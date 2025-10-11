Энергосистема столицы работает стабильно, есть локальные отключения и перегрузки, - КГВА
Энергетики и службы продолжают работы по восстановлению электро- и водоснабжения в Киеве.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель КГГА Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, по состоянию на сейчас энергосистема столицы работает стабильно, остаются лишь отдельные локальные отключения и перегрузки, где специалисты уже работают.
"Сейчас районы приоритетно отрабатывают задачу решить каждую локальную проблему подключения и аварийные ситуации", - пояснил Ткаченко.
Ранее в ДТЭК сообщили, что энергетики полностью восстановили электроснабжение на левом берегу Киева после обстрела РФ.
Массированный обстрел 10 октября 2025 года
В ночь на пятницу, 10 октября 2025 года, Россия осуществила массированный ракетно-дроновой обстрел по Украине, в частности по Киеву, Запорожью, Днепру, Полтавской области и Черкассах.
В столице пострадали по меньшей мере 12 человек, из которых 8 госпитализированы.
В результате обстрела жилого дома в Запорожье погиб семилетний мальчик.
В Днепре, Каменском и Кривом Роге зафиксированы взрывы. В Синельниковском районе пострадал 66-летний мужчина, которого госпитализировали.
В Каневе в результате ракетного удара повреждена многоэтажка. Один человек получил травмы.
На Полтавщине в результате падения обломков и прямых попаданий поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе.
Эта атака является частью продолжения эскалации российских обстрелов украинских городов, направленных на энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты.
Известно, что для удара РФ применила 497 БПЛА и ракет. Силы ПВО обезвредили 420 целей.
Збираються писати "український диктант", а самі пишуть дурню: якщо є відключення, то про яку "стабільність" йдеться?