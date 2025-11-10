Гринчук рассчитывает на продолжение международной помощи, несмотря на расследование коррупции в энергетике
Министр энергетики Украины Светлана Гринчук надеется, что расследование масштабных злоупотреблений в сфере энергетики, которое разоблачили НАБУ и САП, не повлияет на международную помощь энергетикам.
Об этом министр энергетики Светлана Гринчук заявила на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ.
Украина открыта к сотрудничеству
"Я уверена, что расследование будет проходить объективно, беспристрастно в рамках закона, и по его результатам будут приняты соответствующие решения (...). Надеюсь, что объективность и открытость расследования убедит партнеров в том, что мы открыты к любым действиям", - сказала глава Минэнерго.
Она отметила, что благодаря оказанной помощи, а также договоренностям о дополнительной поддержке украинские энергетики смогут провести восстановительные работы после российских атак.
"Уверена, что они это делают не для энергокомпаний, а для всего украинского общества", - добавила Гринчук.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Списана корабельна сосна!Списана торба...
В політручно-пітушиному ОПешному кутку роблять вигляд, що вони ПРОСТО В ШОЦІ від матеріалів НАБУ. І справді, ну хто б міг подумати, що Зе-влада НЕ ТІЛЬКИ КРАДЕ під час війни, а ще й відправляє ДОЛЮ В МОСКВУ?
Значить хєровий міністр.
Аркуш А-4 і заява про відставку.