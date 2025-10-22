Сійярто обурився заявою Сікорського про літак Путіна. Той відреагував: Сподіваюся, Мадяр виведе з ладу нафтопровід

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто розкритикував слова польського колеги Радослава Сікорського про те, що Польща може затримати літак із диктатором Росії на його шляху до Будапешта. Глава МЗС Польщі згодом відреагував.

Про це Сійярто написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Заява Сікорського про літак Путіна

Зазначимо, напередодні польський міністр заявив, що Польща не може гарантувати, що "незалежний суд не накаже затримати такий літак, щоб доставити підозрюваного до трибуналу в Гаазі".

Реакція Сійярто на ці слова

"Радослав Сікорський говорить про незалежний суд, який за наказом Дональда Туска відмовився екстрадувати терориста, який підірвав трубопровід "Північний потік-2"?, - написав глава МЗС Угорщини.

Він говорив про українця Володимира Журавльова, якого польський суд вирішив не екстрадувати до Німеччини та звільнив з-під варти.

Що відповів на це Сікорський?

Очільник польської дипломатії заявив, що пишається польським судом, який постановив, що "саботаж щодо окупанта не є злочином".

"Ба більше, я сподіваюся, що ваш хоробрий земляк, майор Мадяр (йдеться про командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді - ред.), нарешті зможе вивести з ладу нафтопровід, який живить військову машину Путіна, і ви отримуватимете свою нафту через Хорватію", - додав Сікорський.

Зустріч Путіна й Трампа в Угорщині

Нагадаємо, 16 жовтня 2025 року Трамп провів розмову із російським диктатором.

Сторони домовилися про зустріч у Будапешті для обговорення припинення російсько-української війни.

Майбутні переговори між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним заплановані на найближчі тижні та можуть стати важливим етапом у пошуках мирного вирішення війни в Україні.

Після того Угорщина оголосила, що прийме зустріч.

Тим часом у Єврокомісії повідомили, що, попри санкції та заморожені активи, очільнику РФ "фактично" не заборонено в’їжджати на територію Євросоюзу.

