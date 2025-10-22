РУС
Сийярто возмутился заявлением Сикорского о самолете Путина. Тот отреагировал: Надеюсь, Мадяр выведет из строя нефтепровод

Спор Сийярто и Сикорского из-за слов о самолете Путина

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раскритиковал слова польского коллеги Радослава Сикорского о том, что Польша может задержать самолет с диктатором России на его пути в Будапешт. Глава МИД Польши впоследствии отреагировал.

Об этом Сийярто написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Заявление Сикорского о самолете Путина

Отметим, накануне польский министр заявил, что Польша не может гарантировать, что "независимый суд не прикажет задержать такой самолет, чтобы доставить подозреваемого в трибунал в Гааге".

Реакция Сийярто на эти слова

"Радослав Сикорский говорит о независимом суде, который по приказу Дональда Туска отказался экстрадировать террориста, который взорвал трубопровод "Северный поток-2"?", - написал глава МИД Венгрии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп пообещал определиться со встречей с Путиным "за два дня"

Он говорил об украинце Владимире Журавлеве, которого польский суд решил не экстрадировать в Германию и освободил из-под стражи.

Спор Сийярто и Сикорского из-за слов о самолете Путина

Что ответил на это Сикорский?

Глава польской дипломатии заявил, что гордится польским судом, который постановил, что "саботаж в отношении оккупанта не является преступлением".

"Более того, я надеюсь, что ваш храбрый земляк, майор Мадяр (речь идет о командующем Сил беспилотных систем ВСУ Роберте Бровди - ред.), наконец сможет вывести из строя нефтепровод, который питает военную машину Путина, и вы будете получать свою нефть через Хорватию", - добавил Сикорский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Венгрии, который получает сырую нефть из РФ. ВИДЕО

Спор Сийярто и Сикорского из-за слов о самолете Путина

Встреча Путина и Трампа в Венгрии

Напомним, 16 октября 2025 года Трамп провел разговор с российским диктатором.

Стороны договорились о встрече в Будапеште для обсуждения прекращения российско-украинской войны.

Будущие переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным запланированы на ближайшие недели и могут стать важным этапом в поисках мирного решения войны в Украине.

После того Венгрия объявила, что примет встречу.

Тем временем в Еврокомиссии сообщили, что, несмотря на санкции и замороженные активы, главе РФ "фактически" не запрещено въезжать на территорию Евросоюза.

Также читайте: ЕС осудил поездку Путина в Таджикистан, который проигнорировал ордер МУС

Венгрия (2195) Польша (8940) самолет (3719) Сикорский Радослав (499) Сийярто Петер (385)
+17
Мадяр, стрімко "вривається" в міжнародну геополітику!
зеленському, це не сподобається...
22.10.2025 15:52 Ответить
+5
сірато йди нах...
22.10.2025 16:01 Ответить
+5
Сіяро повезло що у нас клоуни і він не возить собі нафту на ослах
22.10.2025 16:06 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=GRNr3G1ZeKg

Суд у Варшаві, промова судді на виправдання українця у справі Північного Потоку
22.10.2025 15:49 Ответить
Мадяр, стрімко "вривається" в міжнародну геополітику!
зеленському, це не сподобається...
22.10.2025 15:52 Ответить
Кловун низькорослий одразу тупає ніжками коли хтось його популярність забирає, надіюся Мадяр пошле його на три букви і буде робити свою роботу.
22.10.2025 16:09 Ответить
Мадяр вже давно став міністром енергетики Угорщини.
Видає дозволи на роботу нафтопереробних та нафтохімічних заводів в Угорщині.
В любий момент може заборонити їм роботу, шляхом позбавлення можливості отримувати ними нафту з рашистсткого трубопроводу Дружба.)
22.10.2025 16:12 Ответить
Будем посмотреть. Особенно зная его не слишком далекое и очень своеобразное прошлое, и то, сколько сил сейчас тратится на его пиар.
22.10.2025 16:13 Ответить
Після слова "Мадяр" знак "кома" можуть поставити лише кацапідарські уйобки. Щоб розпалювати невдоволення українців.
В українській мові це помилка.
22.10.2025 16:31 Ответить
Мар'ян красень. Бережи його Бог !
22.10.2025 15:55 Ответить
він давав слово - ні-ні в політику...Але це ще небезпечніше для РИГІВ - бо його слово в підтримку кому-небудь буде вагомішим за усі марафети від Єрмака на Єдиному Марафоні
22.10.2025 15:59 Ответить
Сійярто тролить тонше. Сікорський впав в емоції і розвалився.
22.10.2025 15:58 Ответить
Сіяро повезло що у нас клоуни і він не возить собі нафту на ослах
22.10.2025 16:06 Ответить
сірато йди нах...
22.10.2025 16:01 Ответить
Сікорський - справжній козарлюга!
Респект!
22.10.2025 16:05 Ответить
Велика шана і подяка пану Сікорському, і польському суду.
22.10.2025 16:12 Ответить
Подождите, скоро набегут "реестровые патриоты" и накидают на Польшу кучу вонючей субстанции.
22.10.2025 16:15 Ответить
Цей ненормальний європейський апломб.. Вважати себе святішою за діву Марію, весь час хвалити себе, а всіх інших вважати дикими мавпами. Якби це була людина, я б подумав, що у неї великі психологічні проблеми. Можливо це просто особливість білої людини.
22.10.2025 16:21 Ответить
Зважаючи на призвиздента няв.роцького і його шайку, Сікорський самий проукраїнський політик в Польщі.
Дякуємо, пане Сікорський !
22.10.2025 16:30 Ответить
Треба створити пару англомовних і ще якоюсь європейчькою мовою каналів і показувати результати обстрілів українських міст.
Як обстріл дитсадка у Харкові,загибель чім'ї з дітьми в Погребах.Щоб весь світ бачив,хто у нас терорист #1.Щоб у всяких сіяртів язик не повернувся його захищати.
А небензю на ооні тухлими яйцями закидали.
Але ж гроші є лише на марафон...
22.10.2025 17:24 Ответить
 
 