YouTube-канал транслював у прямому ефірі відео з онлайн-камер у момент атаки РФ на Україну, засвітивши роботу ППО. СКРИНШОТ

Сьогоднішню масовану атаку РФ на Україну транслювали у прямому ефірі на одному з YouTube-каналів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

Як зазначається, трансляцію здійснювали з онлайн-камер низки українських міст, де під час нічного обстрілу було видно, зокрема, роботу ППО та карди влучань.

Зауважимо, що така ситуація фіксується вже не вперше і є вкрай неприпустимою, адже ворог міг використовувати ці кадри для коригування ударів.

Трансляція відбувалась у такому форматі в режимі реального часу:



Скриншот з онлайн-трансляції

У телеграм-каналах поширюється також фрагмент відео-трансляції, який Цензор.НЕТ наразі не публікуватиме.

На цей факт звернув увагу також журналіст Андрій Цаплієнко.

"На ресурсі в YouTube йшла трансляція з онлайн-камер України, де, в тому числі, в кадр потрапляла робота ППО. Про це повідомляють українські канали з багатотисячними переглядами. Камери в Україні транслювали моменти влучань у режимі реального часу. Ворог міг використовувати ці кадри, щоб коригувати свої удари", - пише він.

Нагадаємо, начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат сьогодні зазначав, що окремі українці прагнуть оприлюднити наслідки терористичних атак армії РФ. Таким чином, у соціальні мережі, медійний простір потрапило фото, на якому у тому числі рештки "зенітної ракети західного виробництва", якою сьогодні було збито російську крилату ракету, й таким чином було врятовано немало життів.

"Але вона потрапила на фото… Пояснюю, чому це не потрібно робити – росіяни беруть це фото та розповідають, мовляв, Україна західними ракетами обстріляла власні будинки. Це робиться вже не перший рік їхньою пропагандою й вони це дають ще й на західну аудиторію", - підкреслив Ігнат.

За його словами, краще не оприлюднювати фото з будь-якими уламками, бо це лише допомагає російським пропагандистам.

Як повідомлялося, ворог у ніч проти 28 вересня атакував Україну ракетами та дронами, є загроза для Київщини та Вінниччини, велика група БпЛА рухається на Київ. Також відомо, що горів хлібзавод у Фастівському районі, постраждали працівники. Була пожежа у багатоповерхівці у Білій Церкві. У Києві є руйнування житлової інфраструктури. Палають автівки у Дніпровському районі. Вже відомо про загиблих та поранених у столиці, серед загиблих - 12-річна дитина.

За даними Повітряних сил, сили ППО під час масованої атаки РФ збили 568 дронів та 43 ракети.