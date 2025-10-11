РУС
Новости
456 14

Энергосистема столицы работает стабильно, есть локальные отключения и перегрузки, - КГВА

Восстановлено электроснабжение в Киеве

Энергетики и службы продолжают работы по восстановлению электро- и водоснабжения в Киеве.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель КГГА Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, по состоянию на сейчас энергосистема столицы работает стабильно, остаются лишь отдельные локальные отключения и перегрузки, где специалисты уже работают.

"Сейчас районы приоритетно отрабатывают задачу решить каждую локальную проблему подключения и аварийные ситуации", - пояснил Ткаченко.

Ранее в ДТЭК сообщили, что энергетики полностью восстановили электроснабжение на левом берегу Киева после обстрела РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обращаюсь к жителям Киева: сделайте запасы воды, продуктов, зарядите устройства автономного питания. Ситуация сложная, - Кличко

Массированный обстрел 10 октября 2025 года

В ночь на пятницу, 10 октября 2025 года, Россия осуществила массированный ракетно-дроновой обстрел по Украине, в частности по Киеву, Запорожью, Днепру, Полтавской области и Черкассах.

В столице пострадали по меньшей мере 12 человек, из которых 8 госпитализированы.

В результате обстрела жилого дома в Запорожье погиб семилетний мальчик.

В Днепре, Каменском и Кривом Роге зафиксированы взрывы. В Синельниковском районе пострадал 66-летний мужчина, которого госпитализировали.

В Каневе в результате ракетного удара повреждена многоэтажка. Один человек получил травмы.

На Полтавщине в результате падения обломков и прямых попаданий поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе.

Эта атака является частью продолжения эскалации российских обстрелов украинских городов, направленных на энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты.

Известно, что для удара РФ применила 497 БПЛА и ракет. Силы ПВО обезвредили 420 целей.

Автор: 

Киев (26222) Тарифы на электроэнергию (2235) водоснабжение (732)
Топ комментарии
+3
якщо стабільно значить шаурмяшник , якщо не захистили претензії мразєнський має до Кличко... а хто забрав 8 мілярдів з бюджету столиці??
11.10.2025 10:30 Ответить
+2
+2
На Київщині і Дніпропетровщині скасували екстрені відключення світла - ДТЕК
11.10.2025 10:20 Ответить
Хтілося б послухати, що це взагалі було? В світлі заяв як ми жваво і надійно захищаємо енергообʼєкти ще з весни 2024. І ніяка причина у вигляді дронів їх не візьме... В Києві енергообʼєкти розібрали дрони
11.10.2025 10:26 Ответить
а світло є
11.10.2025 10:34 Ответить
Слухайте заяви привладних, вони тільки правду на вуха вішають!!
11.10.2025 10:29 Ответить
А для чого цього сцикливого біженця з Києва у 2022 році призначили очільником КМВА? Який стосунок воно має до військових справ?
11.10.2025 10:36 Ответить
Який стосунок цей нахабний азер має до енергосистеми Києва, га?
11.10.2025 10:37 Ответить
голова КМВА - не розуміє що сказав. "Енергосистема столиці працює стабільно, є локальні відключення та перевантаження". Якщо "є локальні відключення та перевантаження", то можна зробити тільки один висновок , що енергосистема столиці працює не стабільно, є локальні проблеми. Понабирають неуків, які і логічного речення неспроможні вимовити. Нездари.
11.10.2025 10:43 Ответить
ха. трохи випередив мене!
11.10.2025 10:49 Ответить
"...енергосистема столиці працює стабільно, залишаються лише окремі локальні відключення та перевантаження..." Джерело: https://censor.net/ua/n3579123

Збираються писати "український диктант", а самі пишуть дурню: якщо є відключення, то про яку "стабільність" йдеться?
11.10.2025 10:48 Ответить
Заголовок статті шизофренічний
11.10.2025 10:49 Ответить
Стабільні відключення і перевантаження.
11.10.2025 10:59 Ответить
 
 