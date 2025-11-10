Гринчук розраховує на продовження міжнародної допомоги, попри розслідування корупції в енергетиці

Міністерка енергетики України Світлана Гринчук

Міністерка енергетики України Світлана Гринчук сподівається, що розслідування масштабних зловживань у сфері енергетики, яке викрили НАБУ й САП, не вплине на міжнародну допомогу енергетикам.

Про це міністерка енергетики Світлана Гринчук заявила на пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ.

Україна відкрита до співпраці

"Я впевнена, що розслідування проходитиме об’єктивно, неупереджено в рамках закону, і за його результатами будуть ухвалені відповідні рішення (…). Сподіваюся, що об’єктивність і відкритість розслідування запевнить партнерів в тому, що ми відкриті до будь-яких дій", - сказала очільниця Міненерго.

Вона зазначила, що завдяки наданій допомозі, а також домовленостям про додаткову підтримку українські енергетики зможуть провести відновлювальні роботи після російських атак.

"Впевнена, що вони це роблять не для енергокомпаній, а для всього українського суспільства", - додала Гринчук.

Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
  • Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
  • Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
  • НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
  • Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
  • Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.

10.11.2025 20:29
Якщо Захід після цього дасть хоч один цент смердючій зеленій мафії - він буде кончений, обісцяний лох! Імпічмент, Уряд Порятунку і тільки тоді - фінансування! Ви ж, ідіоти, режим гундосого клопа фінансували увесь цей час, а не Україну!
10.11.2025 20:48
корупціонерка гринчук просить прислати ще бабла )))
10.11.2025 20:44
10.11.2025 20:29
нехай хохлобидло_73% радіє...
10.11.2025 20:32
Зато премьер у нас политический тяжеловес и дуже потужний політик
10.11.2025 22:30
Гринчук розраховує на "останній хапок".
10.11.2025 20:33
Списана корабельна сосна! Списана торба...
10.11.2025 20:34
Ці падли і далі розраховують красти, пара десятків розстрілів без суда і слідства біля входу у ВР трохи їх отверезить.
10.11.2025 20:35
Вона досі не подала заяву на звільнення? А мала б по закону совісті подати і закликати негайно до створення кпбміну національної єдності без пі...доти замішаної в корупції, а це означає без жодного з тих хто був в кабміні з 2019 року
10.11.2025 20:40
Пиши заяву про відставку, отримувачка зарплати від російського сенатора. Скотина
10.11.2025 20:42
Що, вирішила відсоток відкату знизити?
10.11.2025 20:42
10.11.2025 20:44
10.11.2025 20:48
Ставили б уже замість, скажімо, політичних повій резинових ляльок. Принаймні тим не потрібно виплачувати зарплатню, а компетентності стільки ж!
10.11.2025 20:48
Поки ФБР не взялось за міндіча і ко, доти вони себе почували добре. Тепер різко оп і ко заговорили про корупцію, але без імен.
10.11.2025 20:51
якщо ця рижа плять повіситься - то може й продовжать. Воно кончене - її ловлять за руку а вона либиться і продовжує далі
10.11.2025 20:52
Міжнародна допомога буде - можна красти далі - Гринчук
10.11.2025 20:53
Так шо, вона сподівається і далі Киздити?
10.11.2025 21:00
Бути міністром і навіть не здогадуватись!!!!
Значить хєровий міністр.
Аркуш А-4 і заява про відставку.
10.11.2025 21:03
Побоююсь спитати у новопризначеною енергоміністерки: а в яких сумах у $ мали би бути "відкати" за придбання болгарських енергоблоків та "добудову" Хмельницької АЕС?
10.11.2025 21:04
Зебіли, скажіть чесно, хоч зараз вам почало доходити що своїм голосуванням в 2019 ви знищили Україну?
10.11.2025 21:15
Можливо - але після війни ті з них які залишаться в живих знову проголосують за якогось інородця але вже з Азії чи Індії - за якогось бангладешця. Таких завезуть мільйонами сюди. Аби не за християнина-українця. Вроджена тупість не лікується..
10.11.2025 22:08
Вот не понятно почему Вы решили, что они снова не проголосуют за Зеленского В.А.
10.11.2025 22:32
Хер їм, нічого цим клоунам не давайте. Посидять без світла і тепла люди, і самі їх знесуть. Хапуги срані.
10.11.2025 21:35
Шобло завгоспа думає і далі мародерити
10.11.2025 21:48
"УZ 3000" - і ***** з України
10.11.2025 22:11
Дайте ще грошей, бо не всі ще вкрали
10.11.2025 23:58
Грьобана блд тварина .....як в неї ще ротяка відкривається
11.11.2025 04:59
Заарештуйте її якомога швидше
11.11.2025 08:25
Іншими словами: ми будемо красти, а Європа нехай дає гроші на енергетику. Логічне запитання від партнерів: чому на вкрадені гроші не закуповувалося обладнання? Питання риторичне.
11.11.2025 08:41
 
 