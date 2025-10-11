Энергосистема столицы работает стабильно, есть локальные отключения и перегрузки, - КГВА

Энергетики и службы продолжают работы по восстановлению электро- и водоснабжения в Киеве.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель КГГА Тимур Ткаченко

Как отмечается, по состоянию на сейчас энергосистема столицы работает стабильно, остаются лишь отдельные локальные отключения и перегрузки, где специалисты уже работают.

"Сейчас районы приоритетно отрабатывают задачу решить каждую локальную проблему подключения и аварийные ситуации", - пояснил Ткаченко.

Ранее в ДТЭК сообщили, что энергетики полностью восстановили электроснабжение на левом берегу Киева после обстрела РФ.

Массированный обстрел 10 октября 2025 года

В ночь на пятницу, 10 октября 2025 года, Россия осуществила массированный ракетно-дроновой обстрел по Украине, в частности по Киеву, Запорожью, Днепру, Полтавской области и Черкассах.

В столице пострадали по меньшей мере 12 человек, из которых 8 госпитализированы.

В результате обстрела жилого дома в Запорожье погиб семилетний мальчик.

В Днепре, Каменском и Кривом Роге зафиксированы взрывы. В Синельниковском районе пострадал 66-летний мужчина, которого госпитализировали.

В Каневе в результате ракетного удара повреждена многоэтажка. Один человек получил травмы.

На Полтавщине в результате падения обломков и прямых попаданий поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе.

Эта атака является частью продолжения эскалации российских обстрелов украинских городов, направленных на энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты.

Известно, что для удара РФ применила 497 БПЛА и ракет. Силы ПВО обезвредили 420 целей.

