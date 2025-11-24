Чугуев - под ударом российских дронов: в городе возможны перебои с водоснабжением

Россияне атаковали Чугуев Харьковской области. Об этом сообщила городской голова Галина Минаева, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно об атаке на Чугуев

Российские военные обстреляли город ударными дронами. Как сообщила Галина Минаева, в результате атаки зафиксированы повреждения многоквартирного дома. К счастью, обошлось без пострадавших.

На месте работают экстренные службы, делают все необходимое для ликвидации последствий обстрела. В Чугуеве также возможны временные перебои с водоснабжением.

Читайте также: Из-за атаки РФ в Сумах откроют дополнительные пункты несокрушимости и отключат уличное освещение

Российские дроны атаковали Одессу

Также российские беспилотники вечером 24 ноября атаковали Одессу. В ряде районов пропало электроснабжение. На некоторых маршрутах наблюдаются перебои с движением электротранспорта.

В Одессе состоялось заседание городского оперативного штаба. В связи с отсутствием отопления, во вторник, 25 ноября, часть учебных заведений Приморского и Пересыпского районов переходят на онлайн-обучение.

"По больницам решается вопрос перевозки тяжелых пациентов в другие медучреждения. От железнодорожного вокзала до Пересыпского района будут курсировать социальные автобусы", - заявил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Читайте также: Россия атаковала Украину 162 БПЛА: ПВО обезвредила 125 целей. ИНФОГРАФИКА

Атака на Украину

Вечером понедельника, 24 ноября, российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ. В ряде регионов звучит сигнал воздушной тревоги.

Читайте также: По материалам СБУ по 15 лет тюрьмы получили еще 3 предателя, которые воевали против Сил обороны Украины

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Ранее мы сообщали:

Читайте также: Ночная атака БПЛА в Харьковской области: уничтожена ферма в Москалевке, погибли около 60 свиней. ФОТОрепортаж