Протасевич подтвердил слова Лукашенко о его работе на разведку Беларуси

Бывший белорусский активист и журналист Роман Протасевич подтвердил сотрудничество с белорусской разведкой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оппозиционное белорусское издание "Зеркало".

Что говорит Протасевич?

Слова главы государства подтверждаю, но по понятным причинам пока откажусь от каких-либо комментариев", - сказал бывший редактор Nexta.

Мой комментарий будет кратким: да, я могу подтвердить эту информацию, но на данный момент это все, что я могу сказать", - цитируют Протасевича белорусские СМИ.

Читайте также: Белорусского журналиста Протасевича помиловали, - БелТА

Продолжает ли он сейчас работать на разведку Беларуси, из комментария Протасевича не ясно.

Что предшествовало?

Напомним, Лукашенко заявил, что Протасевич был сотрудником разведки Беларуси.

Дело Протасевича

23 мая 2021 года в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывного устройства не нашли. Среди пассажиров был оппозиционный блогер, основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Его вместе с девушкой Софией Сапегой задержали белорусские силовики.

В конце июня 2021 года Следком Беларуси сообщил, что Протасевич и Сапега дают показания и обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием. Поэтому им была изменена мера пресечения и переведены под домашний арест.

В июле 2021 года Протасевич появился в Twitter, записал видеообращение и начал общаться с подписчиками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угрозы взрыва не было, - прокуратура Польши о принудительной посадке самолета с Протасевичем в Минске

25 января 2022 года Протасевич заявил, что его отпустили из-под домашнего ареста. В то же время уголовное дело не прекратили. Он давал интервью белорусскому государственному ТВ и даже якобы нашел работу.

Позже в интервью СМИ он назвал себя "идейным дураком" и заявил, что альтернативы Лукашенко как президенту Беларуси нет.

Сапегу в 2022 году суд приговорил к шести годам колонии. Ее признали виновной в разжигании вражды и незаконном сборе информации о частной жизни. В январе 2023-го в помиловании ей отказали.

Протасевича в Беларуси приговорили к 8 годам колонии, но впоследствии помиловали.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