спасено немало жизней.

"Но она попала на фото... Объясняю, почему это не нужно делать: россияне берут это фото и рассказывают, мол, Украина западными ракетами обстреляла собственные дома. Это делается уже не первый год их пропагандой и они это дают еще и на западную аудиторию", - подчеркнул Игнат.

По его словам, лучше не обнародовать фото с любыми обломками, потому что это только помогает российским пропагандистам.

Как сообщалось, враг в ночь на 28 сентября атаковал Украину ракетами и дронами, есть угроза для Киевской и Винницкой областей, большая группа БпЛА движется на Киев. Также известно, что горел хлебозавод в Фастовском районе, пострадали работники. Был пожар в многоэтажке в Белой Церкви. В Киеве есть разрушения жилой инфраструктуры. Горят машины в Днепровском районе. Уже известно о погибших и раненыхв столице, среди погибших - 12-летний ребенок.

По данным Воздушных сил, силы ПВО во время массированной атаки РФ сбили 568 дронов и 43 ракеты.