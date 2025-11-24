Чугуев - под ударом российских дронов: в городе возможны перебои с водоснабжением
Россияне атаковали Чугуев Харьковской области. Об этом сообщила городской голова Галина Минаева, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно об атаке на Чугуев
Российские военные обстреляли город ударными дронами. Как сообщила Галина Минаева, в результате атаки зафиксированы повреждения многоквартирного дома. К счастью, обошлось без пострадавших.
На месте работают экстренные службы, делают все необходимое для ликвидации последствий обстрела. В Чугуеве также возможны временные перебои с водоснабжением.
Российские дроны атаковали Одессу
Также российские беспилотники вечером 24 ноября атаковали Одессу. В ряде районов пропало электроснабжение. На некоторых маршрутах наблюдаются перебои с движением электротранспорта.
В Одессе состоялось заседание городского оперативного штаба. В связи с отсутствием отопления, во вторник, 25 ноября, часть учебных заведений Приморского и Пересыпского районов переходят на онлайн-обучение.
"По больницам решается вопрос перевозки тяжелых пациентов в другие медучреждения. От железнодорожного вокзала до Пересыпского района будут курсировать социальные автобусы", - заявил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.
Атака на Украину
Вечером понедельника, 24 ноября, российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ. В ряде регионов звучит сигнал воздушной тревоги.
Берегите себя и находитесь в безопасных местах!
