Орбан надалі залишається отруєним російською пропагандою, - Сибіга

Глава МЗС України Андрій Сибіга прокоментував визнання прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном порушення українського кордону угорськими розвідувальними дронами та відреагував на слова посадовця про "не суверенність" України.

Про це він написав на платформі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Хороша новина полягає в тому, що прем’єр-міністр Орбан визнав: певні дрони таки залетіли в український повітряний простір з боку Угорщини. Міністре Сійярто, як там ваш твіт про "фейк"? Погано зістарився?" - зазначив Сибіга.

Водночас український очільник МЗС назвав "поганою новиною" те, що прем'єр-міністр Угорщини й "надалі залишається отруєним російською пропагандою".

"Ми з нетерпінням чекаємо на його думки про державний суверенітет та незалежність, щойно він позбудеться залежності від російських енергоносіїв, на чому неодноразово наголошували Президент США Дональд Трамп та європейські партнери", - додав Сибіга.

Що передувало?

Нагадаємо, 26 вересня президент України Володимир Зеленський розповів, що українські військові фіксували порушення повітряного простору країни з боку невідомих дронів-розвідників, які летіли з Угорщини.

Згодом глава МЗС Угорщини Петер Сійярто хамовито відповів на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Глава МЗС України Андрій Сибіга відповів на закиди Сійярто.

Згодом Генштаб ЗСУ повідомив, що вранці 26 вересня 2025 року радіолокаційними засобами Збройних Сил України в повітряному просторі України над територією Закарпатської області було двічі зафіксовано проліт на різних висотах повітряного об’єкту типу дрон.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга опублікував мапу маршруту вторгнення безпілотника з Угорщини в повітряний простір України.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відреагував на оприлюднений главою МЗС України Андрієм Сибігою маршрут угорського безпілотника, який порушив український повітряний простір, назвавши його "фейком".

29 вересня премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан вперше прокоментував порушення повітряного простору України угорськими дронами-розвідниками, заявивши, що наша країна "не є незалежною й суверенною".

