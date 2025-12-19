Рубио надеется на достижение мирного соглашения между РФ и Украиной до конца года

Государственный секретарь США Марко Рубио выразил надежду, что соглашение между Россией и Украиной о завершении войны будет заключено в ближайшее время.

Об этом он заявил на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Мир до конца 2025 года

"Роль, которую мы пытаемся играть, заключается в том, чтобы выяснить, есть ли здесь какие-то точки соприкосновения, на которые они могут согласиться. Именно на это мы потратили много времени и энергии и продолжаем это делать. Возможно, это будет невозможно. Я надеюсь, что это возможно. Я надеюсь, что это удастся сделать в этом месяце, до конца года", - подчеркнул Рубио, добавив, что хочет, чтобы "это закончилось как можно скорее".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рубио о мирных переговорах: Мы достигли прогресса, но самые сложные вопросы всегда остаются последними

Украину не заставляют заключить мирное соглашение с РФ

Американский чиновник снова повторил, что результат переговоров зависит от "обеих сторон".

"Возможно, это произойдет на этой неделе. Возможно, это произойдет в следующем месяце. Возможно, это не произойдет еще несколько месяцев. Это не зависит от нас. Это зависит от обеих сторон. В конце концов, именно они должны заключить соглашение. Мы не можем заставить Украину заключить соглашение. Мы не можем заставить Россию заключить соглашение. Они должны сами захотеть заключить соглашение", - добавил Рубио.

Читайте также: Сейчас лучший момент для завершения войны. США работают над решением, которое защитит Украину и будет приемлемым для обеих сторон, - Рубио

Переговоры в Майами

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп объяснил, почему назначил Виткоффа спецпосланником: Он ничего не знал о России, но был прекрасным "мастером сделок"