РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8816 посетителей онлайн
Новости Дело Протасевича
3 224 15

Протасевич подтвердил слова Лукашенко о его работе на разведку Беларуси

Роман Протасевич работал на разведку

Бывший белорусский активист и журналист Роман Протасевич подтвердил сотрудничество с белорусской разведкой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оппозиционное белорусское издание "Зеркало".

Что говорит Протасевич?

Слова главы государства подтверждаю, но по понятным причинам пока откажусь от каких-либо комментариев", - сказал бывший редактор Nexta.

Мой комментарий будет кратким: да, я могу подтвердить эту информацию, но на данный момент это все, что я могу сказать", - цитируют Протасевича белорусские СМИ.

Читайте также: Белорусского журналиста Протасевича помиловали, - БелТА

Продолжает ли он сейчас работать на разведку Беларуси, из комментария Протасевича не ясно.

Что предшествовало?

Напомним, Лукашенко заявил, что Протасевич был сотрудником разведки Беларуси.

Дело Протасевича

23 мая 2021 года в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывного устройства не нашли. Среди пассажиров был оппозиционный блогер, основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Его вместе с девушкой Софией Сапегой задержали белорусские силовики.

В конце июня 2021 года Следком Беларуси сообщил, что Протасевич и Сапега дают показания и обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием. Поэтому им была изменена мера пресечения и переведены под домашний арест.

В июле 2021 года Протасевич появился в Twitter, записал видеообращение и начал общаться с подписчиками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угрозы взрыва не было, - прокуратура Польши о принудительной посадке самолета с Протасевичем в Минске

25 января 2022 года Протасевич заявил, что его отпустили из-под домашнего ареста. В то же время уголовное дело не прекратили. Он давал интервью белорусскому государственному ТВ и даже якобы нашел работу.

Позже в интервью СМИ он назвал себя "идейным дураком" и заявил, что альтернативы Лукашенко как президенту Беларуси нет.

Сапегу в 2022 году суд приговорил к шести годам колонии. Ее признали виновной в разжигании вражды и незаконном сборе информации о частной жизни. В январе 2023-го в помиловании ей отказали.

Протасевича в Беларуси приговорили к 8 годам колонии, но впоследствии помиловали.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

Беларусь (8072) Лукашенко Александр (3659) Протасевич Роман (310)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Нічого дивного. Соловйов теж колись був опозиціонером, але "бабло перемагає зло"...
показать весь комментарий
01.11.2025 13:24 Ответить
+4
А пропагандон Дмітрій Кісільов колись був майже українцем. )

показать весь комментарий
01.11.2025 13:37 Ответить
+3
Ага. А Троцький вмер своєю смертю. ...Черговий приклад як система нівелює особистість. І не більше того.
показать весь комментарий
01.11.2025 13:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ага. А Троцький вмер своєю смертю. ...Черговий приклад як система нівелює особистість. І не більше того.
показать весь комментарий
01.11.2025 13:19 Ответить
Темна конячка. Для виявлення опозиції
показать весь комментарий
01.11.2025 13:25 Ответить
А ТОДІ ви що про нього думали? Якщо взагалі знали про що мова.,🥴
показать весь комментарий
01.11.2025 13:33 Ответить
А подружайка його, шо каже? Шифровки у варенику ховала?
показать весь комментарий
01.11.2025 13:22 Ответить
Подружка работала на кремль )))) Прикол в том что это был ботоксный план свергнуть картофельного что бы получить контроль над войсками белорусов и использовать их в нападении на Киев
показать весь комментарий
01.11.2025 13:38 Ответить
Нічого дивного. Соловйов теж колись був опозиціонером, але "бабло перемагає зло"...
показать весь комментарий
01.11.2025 13:24 Ответить
А пропагандон Дмітрій Кісільов колись був майже українцем. )

показать весь комментарий
01.11.2025 13:37 Ответить
У нас теж є такі активісти. Вони з баригою боролись. Пощастило тільки сєрлєщу і пуштуну, решту використали як виріб durex
показать весь комментарий
01.11.2025 13:28 Ответить
А що йому ще залишається робити
показать весь комментарий
01.11.2025 13:30 Ответить
Помните как дети всего мира потеряли сон наблюдая за этим преступлением столетия, цивилизованный мир несколько лет был в трауре, а долбаный таракан всех ******.
показать весь комментарий
01.11.2025 13:36 Ответить
хехе. ж опозиція - бульбашенція.
показать весь комментарий
01.11.2025 13:56 Ответить
Если ху. ло и лука попадут в руки страшных западных англо-сакцев, то они тоже, очень, захотят работать на их разведку. Очень! А если к бандеровцам в руки попадут то сразу запишутся в Легион Свободы России и Азов вместе взятые.
показать весь комментарий
01.11.2025 14:21 Ответить
Sic transit gloria mundi...
показать весь комментарий
01.11.2025 14:29 Ответить
 
 