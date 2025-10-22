Сийярто возмутился заявлением Сикорского о самолете Путина. Тот отреагировал: Надеюсь, Мадяр выведет из строя нефтепровод

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раскритиковал слова польского коллеги Радослава Сикорского о том, что Польша может задержать самолет с диктатором России на его пути в Будапешт. Глава МИД Польши впоследствии отреагировал.

Об этом Сийярто написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Заявление Сикорского о самолете Путина

Отметим, накануне польский министр заявил, что Польша не может гарантировать, что "независимый суд не прикажет задержать такой самолет, чтобы доставить подозреваемого в трибунал в Гааге".

Реакция Сийярто на эти слова

"Радослав Сикорский говорит о независимом суде, который по приказу Дональда Туска отказался экстрадировать террориста, который взорвал трубопровод "Северный поток-2"?", - написал глава МИД Венгрии.

Он говорил об украинце Владимире Журавлеве, которого польский суд решил не экстрадировать в Германию и освободил из-под стражи.

Что ответил на это Сикорский?

Глава польской дипломатии заявил, что гордится польским судом, который постановил, что "саботаж в отношении оккупанта не является преступлением".

"Более того, я надеюсь, что ваш храбрый земляк, майор Мадяр (речь идет о командующем Сил беспилотных систем ВСУ Роберте Бровди - ред.), наконец сможет вывести из строя нефтепровод, который питает военную машину Путина, и вы будете получать свою нефть через Хорватию", - добавил Сикорский.

Встреча Путина и Трампа в Венгрии

Напомним, 16 октября 2025 года Трамп провел разговор с российским диктатором.

Стороны договорились о встрече в Будапеште для обсуждения прекращения российско-украинской войны.

Будущие переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным запланированы на ближайшие недели и могут стать важным этапом в поисках мирного решения войны в Украине.

После того Венгрия объявила, что примет встречу.

Тем временем в Еврокомиссии сообщили, что, несмотря на санкции и замороженные активы, главе РФ "фактически" не запрещено въезжать на территорию Евросоюза.

