YouTube-канал транслював у прямому ефірі відео з онлайн-камер у момент атаки РФ на Україну, засвітивши роботу ППО. СКРИНШОТ
Сьогоднішню масовану атаку РФ на Україну транслювали у прямому ефірі на одному з YouTube-каналів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.
Як зазначається, трансляцію здійснювали з онлайн-камер низки українських міст, де під час нічного обстрілу було видно, зокрема, роботу ППО та карди влучань.
Зауважимо, що така ситуація фіксується вже не вперше і є вкрай неприпустимою, адже ворог міг використовувати ці кадри для коригування ударів.
Трансляція відбувалась у такому форматі в режимі реального часу:
У телеграм-каналах поширюється також фрагмент відео-трансляції, який Цензор.НЕТ наразі не публікуватиме.
На цей факт звернув увагу також журналіст Андрій Цаплієнко.
"На ресурсі в YouTube йшла трансляція з онлайн-камер України, де, в тому числі, в кадр потрапляла робота ППО. Про це повідомляють українські канали з багатотисячними переглядами. Камери в Україні транслювали моменти влучань у режимі реального часу. Ворог міг використовувати ці кадри, щоб коригувати свої удари", - пише він.
Нагадаємо, начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат сьогодні зазначав, що окремі українці прагнуть оприлюднити наслідки терористичних атак армії РФ. Таким чином, у соціальні мережі, медійний простір потрапило фото, на якому у тому числі рештки "зенітної ракети західного виробництва", якою сьогодні було збито російську крилату ракету, й таким чином було врятовано немало життів.
"Але вона потрапила на фото… Пояснюю, чому це не потрібно робити – росіяни беруть це фото та розповідають, мовляв, Україна західними ракетами обстріляла власні будинки. Це робиться вже не перший рік їхньою пропагандою й вони це дають ще й на західну аудиторію", - підкреслив Ігнат.
За його словами, краще не оприлюднювати фото з будь-якими уламками, бо це лише допомагає російським пропагандистам.
Як повідомлялося, ворог у ніч проти 28 вересня атакував Україну ракетами та дронами, є загроза для Київщини та Вінниччини, велика група БпЛА рухається на Київ. Також відомо, що горів хлібзавод у Фастівському районі, постраждали працівники. Була пожежа у багатоповерхівці у Білій Церкві. У Києві є руйнування житлової інфраструктури. Палають автівки у Дніпровському районі. Вже відомо про загиблих та поранених у столиці, серед загиблих - 12-річна дитина.
За даними Повітряних сил, сили ППО під час масованої атаки РФ збили 568 дронів та 43 ракети.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Смартфон поставте на вікно і включіть запис. Буде писати до поки заряд не кінчиться.
Вже було купа новин про затримання встановлювачів точок спостереження та фотографії їх девайсів.
Але ж яка ***** влазить в інформаційну систему поліції? І хто повинен попереджувати таке? Чи не ті служби, які воюють проти НАБУ?
малюк вже заряджає в пістолет одразу два магазіни
бардак ЗЄлєнського !
.
1. які можуть бути будь які онлайн трансляції вулиць і площ?
для кацапської розвідки !?
2. навіщо робити дурні викиди про ТЦК?
длят зриву мобілізації ?
.
українськогопро-кацапського каналу з України !!!!
.
сидить кацапський шпіон на дивані з пивасиком і дивиться:
"А что там у хахлов ?"
.
Поседять--порозумнішають..
.
PS. До чого тут народ - загадка ...
.
. Не с этой властью короче говоря конешно
Пропоную заборонити продавати сірники, бо підпалюють авто
Ех, як я обожнюю "Цензор" 🤣🤣🤣🤣🤣
І добре, якщо там камери на вулицях ще безпекою можна виправдати (хоча знову-таки контроль потрібен за виставлення онлайн і хто відповідальний за камеру), то якого *** досі панорамні камери працюють?
Где взять Адекватную власть.. вопрос дискуссионный
Це від нас залежить,наскільки ми розвіємо брехню від "слуга народу",щоби нарід вдруге не лоханувся по приколу,а таких ще чимало.