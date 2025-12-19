РУС
Новости
1 435 39

Рубио надеется на достижение мирного соглашения между РФ и Украиной до конца года

Государственный секретарь США Марко Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио выразил надежду, что соглашение между Россией и Украиной о завершении войны будет заключено в ближайшее время.

Об этом он заявил на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

Мир до конца 2025 года

"Роль, которую мы пытаемся играть, заключается в том, чтобы выяснить, есть ли здесь какие-то точки соприкосновения, на которые они могут согласиться. Именно на это мы потратили много времени и энергии и продолжаем это делать. Возможно, это будет невозможно. Я надеюсь, что это возможно. Я надеюсь, что это удастся сделать в этом месяце, до конца года", - подчеркнул Рубио, добавив, что хочет, чтобы "это закончилось как можно скорее".

Украину не заставляют заключить мирное соглашение с РФ

Американский чиновник снова повторил, что результат переговоров зависит от "обеих сторон".

"Возможно, это произойдет на этой неделе. Возможно, это произойдет в следующем месяце. Возможно, это не произойдет еще несколько месяцев. Это не зависит от нас. Это зависит от обеих сторон. В конце концов, именно они должны заключить соглашение. Мы не можем заставить Украину заключить соглашение. Мы не можем заставить Россию заключить соглашение. Они должны сами захотеть заключить соглашение", - добавил Рубио.

Переговоры в Майами

Рубио Марко война в Украине
+13
допоки існує сосія не буде миру
19.12.2025 21:05 Ответить
+12
Бійся своїх бажань - здайся і буде тобі мир, рузкий миp як на кладовищі, без України і українців.
19.12.2025 20:55 Ответить
+7
доки ***** живий някого миру не буде,СБУ повинне вирішити це питання
19.12.2025 20:52 Ответить
Дай Боже миру
19.12.2025 20:48 Ответить
Бійся своїх бажань - здайся і буде тобі мир, рузкий миp як на кладовищі, без України і українців.
19.12.2025 20:55 Ответить
Ти пацюк чому втік з України??
19.12.2025 21:33 Ответить
Хто б тобі мізки дав
19.12.2025 21:18 Ответить
Ти не даси точно бо в тебе їх немає..
19.12.2025 21:34 Ответить
А чого це Бог тобі має щось давати? Ти краще у Зєлєнского проси. 😊
Розумієш, Господь іуд не любить, тому головний євпнгельський Іуда повісився, а 30 срібняків у кишені лише пришвидшили удушення.
19.12.2025 21:22 Ответить
Рубіо вийшов в люди з заявою саме по Україні після суперскандального інтерв"ю Трампівської "ОПУ ЄРМАКИНІ! ...
Це дійсно щось та повинно означати...
19.12.2025 20:52 Ответить
Та вчора ж пуйло вже сказало мир на умовах виходу ЗСУ з 4 областей...
19.12.2025 20:52 Ответить
доки ***** живий някого миру не буде,СБУ повинне вирішити це питання
19.12.2025 20:52 Ответить
допоки існує сосія не буде миру
19.12.2025 21:05 Ответить
Доки існують дебіли, війни завжди були, є і будуть
19.12.2025 21:20 Ответить
І не тільки в Україні, а й по всьому світу. Куди оком не кинь: де є збройний конфлікт, то обов'язково стирчать вуха срср/рф
19.12.2025 21:28 Ответить
"хочете швидкого досягнення миру - розмістіть на території України десь тисячу ядерних БЧ + 300,000 солдат НАТО."
19.12.2025 20:54 Ответить
Нехай сподівається !
19.12.2025 20:55 Ответить
Не в тему, але пишуть що малий ракетний корабель проекту 21631 "Буян" ... гепнувся, репнувся та перекандубасився
19.12.2025 20:55 Ответить
У кацапів після сьогоднішньої пригоди в Середземеому морі очко не заживає
19.12.2025 21:19 Ответить
Марно сподiваеться
19.12.2025 20:55 Ответить
Блаженний той, хто вірує!
Але віра не може відмінити реальність!
19.12.2025 20:56 Ответить
кожен СПОДІВАЄТЬСЯ, тампон сподівається що ху*ло хоче миру, навіть турок теж СПОДІВАЄТЬСЯ на мир....

