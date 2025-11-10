Гринчук розраховує на продовження міжнародної допомоги, попри розслідування корупції в енергетиці
Міністерка енергетики України Світлана Гринчук сподівається, що розслідування масштабних зловживань у сфері енергетики, яке викрили НАБУ й САП, не вплине на міжнародну допомогу енергетикам.
Про це міністерка енергетики Світлана Гринчук заявила на пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ.
Україна відкрита до співпраці
"Я впевнена, що розслідування проходитиме об’єктивно, неупереджено в рамках закону, і за його результатами будуть ухвалені відповідні рішення (…). Сподіваюся, що об’єктивність і відкритість розслідування запевнить партнерів в тому, що ми відкриті до будь-яких дій", - сказала очільниця Міненерго.
Вона зазначила, що завдяки наданій допомозі, а також домовленостям про додаткову підтримку українські енергетики зможуть провести відновлювальні роботи після російських атак.
"Впевнена, що вони це роблять не для енергокомпаній, а для всього українського суспільства", - додала Гринчук.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
Списана корабельна сосна!Списана торба...
Значить хєровий міністр.
Аркуш А-4 і заява про відставку.