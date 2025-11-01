УКР
Новини Справа Протасевича
Протасевич підтвердив слова Лукашенка про його роботу на розвідку Білорусі

Роман Протасевич працював на розвідку

Колишній білоруський активіст та журналіст Роман Протасевич підтвердив співпрацю з білоруською розвідкою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на опозиційне білоруське видання "Дзеркало".

Що каже Протасевич?

Слова очільника держави підтверджую, але через зрозумілі причини поки що відмовлюся від будь-яких коментарів", - сказав колишній редактор Nexta.

Мій коментар буде коротким: так, я можу підтвердити цю інформацію, але на даний момент це все, що я можу сказати", - цитують Протасевича білоруські ЗМІ.

Також читайте: Білоруського журналіста Протасевича помилували, - БелТА

Чи продовжує він наразі працювати на розвідку Білорусі, з коментаря Протасевича не зрозуміло.

Що передувало?

Нагадаємо, Лукашенко заявив, що Протасевич був співробітником розвідки Білорусі.

Справа Протасевича

23 травня 2021 року в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його разом із дівчиною Софією Сапегою затримали білоруські силовики.

Наприкінці червня 2021 року Слідком Білорусі повідомив, що Протасевич та Сапега дають свідчення і звернулися з клопотанням про укладення досудової угоди про співпрацю зі слідством. Тому їм було змінено запобіжний захід та переведено під домашній арешт.

У липні 2021 Протасевич з'явився у Twitter, записав відеозвернення та почав спілкуватися з підписниками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Компанія матері львівського бізнесмена Бобиря фінансувала будівництво резиденції Лукашенка в Сочі, - ЗМІ. ФОТО

25 січня 2022 року Протасевич заявив, що його відпустили з-під домашнього арешту. Водночас кримінальну справу не припинили. Він давав інтерв'ю білоруському державному ТБ та навіть нібито знайшов роботу.

Пізніше в інтерв'ю ЗМІ він назвав себе "ідейним дурником" та заявив, що альтернативи Лукашенку як президенту Білорусі немає.

Сапегу у 2022 році суд засудив до шести років колонії. Її визнали винною у розпалюванні ворожнечі та незаконному збиранні інформації про приватне життя. У 2023-му її помилував білоруський диктатор Олександр Лукашенко.

Протасевича у Білорусі засудили до 8 років колонії, але згодом помилували.

Білорусь (8140) Лукашенко Олександр (2709) Протасевич Роман (298)
Топ коментарі
+7
Нічого дивного. Соловйов теж колись був опозиціонером, але "бабло перемагає зло"...
показати весь коментар
01.11.2025 13:24 Відповісти
+5
У нас теж є такі активісти. Вони з баригою боролись. Пощастило тільки сєрлєщу і пуштуну, решту використали як виріб durex
показати весь коментар
01.11.2025 13:28 Відповісти
+5
А пропагандон Дмітрій Кісільов колись був майже українцем. )

показати весь коментар
01.11.2025 13:37 Відповісти
Ага. А Троцький вмер своєю смертю. ...Черговий приклад як система нівелює особистість. І не більше того.
показати весь коментар
01.11.2025 13:19 Відповісти
Темна конячка. Для виявлення опозиції
показати весь коментар
01.11.2025 13:25 Відповісти
А ТОДІ ви що про нього думали? Якщо взагалі знали про що мова.,🥴
показати весь коментар
01.11.2025 13:33 Відповісти
А подружайка його, шо каже? Шифровки у варенику ховала?
показати весь коментар
01.11.2025 13:22 Відповісти
Подружка работала на кремль )))) Прикол в том что это был ботоксный план свергнуть картофельного что бы получить контроль над войсками белорусов и использовать их в нападении на Киев
показати весь коментар
01.11.2025 13:38 Відповісти
01.11.2025 13:24 Відповісти
01.11.2025 13:37 Відповісти
01.11.2025 13:28 Відповісти
А що йому ще залишається робити
показати весь коментар
01.11.2025 13:30 Відповісти
Помните как дети всего мира потеряли сон наблюдая за этим преступлением столетия, цивилизованный мир несколько лет был в трауре, а долбаный таракан всех ******.
показати весь коментар
01.11.2025 13:36 Відповісти
хехе. ж опозиція - бульбашенція.
показати весь коментар
01.11.2025 13:56 Відповісти
Если ху. ло и лука попадут в руки страшных западных англо-сакцев, то они тоже, очень, захотят работать на их разведку. Очень! А если к бандеровцам в руки попадут то сразу запишутся в Легион Свободы России и Азов вместе взятые.
показати весь коментар
01.11.2025 14:21 Відповісти
Sic transit gloria mundi...
показати весь коментар
01.11.2025 14:29 Відповісти
 
 