Глава МЗС Британії Купер запевнила в подальшій підтримці України: "Ми шоковані нічною атакою Росії"

Глава МЗС Британії Купер

Велика Британія разом із союзниками й надалі підтримуватиме Україну у протидії російській агресії.

Про це у соцмережі заявила міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер, повідомляє Цензор.НЕТ.

Купер відреагувала на черговий масований обстріл по Україні, здійснений Росією в ніч на 28 вересня.

"Ми шоковані нічною атакою Росії на Україну, в якій було залучено майже 600 безпілотників. Поки Україна працює над встановленням миру, Росія продовжує посилювати свої атаки",- заявила очільниця зовнішньополітичного відомства Британії.

Вона додала, що Британія разом із союзниками й надалі підтримуватиме Україну у протидії агресії РФ.

Дивіться також: Атака РФ на Київ: 14 осіб поранено, 4 загиблих. Деблоковано тіло 12-річної дівчинки (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Масований удар РФ 28 вересня

Нагадаємо, у ніч на 28 вересня російські окупанти атакували низку українських міст дронами й ракетами. Зокрема, через удар по Києву відомо про 14 поранених та 4 загиблих, серед яких 12-річна дівчинка.

У Києві росіяни також пошкодили Інститут кардіології, де виявили тіла двох загиблих. Крім того, росіяни атакували й Київщину, там поранень зазнали 27 людей.

Під російським обстрілом опинилося й Запоріжжя. Там внаслідок атаки постраждали понад 30 людей, серед них — троє дітей.

Зранку російські загарбники атакували Конотоп у Сумській області ударними безпілотниками. Двоє поранених.

В Одеській області російські окупанти завдали удару по винному заводу, внаслідок чого було знищено цех і склад готової продукції.

Як повідомили Повітряні сили, російська армія запустила по Україні дрони різних типів, крилаті та балістичні ракети. Сили ППО збили 611 цілей. Усього було застосовано 643 засобів повітряного нападу.

Дивіться також: 12-річна Олександра Поліщук загинула внаслідок масованого російського удару по Києву. ФОТО

+1
Ми не "шоковані". Ми вже звикли. І коли масований нальот не відбувається тоді починаємо перейматися що кацапня накопичить ракет і дронів більше ніж за звичай і більше пролетить через шпарини ППО...
28.09.2025 23:31
+1
Ми вже фаталісти. Мені до сховища хвилин 20 пішки. Задовбаєшся бігати, бо тривоги декілька разів щодня протягом доби... Кацапи хочуть щоб ми трусились і боялись і вимагали "миру за будь-яку ціну". Так ось їм БУЙ !!! Діти ростуть з презирством до кацапні і це те важливе що ми можемо їм дати маючи таких сусідів - "хочеш миру? - готуйся до війни..."
28.09.2025 23:54
28.09.2025 23:54
+1
мій шкет онучик 11 теж каже
grandpa, i'm half Ukrainian.
I'm in your teem!
29.09.2025 00:08
Ми не "шоковані". Ми вже звикли. І коли масований нальот не відбувається тоді починаємо перейматися що кацапня накопичить ракет і дронів більше ніж за звичай і більше пролетить через шпарини ППО...
28.09.2025 23:31
28.09.2025 23:31
дітей під мишку, чи там онуків і бігом їх нести до там де в кацапів їх вбити шансів менше.
28.09.2025 23:36
28.09.2025 23:36
Ми вже фаталісти. Мені до сховища хвилин 20 пішки. Задовбаєшся бігати, бо тривоги декілька разів щодня протягом доби... Кацапи хочуть щоб ми трусились і боялись і вимагали "миру за будь-яку ціну". Так ось їм БУЙ !!! Діти ростуть з презирством до кацапні і це те важливе що ми можемо їм дати маючи таких сусідів - "хочеш миру? - готуйся до війни..."
28.09.2025 23:54
28.09.2025 23:54
"Діти ростуть з презирством до кацапні "!
28.09.2025 23:57
28.09.2025 23:57
👍
28.09.2025 23:58
мій шкет онучик 11 теж каже
grandpa, i'm half Ukrainian.
I'm in your teem!
29.09.2025 00:08
of course you are!
29.09.2025 00:13
Моя дочка від першого шлюбу з росіянкою переїхала з нею до США і має нік і інтернеті "crazy russian". Ось уже 15 років від них ні слуху ні духу...
29.09.2025 00:25
29.09.2025 00:25
а сердце болить...
та і мій 11 теж не від першого шлюбу...
а сердце болить...
29.09.2025 00:30
тільки цією шоковані?
а попередними ні?
якась особлива у вас шокованість.
буба в схованці ...
28.09.2025 23:33
І шо?
29.09.2025 00:41
 
 