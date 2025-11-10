Гринчук розраховує на продовження міжнародної допомоги, попри розслідування корупції в енергетиці

Міністерка енергетики України Світлана Гринчук сподівається, що розслідування масштабних зловживань у сфері енергетики, яке викрили НАБУ й САП, не вплине на міжнародну допомогу енергетикам.

Про це міністерка енергетики Світлана Гринчук заявила на пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ.

Україна відкрита до співпраці

"Я впевнена, що розслідування проходитиме об’єктивно, неупереджено в рамках закону, і за його результатами будуть ухвалені відповідні рішення (…). Сподіваюся, що об’єктивність і відкритість розслідування запевнить партнерів в тому, що ми відкриті до будь-яких дій", - сказала очільниця Міненерго.

Вона зазначила, що завдяки наданій допомозі, а також домовленостям про додаткову підтримку українські енергетики зможуть провести відновлювальні роботи після російських атак.

"Впевнена, що вони це роблять не для енергокомпаній, а для всього українського суспільства", - додала Гринчук.

