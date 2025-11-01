Протасевич підтвердив слова Лукашенка про його роботу на розвідку Білорусі

Колишній білоруський активіст та журналіст Роман Протасевич підтвердив співпрацю з білоруською розвідкою.

Що каже Протасевич?

Слова очільника держави підтверджую, але через зрозумілі причини поки що відмовлюся від будь-яких коментарів", - сказав колишній редактор Nexta.

Мій коментар буде коротким: так, я можу підтвердити цю інформацію, але на даний момент це все, що я можу сказати", - цитують Протасевича білоруські ЗМІ.

Чи продовжує він наразі працювати на розвідку Білорусі, з коментаря Протасевича не зрозуміло.

Що передувало?

Нагадаємо, Лукашенко заявив, що Протасевич був співробітником розвідки Білорусі.

Справа Протасевича

23 травня 2021 року в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його разом із дівчиною Софією Сапегою затримали білоруські силовики.

Наприкінці червня 2021 року Слідком Білорусі повідомив, що Протасевич та Сапега дають свідчення і звернулися з клопотанням про укладення досудової угоди про співпрацю зі слідством. Тому їм було змінено запобіжний захід та переведено під домашній арешт.

У липні 2021 Протасевич з'явився у Twitter, записав відеозвернення та почав спілкуватися з підписниками.

25 січня 2022 року Протасевич заявив, що його відпустили з-під домашнього арешту. Водночас кримінальну справу не припинили. Він давав інтерв'ю білоруському державному ТБ та навіть нібито знайшов роботу.

Пізніше в інтерв'ю ЗМІ він назвав себе "ідейним дурником" та заявив, що альтернативи Лукашенку як президенту Білорусі немає.

Сапегу у 2022 році суд засудив до шести років колонії. Її визнали винною у розпалюванні ворожнечі та незаконному збиранні інформації про приватне життя. У 2023-му її помилував білоруський диктатор Олександр Лукашенко.

Протасевича у Білорусі засудили до 8 років колонії, але згодом помилували.

