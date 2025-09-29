Глава МИД Великобритании Купер заверила в дальнейшей поддержке Украины: "Мы шокированы ночной атакой России"

Великобритания вместе с союзниками и в дальнейшем будет поддерживать Украину в противодействии российской агрессии.

Об этом в соцсети заявила министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер.

Купер отреагировала на очередной массированный обстрел по Украине, осуществленный Россией в ночь на 28 сентября.

"Мы шокированы ночной атакой России на Украину, в которой было задействовано почти 600 беспилотников. Пока Украина работает над установлением мира, Россия продолжает усиливать свои атаки",- заявила глава внешнеполитического ведомства Британии.

Она добавила, что Великобритания вместе с союзниками и в дальнейшем будет поддерживать Украину в противодействии агрессии РФ.

Массированный удар РФ 28 сентября

Напомним, в ночь на 28 сентября российские оккупанты атаковали ряд украинских городов дронами и ракетами. В частности, из-за удара по Киеву известно о 14 раненых и 4 погибших, среди которых 12-летняя девочка.

В Киеве россияне также повредили Институт кардиологии, где обнаружили тела двух погибших. Кроме того, россияне атаковали и Киевскую область, там ранения получили 27 человек.

Под российским обстрелом оказалось и Запорожье. Там в результате атаки пострадали более 30 человек, среди них - трое детей.

Утром российские захватчики атаковали Конотоп в Сумской области ударными беспилотниками. Двое раненых.

В Одесской области российские оккупанты нанесли удар по винному заводу, в результате чего были уничтожены цех и склад готовой продукции.

Как сообщили Воздушные силы, российская армия запустила по Украине дроны различных типов, крылатые и баллистические ракеты. Силы ПВО сбили 611 целей. Всего было применено 643 средств воздушного нападения.

