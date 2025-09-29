РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9406 посетителей онлайн
Новости Массированный ракетный обстрел Ракетная атака на Киев
967 25

Глава МИД Великобритании Купер заверила в дальнейшей поддержке Украины: "Мы шокированы ночной атакой России"

Глава МИД Великобритании Купер

Великобритания вместе с союзниками и в дальнейшем будет поддерживать Украину в противодействии российской агрессии.

Об этом в соцсети заявила министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер, сообщает Цензор.НЕТ.

Купер отреагировала на очередной массированный обстрел по Украине, осуществленный Россией в ночь на 28 сентября.

"Мы шокированы ночной атакой России на Украину, в которой было задействовано почти 600 беспилотников. Пока Украина работает над установлением мира, Россия продолжает усиливать свои атаки",- заявила глава внешнеполитического ведомства Британии.

Она добавила, что Великобритания вместе с союзниками и в дальнейшем будет поддерживать Украину в противодействии агрессии РФ.

Смотрите также: Атака РФ на Киев: 14 человек ранены, 4 погибших. Деблокировано тело 12-летней девочки (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Массированный удар РФ 28 сентября

Напомним, в ночь на 28 сентября российские оккупанты атаковали ряд украинских городов дронами и ракетами. В частности, из-за удара по Киеву известно о 14 раненых и 4 погибших, среди которых 12-летняя девочка.

В Киеве россияне также повредили Институт кардиологии, где обнаружили тела двух погибших. Кроме того, россияне атаковали и Киевскую область, там ранения получили 27 человек.

Под российским обстрелом оказалось и Запорожье. Там в результате атаки пострадали более 30 человек, среди них - трое детей.

Утром российские захватчики атаковали Конотоп в Сумской области ударными беспилотниками. Двое раненых.

В Одесской области российские оккупанты нанесли удар по винному заводу, в результате чего были уничтожены цех и склад готовой продукции.

Как сообщили Воздушные силы, российская армия запустила по Украине дроны различных типов, крылатые и баллистические ракеты. Силы ПВО сбили 611 целей. Всего было применено 643 средств воздушного нападения.

Смотрите также: 12-летняя Александра Полищук погибла в результате массированного российского удара по Киеву. ФОТО

Автор: 

Великобритания (5146) обстрел (29743) россия (97426) Купер Иветт (5)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Ми не "шоковані". Ми вже звикли. І коли масований нальот не відбувається тоді починаємо перейматися що кацапня накопичить ракет і дронів більше ніж за звичай і більше пролетить через шпарини ППО...
показать весь комментарий
28.09.2025 23:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ми не "шоковані". Ми вже звикли. І коли масований нальот не відбувається тоді починаємо перейматися що кацапня накопичить ракет і дронів більше ніж за звичай і більше пролетить через шпарини ППО...
показать весь комментарий
28.09.2025 23:31 Ответить
кожну ніч не наносишся
показать весь комментарий
29.09.2025 02:53 Ответить
та а шо б ти за мною кожну ніч слідкував - не спав.
до речі в мене 7:55 вечора...
показать весь комментарий
29.09.2025 02:57 Ответить
аріфметік, блін
показать весь комментарий
29.09.2025 02:59 Ответить
не розумiю за шо була видалена гілка, але мабуть це було потрібноо
показать весь комментарий
29.09.2025 03:24 Ответить
в тебе 3 ночі?
саме в цю годину справжні казли і мекають
показать весь комментарий
29.09.2025 03:16 Ответить
в мене 8:32 вечора
показать весь комментарий
29.09.2025 03:33 Ответить
ідіот
показать весь комментарий
29.09.2025 04:03 Ответить
тільки цією шоковані?
а попередними ні?
якась особлива у вас шокованість.
буба в схованці ...
показать весь комментарий
28.09.2025 23:33 Ответить
І шо?
показать весь комментарий
29.09.2025 00:41 Ответить
Це вже яка по ступені шокованість?
показать весь комментарий
29.09.2025 00:59 Ответить
Фото чудово відображає цей рівень шоку.
показать весь комментарий
29.09.2025 08:27 Ответить
 
 