УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7521 відвідувач онлайн
Новини
671 14

Енергосистема столиці працює стабільно, є локальні відключення та перевантаження, - КМВА

Відновлено електропостачання у Києві

Енергетики та служби продовжують роботи з відновлення електро- та водопостачання у Києві.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова КМВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, станом на зараз енергосистема столиці працює стабільно, залишаються лише окремі локальні відключення та перевантаження, де фахівці вже працюють.

"Зараз райони пріоритетно відпрацьовують завдання розвʼязати кожну локальну проблему підключення та аварійні ситуації", - пояснив Ткаченко.

Раніше у ДТЕК повідомили, що енергетики повністю відновили електропостачання на лівому березі Києва після обстрілу РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Звертаюся до мешканців Києва: зробіть запаси води, продуктів, зарядіть пристрої автономного живлення. Ситуація складна, - Кличко

Масований обстріл 10 жовтня 2025 року

У ніч на п’ятницю, 10 жовтня 2025 року, Росія здійснила масований ракетно-дроновий обстріл по Україні, зокрема по Києву, Запоріжжю, Дніпру, Полтавщині та Черкасах.

У столиці постраждали щонайменше 12 осіб, з яких 8 госпіталізовано.

Унаслідок обстрілу житлового будинку у Запоріжжі загинув семирічний хлопчик.

У Дніпрі, Кам'янському та Кривому Розі зафіксовано вибухи. У Синельниківському районі постраждав 66-річний чоловік, якого госпіталізували.

У Каневі внаслідок ракетного удару пошкоджено багатоповерхівку. Одна особа дістала травми.

На Полтавщині внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі.

Ця атака є частиною продовження ескалації російських обстрілів українських міст, спрямованих на енергетичну інфраструктуру та цивільні об'єкти.

Відомо, що для удару РФ застосувала 497 БпЛА та ракет. Сили ППО знешкодили 420 цілей.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

Київ (20282) електроенергія (6427) водопостачання (856)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
якщо стабільно значить шаурмяшник , якщо не захистили претензії мразєнський має до Кличко... а хто забрав 8 мілярдів з бюджету столиці??
показати весь коментар
11.10.2025 10:30 Відповісти
+3
зе мамедов хоче всі лаври собі.
показати весь коментар
11.10.2025 10:06 Відповісти
+2
Цензор нахрена этого фрика цетировать
показати весь коментар
11.10.2025 10:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
зе мамедов хоче всі лаври собі.
показати весь коментар
11.10.2025 10:06 Відповісти
Цензор нахрена этого фрика цетировать
показати весь коментар
11.10.2025 10:11 Відповісти
На Київщині і Дніпропетровщині скасували екстрені відключення світла - ДТЕК
показати весь коментар
11.10.2025 10:20 Відповісти
Хтілося б послухати, що це взагалі було? В світлі заяв як ми жваво і надійно захищаємо енергообʼєкти ще з весни 2024. І ніяка причина у вигляді дронів їх не візьме... В Києві енергообʼєкти розібрали дрони
показати весь коментар
11.10.2025 10:26 Відповісти
а світло є
показати весь коментар
11.10.2025 10:34 Відповісти
Слухайте заяви привладних, вони тільки правду на вуха вішають!!
показати весь коментар
11.10.2025 10:29 Відповісти
якщо стабільно значить шаурмяшник , якщо не захистили претензії мразєнський має до Кличко... а хто забрав 8 мілярдів з бюджету столиці??
показати весь коментар
11.10.2025 10:30 Відповісти
А для чого цього сцикливого біженця з Києва у 2022 році призначили очільником КМВА? Який стосунок воно має до військових справ?
показати весь коментар
11.10.2025 10:36 Відповісти
Який стосунок цей нахабний азер має до енергосистеми Києва, га?
показати весь коментар
11.10.2025 10:37 Відповісти
голова КМВА - не розуміє що сказав. "Енергосистема столиці працює стабільно, є локальні відключення та перевантаження". Якщо "є локальні відключення та перевантаження", то можна зробити тільки один висновок , що енергосистема столиці працює не стабільно, є локальні проблеми. Понабирають неуків, які і логічного речення неспроможні вимовити. Нездари.
показати весь коментар
11.10.2025 10:43 Відповісти
ха. трохи випередив мене!
показати весь коментар
11.10.2025 10:49 Відповісти
"...енергосистема столиці працює стабільно, залишаються лише окремі локальні відключення та перевантаження..." Джерело: https://censor.net/ua/n3579123

Збираються писати "український диктант", а самі пишуть дурню: якщо є відключення, то про яку "стабільність" йдеться?
показати весь коментар
11.10.2025 10:48 Відповісти
Заголовок статті шизофренічний
показати весь коментар
11.10.2025 10:49 Відповісти
Стабільні відключення і перевантаження.
показати весь коментар
11.10.2025 10:59 Відповісти
 
 