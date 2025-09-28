УКР
Новини Масований ракетний обстріл
8 258 38

YouTube-канал транслював у прямому ефірі відео з онлайн-камер у момент атаки РФ на Україну, засвітивши роботу ППО. СКРИНШОТ

стоп-кадр із трансляції

Сьогоднішню масовану атаку РФ на Україну транслювали у прямому ефірі на одному з YouTube-каналів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

Як зазначається, трансляцію здійснювали з онлайн-камер низки українських міст, де під час нічного обстрілу було видно, зокрема, роботу ППО та карди влучань.

Зауважимо, що така ситуація фіксується вже не вперше і є вкрай неприпустимою, адже ворог міг використовувати ці кадри для коригування ударів. 

Трансляція відбувалась у такому форматі в режимі реального часу:

стоп-кадр із трансляції
Скриншот з онлайн-трансляції

У телеграм-каналах поширюється також фрагмент відео-трансляції, який Цензор.НЕТ наразі не публікуватиме.

На цей факт звернув увагу також журналіст Андрій Цаплієнко.

"На ресурсі в YouTube йшла трансляція з онлайн-камер України, де, в тому числі, в кадр потрапляла робота ППО. Про це повідомляють українські канали з багатотисячними переглядами. Камери в Україні транслювали моменти влучань у режимі реального часу. Ворог міг використовувати ці кадри, щоб коригувати свої удари", - пише він.

Нагадаємо, начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат сьогодні зазначав, що окремі українці прагнуть оприлюднити наслідки терористичних атак армії РФ. Таким чином, у соціальні мережі, медійний простір потрапило фото, на якому у тому числі рештки "зенітної ракети західного виробництва", якою сьогодні було збито російську крилату ракету, й таким чином було врятовано немало життів.

"Але вона потрапила на фото… Пояснюю, чому це не потрібно робити – росіяни беруть це фото та розповідають, мовляв, Україна західними ракетами обстріляла власні будинки. Це робиться вже не перший рік їхньою пропагандою й вони це дають ще й на західну аудиторію", - підкреслив Ігнат.

За його словами, краще не оприлюднювати фото з будь-якими уламками, бо це лише допомагає російським пропагандистам.

Як повідомлялося, ворог у ніч проти 28 вересня атакував Україну ракетами та дронами, є загроза для Київщини та Вінниччини, велика група БпЛА рухається на Київ. Також відомо, що горів хлібзавод у Фастівському районі, постраждали працівники. Була пожежа у багатоповерхівці у Білій Церкві. У Києві є руйнування житлової інфраструктури. Палають автівки у Дніпровському районі. Вже відомо про загиблих та поранених у столиці, серед загиблих - 12-річна дитина.

За даними Повітряних сил, сили ППО під час масованої атаки РФ збили 568 дронів та 43 ракети.

Топ коментарі
+25
Так зЕлене збіговисько давно перетворило війну на реаліті-шоу.
28.09.2025 14:17 Відповісти
+20
Блчяяяя.... В країні війна, які *** камери онлайн?!
28.09.2025 14:13 Відповісти
+11
у СБУ малюка немає часу на такі дрібниці ..треба кошмарити НАБУ та САП
28.09.2025 14:27 Відповісти
Блчяяяя.... В країні війна, які *** камери онлайн?!
28.09.2025 14:13 Відповісти
Так зЕлене збіговисько давно перетворило війну на реаліті-шоу.
28.09.2025 14:17 Відповісти
Тю ! Їх купити і включити не може пересічна людина ?
Смартфон поставте на вікно і включіть запис. Буде писати до поки заряд не кінчиться.
28.09.2025 14:24 Відповісти
До чого тут писати коли мова йде про офіційне онлайн транслювання з оглядових позицій?
28.09.2025 14:33 Відповісти
Не знаю що маєте на увазі під офіційним транслюванням, але скажу, що будь-який смартфон може транслювати відео в інтернет з будь-якої позиції, лише б був інтернет за павербанк.
Вже було купа новин про затримання встановлювачів точок спостереження та фотографії їх девайсів.
28.09.2025 14:49 Відповісти
Для поліції, наприклад, це потрібно.
Але ж яка ***** влазить в інформаційну систему поліції? І хто повинен попереджувати таке? Чи не ті служби, які воюють проти НАБУ?
28.09.2025 14:29 Відповісти
Так я ж про це й кажу.
28.09.2025 14:31 Відповісти
Насколько я знаю, камеры в городах устанавливаются городскими властями и данные с них уже передают полиции. Так что, неплохо было бы с местных властей спросить (причем именно спросить, как с понимающих, а не поинтересоваться)
28.09.2025 14:39 Відповісти
камери онлайн працюють по замовленню від фсб.....
28.09.2025 14:37 Відповісти
42 прокурори з "дєла конопляних сємушек" слідчого НАБУ вже перекинуті на розслідування трансляції.

малюк вже заряджає в пістолет одразу два магазіни

бардак ЗЄлєнського !

.
28.09.2025 14:38 Відповісти
ЗРАДА Оманської Гниди
28.09.2025 14:40 Відповісти
в Україні війна чи муйня ?

