Сийярто возмутился заявлением Сикорского о самолете Путина. Тот отреагировал: Надеюсь, Мадяр выведет из строя нефтепровод
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раскритиковал слова польского коллеги Радослава Сикорского о том, что Польша может задержать самолет с диктатором России на его пути в Будапешт. Глава МИД Польши впоследствии отреагировал.
Об этом Сийярто написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Заявление Сикорского о самолете Путина
Отметим, накануне польский министр заявил, что Польша не может гарантировать, что "независимый суд не прикажет задержать такой самолет, чтобы доставить подозреваемого в трибунал в Гааге".
Реакция Сийярто на эти слова
"Радослав Сикорский говорит о независимом суде, который по приказу Дональда Туска отказался экстрадировать террориста, который взорвал трубопровод "Северный поток-2"?", - написал глава МИД Венгрии.
Он говорил об украинце Владимире Журавлеве, которого польский суд решил не экстрадировать в Германию и освободил из-под стражи.
Что ответил на это Сикорский?
Глава польской дипломатии заявил, что гордится польским судом, который постановил, что "саботаж в отношении оккупанта не является преступлением".
"Более того, я надеюсь, что ваш храбрый земляк, майор Мадяр (речь идет о командующем Сил беспилотных систем ВСУ Роберте Бровди - ред.), наконец сможет вывести из строя нефтепровод, который питает военную машину Путина, и вы будете получать свою нефть через Хорватию", - добавил Сикорский.
Встреча Путина и Трампа в Венгрии
Напомним, 16 октября 2025 года Трамп провел разговор с российским диктатором.
Стороны договорились о встрече в Будапеште для обсуждения прекращения российско-украинской войны.
Будущие переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным запланированы на ближайшие недели и могут стать важным этапом в поисках мирного решения войны в Украине.
После того Венгрия объявила, что примет встречу.
Тем временем в Еврокомиссии сообщили, что, несмотря на санкции и замороженные активы, главе РФ "фактически" не запрещено въезжать на территорию Евросоюза.
Суд у Варшаві, промова судді на виправдання українця у справі Північного Потоку
зеленському, це не сподобається...
Видає дозволи на роботу нафтопереробних та нафтохімічних заводів в Угорщині.
В любий момент може заборонити їм роботу, шляхом позбавлення можливості отримувати ними нафту з рашистсткого трубопроводу Дружба.)
В українській мові це помилка.
Респект!
Дякуємо, пане Сікорський !
Як обстріл дитсадка у Харкові,загибель чім'ї з дітьми в Погребах.Щоб весь світ бачив,хто у нас терорист #1.Щоб у всяких сіяртів язик не повернувся його захищати.
А небензю на ооні тухлими яйцями закидали.
Але ж гроші є лише на марафон...