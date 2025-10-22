УКР
Ордер МКС на арешт Путіна Зустріч Трампа і Путіна в Будапешті
2 564 13

Сійярто обурився заявою Сікорського про літак Путіна. Той відреагував: Сподіваюся, Мадяр виведе з ладу нафтопровід

Суперечка Сійярто та Сікорського через слова про літак Путіна

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто розкритикував слова польського колеги Радослава Сікорського про те, що Польща може затримати літак із диктатором Росії на його шляху до Будапешта. Глава МЗС Польщі згодом відреагував. 

Про це Сійярто написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Заява Сікорського про літак Путіна

Зазначимо, напередодні польський міністр заявив, що Польща не може гарантувати, що "незалежний суд не накаже затримати такий літак, щоб доставити підозрюваного до трибуналу в Гаазі".

Реакція Сійярто на ці слова

"Радослав Сікорський говорить про незалежний суд, який за наказом Дональда Туска відмовився екстрадувати терориста, який підірвав трубопровід "Північний потік-2"?, - написав глава МЗС Угорщини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп пообіцяв визначитись із зустріччю з Путіним "за два дні"

Він говорив про українця Володимира Журавльова, якого польський суд вирішив не екстрадувати до Німеччини та звільнив з-під варти.

Суперечка Сійярто та Сікорського через слова про літак Путіна

Що відповів на це Сікорський?

Очільник польської дипломатії заявив, що пишається польським судом, який постановив, що "саботаж щодо окупанта не є злочином".

"Ба більше, я сподіваюся, що ваш хоробрий земляк, майор Мадяр (йдеться про командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді - ред.), нарешті зможе вивести з ладу нафтопровід, який живить військову машину Путіна, і ви отримуватимете свою нафту через Хорватію", - додав Сікорський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Стався вибух на нафтопереробному заводі в Угорщині, який отримує сиру нафту з РФ. ВIДЕО

Суперечка Сійярто та Сікорського через слова про літак Путіна

Зустріч Путіна й Трампа в Угорщині

Нагадаємо, 16 жовтня 2025 року Трамп провів розмову із російським диктатором.

Сторони домовилися про зустріч у Будапешті для обговорення припинення російсько-української війни.

Майбутні переговори між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним заплановані на найближчі тижні та можуть стати важливим етапом у пошуках мирного вирішення війни в Україні.

Після того Угорщина оголосила, що прийме зустріч.

Тим часом у Єврокомісії повідомили, що, попри санкції та заморожені активи, очільнику РФ "фактично" не заборонено в’їжджати на територію Євросоюзу.

Також читайте: ЄС засудив поїздку Путіна до Таджикистану, який проігнорував ордер МКС

Автор: 

Угорщина (2555) Польща (9112) літак (3058) Сікорський Радослав (342) Сійярто Петер (426)
Топ коментарі
+9
Мадяр, стрімко "вривається" в міжнародну геополітику!
зеленському, це не сподобається...
показати весь коментар
22.10.2025 15:52 Відповісти
+3
https://www.youtube.com/watch?v=GRNr3G1ZeKg

Суд у Варшаві, промова судді на виправдання українця у справі Північного Потоку
показати весь коментар
22.10.2025 15:49 Відповісти
+2
Мар'ян красень. Бережи його Бог !
показати весь коментар
22.10.2025 15:55 Відповісти
Кловун низькорослий одразу тупає ніжками коли хтось його популярність забирає, надіюся Мадяр пошле його на три букви і буде робити свою роботу.
показати весь коментар
22.10.2025 16:09 Відповісти
Мадяр вже давно став міністром енергетики Угорщини.
Видає дозволи на роботу нафтопереробних та нафтохімічних заводів в Угорщині.
В любий момент може заборонити їм роботу, шляхом позбавлення можливості отримувати ними нафту з рашистсткого трубопроводу Дружба.)
показати весь коментар
22.10.2025 16:12 Відповісти
Будем посмотреть. Особенно зная его не слишком далекое и очень своеобразное прошлое, и то, сколько сил сейчас тратится на его пиар.
показати весь коментар
22.10.2025 16:13 Відповісти
Мар'ян красень. Бережи його Бог !
показати весь коментар
22.10.2025 15:55 Відповісти
він давав слово - ні-ні в політику...Але це ще небезпечніше для РИГІВ - бо його слово в підтримку кому-небудь буде вагомішим за усі марафети від Єрмака на Єдиному Марафоні
показати весь коментар
22.10.2025 15:59 Відповісти
Сійярто тролить тонше. Сікорський впав в емоції і розвалився.
показати весь коментар
22.10.2025 15:58 Відповісти
Сіяро повезло що у нас клоуни і він не возить собі нафту на ослах
показати весь коментар
22.10.2025 16:06 Відповісти
сірато йди нах...
показати весь коментар
22.10.2025 16:01 Відповісти
Сікорський - справжній козарлюга!
Респект!
показати весь коментар
22.10.2025 16:05 Відповісти
Велика шана і подяка пану Сікорському, і польському суду.
показати весь коментар
22.10.2025 16:12 Відповісти
Подождите, скоро набегут "реестровые патриоты" и накидают на Польшу кучу вонючей субстанции.
показати весь коментар
22.10.2025 16:15 Відповісти
 
 