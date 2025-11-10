РУС
Гринчук рассчитывает на продолжение международной помощи, несмотря на расследование коррупции в энергетике

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук надеется, что расследование масштабных злоупотреблений в сфере энергетики, которое разоблачили НАБУ и САП, не повлияет на международную помощь энергетикам.

Об этом министр энергетики Светлана Гринчук заявила на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ.

Украина открыта к сотрудничеству

"Я уверена, что расследование будет проходить объективно, беспристрастно в рамках закона, и по его результатам будут приняты соответствующие решения (...). Надеюсь, что объективность и открытость расследования убедит партнеров в том, что мы открыты к любым действиям", - сказала глава Минэнерго.

Она отметила, что благодаря оказанной помощи, а также договоренностям о дополнительной поддержке украинские энергетики смогут провести восстановительные работы после российских атак.

"Уверена, что они это делают не для энергокомпаний, а для всего украинского общества", - добавила Гринчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гринчук о расследовании НАБУ: Нулевая терпимость к коррупции

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
  • Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
  • Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
  • НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
  • Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
  • Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.

Читайте также: ОП о расследовании НАБУ по коррупции в энергетике: "Должна быть неотвратимость наказания"

коррупция (8663) помощь (8195) Минэнерго (432) Гринчук Светлана (15)
+7
У цивілізованій країні ця ***** вже давно не була б президентом. "Президент має звернутись..." Далі можна не читати, беззмістовна їбанина
10.11.2025 20:37 Ответить
+6
10.11.2025 20:29 Ответить
+5
Гринчук розраховує на "останній хапок".
10.11.2025 20:33 Ответить
10.11.2025 20:29 Ответить
10.11.2025 20:31 Ответить
нехай хохлобидло_73% радіє...
10.11.2025 20:32 Ответить
Гринчук розраховує на "останній хапок".
10.11.2025 20:33 Ответить
Списана корабельна сосна! Списана торба...
10.11.2025 20:34 Ответить
95 кралврал- це терористична проросійська організація,яка паплюжить все УКРАЇНСЬКЕ на користь рашки.
В політручно-пітушиному ОПешному кутку роблять вигляд, що вони ПРОСТО В ШОЦІ від матеріалів НАБУ. І справді, ну хто б міг подумати, що Зе-влада НЕ ТІЛЬКИ КРАДЕ під час війни, а ще й відправляє ДОЛЮ В МОСКВУ?
10.11.2025 20:34 Ответить
Ці падли і далі розраховують красти, пара десятків розстрілів без суда і слідства біля входу у ВР трохи їх отверезить.
10.11.2025 20:35 Ответить
У цивілізованій країні ця ***** вже давно не була б президентом. "Президент має звернутись..." Далі можна не читати, беззмістовна їбанина
10.11.2025 20:37 Ответить
Вона досі не подала заяву на звільнення? А мала б по закону совісті подати і закликати негайно до створення кпбміну національної єдності без пі...доти замішаної в корупції, а це означає без жодного з тих хто був в кабміні з 2019 року
10.11.2025 20:40 Ответить
Пиши заяву про відставку, отримувачка зарплати від російського сенатора. Скотина
10.11.2025 20:42 Ответить
Що, вирішила відсоток відкату знизити?
10.11.2025 20:42 Ответить
корупціонерка гринчук просить прислати ще бабла )))
10.11.2025 20:44 Ответить
Якщо Захід після цього дасть хоч один цент смердючій зеленій мафії - він буде кончений, обісцяний лох! Імпічмент, Уряд Порятунку і тільки тоді - фінансування! Ви ж, ідіоти, режим гундосого клопа фінансували увесь цей час, а не Україну!
10.11.2025 20:48 Ответить
Ставили б уже замість, скажімо, політичних повій резинових ляльок. Принаймні тим не потрібно виплачувати зарплатню, а компетентності стільки ж!
10.11.2025 20:48 Ответить
Поки ФБР не взялось за міндіча і ко, доти вони себе почували добре. Тепер різко оп і ко заговорили про корупцію, але без імен.
10.11.2025 20:51 Ответить
якщо ця рижа плять повіситься - то може й продовжать. Воно кончене - її ловлять за руку а вона либиться і продовжує далі
10.11.2025 20:52 Ответить
Міжнародна допомога буде - можна красти далі - Гринчук
10.11.2025 20:53 Ответить
Так шо, вона сподівається і далі Киздити?
10.11.2025 21:00 Ответить
Бути міністром і навіть не здогадуватись!!!!
Значить хєровий міністр.
Аркуш А-4 і заява про відставку.
10.11.2025 21:03 Ответить
Побоююсь спитати у новопризначеною енергоміністерки: а в яких сумах у $ мали би бути "відкати" за придбання болгарських енергоблоків та "добудову" Хмельницької АЕС?
10.11.2025 21:04 Ответить
Зебіли, скажіть чесно, хоч зараз вам почало доходити що своїм голосуванням в 2019 ви знищили Україну?
10.11.2025 21:15 Ответить
 
 