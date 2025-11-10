Гринчук рассчитывает на продолжение международной помощи, несмотря на расследование коррупции в энергетике

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук надеется, что расследование масштабных злоупотреблений в сфере энергетики, которое разоблачили НАБУ и САП, не повлияет на международную помощь энергетикам.

Об этом министр энергетики Светлана Гринчук заявила на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ.

Украина открыта к сотрудничеству

"Я уверена, что расследование будет проходить объективно, беспристрастно в рамках закона, и по его результатам будут приняты соответствующие решения (...). Надеюсь, что объективность и открытость расследования убедит партнеров в том, что мы открыты к любым действиям", - сказала глава Минэнерго.

Она отметила, что благодаря оказанной помощи, а также договоренностям о дополнительной поддержке украинские энергетики смогут провести восстановительные работы после российских атак.

"Уверена, что они это делают не для энергокомпаний, а для всего украинского общества", - добавила Гринчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гринчук о расследовании НАБУ: Нулевая терпимость к коррупции

Что предшествовало?

Читайте также: ОП о расследовании НАБУ по коррупции в энергетике: "Должна быть неотвратимость наказания"