171 день на позиции: как воин 107 бригады ТРО Симовинюк отражал российские штурмы на Луганщине. ВИДЕО

30-летний житель Буковины, воин 107 бригады ТРО Валентин Симовинюк 171 день находился на позиции в Луганской области.

Об этом говорится в сюжете Суспільного, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Очередной боевой выход для Валентина должен был быть на неделю-две, в 800 метрах от линии соприкосновения он планировал работать с гранатометом.

Однако в первые дни оккупанты пошли в наступление и начались ближние бои. 

За почти полгода Валентин не получил ни одного ранения. Однако во время эвакуации он наступил на мину, получив ранения ног и руки.

В гражданской жизни Валентин работал в сфере обслуживания в Буковеле. Мобилизоваться хотел еще в начале вторжения, однако его отговаривали.

Боец служит в 93-м батальоне 107-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ. 

171 сутки на позиции

Вблизи позиции возле Макеевки Луганской области располагались 4-5 укрепленных украинских позиций, на каждой - по несколько бойцов. На одной из них должен был находиться Валентин.

Через поле стояло российское подразделение. За полгода боев только позиции Валентина так и не смогли захватить. Ближние бои случались кое-где несколько раз в день. Ближайший - на расстоянии всего двух метров.

На третьем месяце пребывания на позиции россияне зашли в тыл, поэтому отступать было некуда.

"Из-за того, что было много контактов (боев с оккупантами. - Ред.), я просил по рации: "Ребята, выведите меня уже. Все. Я уже морально не выдерживаю. Выведите меня". А потом, когда мы позиции поблизости потеряли, то остались одни в посадке.

Почти везде был враг. Когда так случилось, я понял, что уже нет как отступать – воюем до победы, до последнего бойца", – говорит Валентин.

Штурмы

Россияне, кроме штурмов, также атаковали позицию дронами, сбрасывали газ и били артиллерией.

Чтобы выжить, нужно было копать. Валентин говорит, что его "апартаменты" были глубиной 5 метров. Выдерживать штурмы помогало минирование территории вокруг.

Посылки от мамы с помощью дронов

По словам воина, боекомплект сбрасывали регулярно с дронов, но в этом не было необходимости, потому что хватало трофейного оружия, которое россияне приносили с собой.

"У меня в окопе накопилось более 150 заряженных магазинов и почти сотня гранат", - говорит Валентин.

Сослуживцы на пункте постоянной дислокации жарили и коптили мясо, вакуумировали его и отправляли дроном. Валентину "вампиром" доставили также посылку от мамы из Вижницы, которая отправила ее в батальон.

Однако не хватало воды, приходилось экономить.

Выход из позиции

Для выхода нужно было ждать хорошей погоды. Хорошая погода, по его словам, это дождь, потому что тогда в небе нет вражеских дронов.

Вместе с двумя побратимами Валентин должен был перебежать поле. До ближайшей позиции - 1200 метров. Когда добрались, ждали следующей команды - она поступила через неделю. Оставалось перейти еще одно поле - 600 метров. Шли ночью в дождь, но из-за плохой видимости зашли к россиянам. Один из побратимов Валентина там погиб.

Уже вдвоем с побратимом они продолжили движение и почти одновременно наступили на мины, получив ранения.

Защитник говорит, что уже не мог идти или ползти. Сил хватило только на 5 метров, потом он потерял сознание. Пришел в себя, когда почувствовал стук по ноге - это был наземный робот.

"Я подумал: "Опа, это мое такси домой". А у меня была только одна рабочая левая рука, а борта на нем были очень высокие, сил совсем не было, чтобы подняться. Как-то понемногу на одной руке я смог это сделать, упал в салон - и НРК начал ехать дальше, к раненому побратиму", - говорит Валентин.

Побратим был ранен значительно серьезнее и не смог подняться на НРК. Валентин вспоминает, что дождь осложнял ситуацию — руки обоих были скользкие, а сил мало.

После нескольких тщетных попыток Валентин сообщил в камеру, что не может затащить его на робота, и НРК поехал к ближайшей позиции. Когда его вытащили, целый побратим вернулся на роботе в поле, чтобы забрать раненого. Так тот выжил.

Лечение

После спасения Валентина отвезли в больницу, где ему перелили кровь и перевезли в другую больницу на операцию.

Сейчас Валентин заканчивает лечение на Буковине. Говорит, что раны на ногах уже затянулись, но ходить все еще трудно. Поэтому передвигается в основном на велосипеде.

Валентин говорит, что планирует вернуться на фронт и снова выходить на позиции - главное, чтобы была надлежащая логистика и возможность отойти на подготовленные позиции.

