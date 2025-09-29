Орбан по-прежнему остается отравленным российской пропагандой, - Сибига

Глава МИД Украины Андрей Сибига прокомментировал признание премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном нарушения украинской границы венгерскими разведывательными дронами и отреагировал на слова чиновника о "не суверенности" Украины.

Об этом он написал на платформе Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Хорошая новость заключается в том, что премьер-министр Орбан признал: определенные дроны таки залетели в украинское воздушное пространство со стороны Венгрии. Министр Сийярто, как там ваш твит о "фейке"? Плохо состарился?" - отметил Сибига.

В то же время украинский глава МИД назвал "плохой новостью" то, что премьер-министр Венгрии и "в дальнейшем остается отравленным российской пропагандой".

"Мы с нетерпением ждем его мысли о государственном суверенитете и независимости, как только он избавится от зависимости от российских энергоносителей, что неоднократно подчеркивали Президент США Дональд Трамп и европейские партнеры", - добавил Сибига.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сийярто об обнародованном маршруте венгерского дрона над Украиной: Это фейк!

Что предшествовало?

Напомним, 26 сентября президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинские военные фиксировали нарушение воздушного пространства страны со стороны неизвестных дронов-разведчиков, которые летели из Венгрии.

Впоследствии глава МИД Венгрии Петер Сийярто хамовито ответил на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Глава МИД Украины Андрей Сибига ответил на упреки Сийярто.

Впоследствии Генштаб ВСУ сообщил, что утром 26 сентября 2025 года радиолокационными средствами Вооруженных Сил Украины в воздушном пространстве Украины над территорией Закарпатской области был дважды зафиксирован пролет на разных высотах воздушного объекта типа дрон.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига опубликовал карту маршрута вторжения беспилотника из Венгрии в воздушное пространство Украины.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на обнародованный главой МИД Украины Андреем Сибигой маршрут венгерского беспилотника, который нарушил украинское воздушное пространство, назвав его "фейком".

29 сентября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан впервые прокомментировал нарушение воздушного пространства Украины венгерскими дронами-разведчиками, заявив, что наша страна "не является независимой и суверенной".

Читайте также: ЕС рассматривает открытие кластеров для Украины без согласия Венгрии, - Еврокомиссия