Глава МЗС Британії Купер запевнила в подальшій підтримці України: "Ми шоковані нічною атакою Росії"

Велика Британія разом із союзниками й надалі підтримуватиме Україну у протидії російській агресії.

Про це у соцмережі заявила міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер, повідомляє Цензор.НЕТ.

Купер відреагувала на черговий масований обстріл по Україні, здійснений Росією в ніч на 28 вересня.

"Ми шоковані нічною атакою Росії на Україну, в якій було залучено майже 600 безпілотників. Поки Україна працює над встановленням миру, Росія продовжує посилювати свої атаки",- заявила очільниця зовнішньополітичного відомства Британії.

Вона додала, що Британія разом із союзниками й надалі підтримуватиме Україну у протидії агресії РФ.

Масований удар РФ 28 вересня

Нагадаємо, у ніч на 28 вересня російські окупанти атакували низку українських міст дронами й ракетами. Зокрема, через удар по Києву відомо про 14 поранених та 4 загиблих, серед яких 12-річна дівчинка.

У Києві росіяни також пошкодили Інститут кардіології, де виявили тіла двох загиблих. Крім того, росіяни атакували й Київщину, там поранень зазнали 27 людей.

Під російським обстрілом опинилося й Запоріжжя. Там внаслідок атаки постраждали понад 30 людей, серед них — троє дітей.

Зранку російські загарбники атакували Конотоп у Сумській області ударними безпілотниками. Двоє поранених.

В Одеській області російські окупанти завдали удару по винному заводу, внаслідок чого було знищено цех і склад готової продукції.

Як повідомили Повітряні сили, російська армія запустила по Україні дрони різних типів, крилаті та балістичні ракети. Сили ППО збили 611 цілей. Усього було застосовано 643 засобів повітряного нападу.

