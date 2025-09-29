РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10424 посетителя онлайн
Новости Дроны Венгрии залетели в Украину
711 13

Орбан по-прежнему остается отравленным российской пропагандой, - Сибига

Глава МИД Украины Андрей Сибига

Глава МИД Украины Андрей Сибига прокомментировал признание премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном нарушения украинской границы венгерскими разведывательными дронами и отреагировал на слова чиновника о "не суверенности" Украины.

Об этом он написал на платформе Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Хорошая новость заключается в том, что премьер-министр Орбан признал: определенные дроны таки залетели в украинское воздушное пространство со стороны Венгрии. Министр Сийярто, как там ваш твит о "фейке"? Плохо состарился?" - отметил Сибига.

В то же время украинский глава МИД назвал "плохой новостью" то, что премьер-министр Венгрии и "в дальнейшем остается отравленным российской пропагандой".

"Мы с нетерпением ждем его мысли о государственном суверенитете и независимости, как только он избавится от зависимости от российских энергоносителей, что неоднократно подчеркивали Президент США Дональд Трамп и европейские партнеры", - добавил Сибига.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сийярто об обнародованном маршруте венгерского дрона над Украиной: Это фейк!

Что предшествовало?

Напомним, 26 сентября президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинские военные фиксировали нарушение воздушного пространства страны со стороны неизвестных дронов-разведчиков, которые летели из Венгрии.

Впоследствии глава МИД Венгрии Петер Сийярто хамовито ответил на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Глава МИД Украины Андрей Сибига ответил на упреки Сийярто.

Впоследствии Генштаб ВСУ сообщил, что утром 26 сентября 2025 года радиолокационными средствами Вооруженных Сил Украины в воздушном пространстве Украины над территорией Закарпатской области был дважды зафиксирован пролет на разных высотах воздушного объекта типа дрон.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига опубликовал карту маршрута вторжения беспилотника из Венгрии в воздушное пространство Украины.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на обнародованный главой МИД Украины Андреем Сибигой маршрут венгерского беспилотника, который нарушил украинское воздушное пространство, назвав его "фейком".

29 сентября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан впервые прокомментировал нарушение воздушного пространства Украины венгерскими дронами-разведчиками, заявив, что наша страна "не является независимой и суверенной".

Читайте также: ЕС рассматривает открытие кластеров для Украины без согласия Венгрии, - Еврокомиссия

Автор: 

Венгрия (2157) Сибига Андрей (663) Орбан Виктор (546)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
та не отруєний він... просто підар путінський
показать весь комментарий
29.09.2025 20:29 Ответить
+1
Зебіл, що ти мелеш? По твоїм словам, то досить Орбану розказати правду, і в нього станеться прозріння, і загризе сумління?
показать весь комментарий
29.09.2025 20:34 Ответить
+1
він і є руська пропаганда...тварь кацапська
показать весь комментарий
29.09.2025 20:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
та не отруєний він... просто підар путінський
показать весь комментарий
29.09.2025 20:29 Ответить
Сибіго- твій шеф РИГ Козир а ти ПРо Орабана?
показать весь комментарий
29.09.2025 20:30 Ответить
показать весь комментарий
29.09.2025 20:33 Ответить
показать весь комментарий
29.09.2025 20:36 Ответить
а зі сторони Трмпа першою теж сидить керівниця офісу?
показать весь комментарий
29.09.2025 20:38 Ответить
Зебіл, що ти мелеш? По твоїм словам, то досить Орбану розказати правду, і в нього станеться прозріння, і загризе сумління?
показать весь комментарий
29.09.2025 20:34 Ответить
дуже влучно !!! типу тупа запропогандонена вата Орбан
показать весь комментарий
29.09.2025 20:51 Ответить
він і є руська пропаганда...тварь кацапська
показать весь комментарий
29.09.2025 20:36 Ответить
ЦеОрбану таке писали зачитувати?- кремль- Масляков КВН-
-Владімір Владіміріч, вазьмі Украіну к сєбє, ну хотя би за далгі вазьміі!!! А то вєдь ... как в нємєцком порно ...
показать весь комментарий
29.09.2025 21:07 Ответить
Добре що в Україні настільки дипломатичні дипломати.
Перепрошую за це у знавців.
Та він не є заручником, чи жертвою.
Угорщина підготовлювала війська для нападу в спину.
Угощина шпигувала за українськими обьєктам по яких потім прилітало від кацапів.
Він як кажуть реальний співучасник, як і Угорщина, яка його вибрала.
По кінцю війни із них треба вимагати відшкодування теж.
показать весь комментарий
29.09.2025 20:37 Ответить
Кнур орбан,путінська підстилка.А скільки ти вже видурив грошей у ЄС?Сам не можеш протриматися?
показать весь комментарий
29.09.2025 20:40 Ответить
яка ще пропоганда. наш страусів підтримував і золотий батон цілував, а цей зебр підтримує і лангошем золотим мастурбує
показать весь комментарий
29.09.2025 20:58 Ответить
 
 