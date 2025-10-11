Енергосистема столиці працює стабільно, є локальні відключення та перевантаження, - КМВА

Енергетики та служби продовжують роботи з відновлення електро- та водопостачання у Києві.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова КМВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, станом на зараз енергосистема столиці працює стабільно, залишаються лише окремі локальні відключення та перевантаження, де фахівці вже працюють.

"Зараз райони пріоритетно відпрацьовують завдання розвʼязати кожну локальну проблему підключення та аварійні ситуації", - пояснив Ткаченко.

Раніше у ДТЕК повідомили, що енергетики повністю відновили електропостачання на лівому березі Києва після обстрілу РФ.

Масований обстріл 10 жовтня 2025 року

У ніч на п’ятницю, 10 жовтня 2025 року, Росія здійснила масований ракетно-дроновий обстріл по Україні, зокрема по Києву, Запоріжжю, Дніпру, Полтавщині та Черкасах.

У столиці постраждали щонайменше 12 осіб, з яких 8 госпіталізовано.

Унаслідок обстрілу житлового будинку у Запоріжжі загинув семирічний хлопчик.

У Дніпрі, Кам'янському та Кривому Розі зафіксовано вибухи. У Синельниківському районі постраждав 66-річний чоловік, якого госпіталізували.

У Каневі внаслідок ракетного удару пошкоджено багатоповерхівку. Одна особа дістала травми.

На Полтавщині внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі.

Ця атака є частиною продовження ескалації російських обстрілів українських міст, спрямованих на енергетичну інфраструктуру та цивільні об'єкти.

Відомо, що для удару РФ застосувала 497 БпЛА та ракет. Сили ППО знешкодили 420 цілей.