1. які можуть бути будь які онлайн трансляції вулиць і площ?
для кацапської розвідки !?

2. навіщо робити дурні викиди про ТЦК?
длят зриву мобілізації ?

.
28.09.2025 14:42 Відповісти
Для особливо обурених можу додати: на дронах-пустишках встановлені камери, які передають всю відеоінформацію про наслідки ударів і роботу ППО. І цих пустишок не один-два, а десятки. А ППО треба постійно міняти дислокацію, бо серед наших і досі є фанати "русского міра".
28.09.2025 14:48 Відповісти
йдеться про ютуб трансляцію українського про-кацапського каналу з України !!!!

.
28.09.2025 14:55 Відповісти
При чому камери китайські де все дублюється на китайські сервера.. цікаво а яких охоронних компаній служба безпеки відповідає за відеонагляд..ліцензію *****..але ж там всі " друзі"..хто ще знімав з приватних осіб? Мабуть какієразніци? А може і ждуни
28.09.2025 14:53 Відповісти
тут і штирлиця з радісткою кет не треба на парашютах скидати

сидить кацапський шпіон на дивані з пивасиком і дивиться:

"А что там у хахлов ?"

.
28.09.2025 14:58 Відповісти
А ненавчені ФСБУ справно зарплатню отримують.
28.09.2025 14:18 Відповісти
Понаїхи з російськомовно-щелепних регіонів, які чомусь направились не в улюблену росію, а в більш віддалені області України? Будьте прокляті, ватні гниди.
28.09.2025 14:19 Відповісти
Так спеціально ж ставлять онлайн камери для цього, дебіли
28.09.2025 14:23 Відповісти
а шо тут думати ,взяти і всіх посадити в камеру
28.09.2025 14:26 Відповісти
Посадити як у Афґані--в Зіндан,що викопаний руками ,,сидільців,,
Поседять--порозумнішають..
28.09.2025 14:39 Відповісти
але тільки в камеру з камерою...

.
28.09.2025 14:59 Відповісти
у СБУ малюка немає часу на такі дрібниці ..треба кошмарити НАБУ та САП
28.09.2025 14:27 Відповісти
Так це Малюк на початку 2022 року поставив веб камери по всій Україні? Може СБУ? Звідки відеокадри,як на початку війни ракєта влітає в житловий будинок в Києві ?НАБУ та САП ?
28.09.2025 14:45 Відповісти
Да чого дивуєтесь, в нас народ необучаємий скільки його по лобі не бий. Все покажуть і розкажуть що є і що ще має бути. Зате якусь херню яку навіть рашисти знають у нас розказувати ніззя.
28.09.2025 14:33 Відповісти
Українська приказка--Язик до Києва доведе !
28.09.2025 14:35 Відповісти
Читаючи ваші коменти розумієш, що ви правий - хакер може сидіти в Венесуелі або на узбережжі Маямі

PS. До чого тут народ - загадка ...
28.09.2025 14:41 Відповісти
хакер з Майями камери розставляв і об'єктиви на них протирає ?

.
28.09.2025 15:01 Відповісти
На початку війни,згадайте ! Були трасляції он-лайн з Веб камер наших міст. ютбівські блохєри прямо транслювали. Переважно з-за кордону смакували удари по Україні
28.09.2025 14:34 Відповісти
Мне кажется комендантский час нужно и для интернета а не только для людей
. Не с этой властью короче говоря конешно
28.09.2025 14:39 Відповісти
... і покласти економіку країни на лопатки, яка і так ледь дихає. Якщо інтернет постійно відключати під час кожної тривоги (до чого тут комендантська година ), то всі будуть мати таку граматику, як у вас

Пропоную заборонити продавати сірники, бо підпалюють авто

Ех, як я обожнюю "Цензор" 🤣🤣🤣🤣🤣
28.09.2025 14:45 Відповісти
Скоро будуть транслювати персональні дані з Дії в ютюбі а зелена шобла разом з СБУ будуть і далі воювати за золоті унітази.
28.09.2025 14:39 Відповісти
Круто, третій рік війни
І добре, якщо там камери на вулицях ще безпекою можна виправдати (хоча знову-таки контроль потрібен за виставлення онлайн і хто відповідальний за камеру), то якого *** досі панорамні камери працюють?
28.09.2025 14:42 Відповісти
Та Нарид ( население) на 73% необучаемый... поэтому и обречен на войну
Где взять Адекватную власть.. вопрос дискуссионный
28.09.2025 14:42 Відповісти
А чого ж ви переживаєте ? в Норвегії ?
28.09.2025 14:48 Відповісти
Де взяти?
Це від нас залежить,наскільки ми розвіємо брехню від "слуга народу",щоби нарід вдруге не лоханувся по приколу,а таких ще чимало.
28.09.2025 15:52 Відповісти
Голови повідривайте тим хто це робить.Ви пальцем ну-ну зробили і все?
28.09.2025 15:03 Відповісти
Угу, в часи супутникової розвідки, ждунів на місцях і коли "гербери" з камерами літають над Києвом як у себе вдома - головну небезпеку становлять ютуб-канали, які знімають на загальному плані вибухи в небі.
28.09.2025 15:23 Відповісти
 
 