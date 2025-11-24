Чугуїв під ударом російських дронів: у місті можливі перебої з водопостачанням

Росіяни атакували Чугуїв Харківської області. Про це повідомила міська голова Галина Мінаєва, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо про атаку на Чугуїв

Російські військові обстріляли місто ударними дронами. Як повідомила Галина Мінаєва, внаслідок атаки зафіксовані пошкодження багатоквартирного будинку. На щастя обійшлося без постраждалих.

На місці працюють екстрені служби, роблять усе необхідне для ліквідації наслідків обстрілу. У Чугуєві також можливі тимчасові перебої з водопостачанням.

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Російські дрони атакували Одесу

Також російські безпілотники увечері 24 листопада атакували Одесу. У низці районів зникло електропостачання. На деяких маршрутах спостерігаються перебої з рухом електротранспорту.

В Одесі відбулося засідання міського оперативного штабу. У звʼязку з відсутністю опалення, у вівторок, 25 листопада, частина закладів освіти Приморського та Пересипського районів переходять на онлайн-навчання.

"По лікарнях вирішується питання перевезення важких пацієнтів до інших медзакладів. Від залізничного вокзалу до Пересипського району будуть курсувати соціальні автобуси", - заявив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

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Атака на Україну

Ввечері понеділка, 24 листопада, російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. У низці регіонів звучить сигнал повітряної тривоги.

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Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

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