Одні сподівання, а хтось сподівається що тампон стане умнішим ...
19.12.2025 20:56 Ответить
ТА ВОНИ ІМБІЦИЛИ...вже набридло реально.

ЯК?

- віддати донецьку? - так Пуйло уже каже про Запорізьку і Херсонську
- віддати і їх? - так Пуйло каже про Миколаївську і Одеську
- а ще преться в Харківську

і тд. і тд
19.12.2025 20:58 Ответить
До дупи то досягнення. Як і люба домовленість з Кацапією. Навіть якщо проштампована печатками зверху донизу, і усіяна підписами.
19.12.2025 21:00 Ответить
19.12.2025 21:09 Ответить
Після кожної мирної угоди Україна передає росіянам свої території
19.12.2025 21:09 Ответить
На те і розрахунок.

Українцям бракує імперського, державницького мислення і відповідних лідерів.
19.12.2025 21:14 Ответить
яка в українців національна ідея

Єдиної «офіційно зафіксованої» національної ідеї в українців немає, але в історії й ******** дискусіях найчастіше говорять про кілька ключових смислів, які разом і формують українську національну ідею.
Коротко - у чому суть
Свобода, гідність і власна держава, де людина є господарем на своїй землі.
Основні складові української національної ідеї
Свобода
Особиста й колективна свобода.
Традиція козацької вольниці, спротив імперіям.
«Краще вмерти стоячи, ніж жити навколішках».
Гідність людини
Повага до особистості, її честі й прав.
Яскраво проявилась під час Майданів.
Держава існує для людини, а не навпаки.
Незалежна держава
Україна як суверенна, самостійна країна.
Не «молодший брат», не частина імперії.
Право самим визначати свій шлях.
Справедливість
Неприйняття кріпацтва, тиранії, сваволі влади.
Очікування чесних правил і відповідальності.
Збереження мови й культури
Мова як основа ідентичності.
Культура як форма опору асиміляції.
Європейський цивілізаційний вибір
Орієнтація на демократію, права людини, верховенство права.
Не лише географія, а цінності.
Як це формулюють по-різному
XIX ст.: «Воля і народ»
XX ст.: «Самостійна Україна»
Сьогодні: «Вільна держава гідних людей»
Узагальнена формула
Україна - це вільна держава, створена для гідного життя людини, яка сама вирішує свою долю.
19.12.2025 21:32 Ответить
В реальності Україна - це кланово-мафіозна держава, де панує неофеодалізм і повна зневага до людини.
19.12.2025 21:36 Ответить
...якою вже 300 років керують неукраїнці. Захист російської мови у Конституції тому підтвердження.
19.12.2025 21:42 Ответить
не побачив тут нічого, про виживання етнічних українців, на жаль.
19.12.2025 21:37 Ответить
Карта не точна, на Донщині і Кубані ареал розселення українців був меншим.
19.12.2025 21:33 Ответить
Хто підпише?умеро? Він це не Україна.
19.12.2025 21:12 Ответить
замість "Чебурєка" викличуть "Портрєта" - на літачку швидко долетить!
19.12.2025 21:15 Ответить
Підпише що завгодно, бо йому світить 20 років у США.
19.12.2025 21:15 Ответить
Новина ні про що. Я сподіваюся про перемир'я до кінця року. Сантехнік Вася сподівається про перемир'я. Рубіо сподівається. Ми всі сподіваємся. Але його не буде.
19.12.2025 21:16 Ответить
Ми не не можем змусити рашку до миру - Рубіо - так Трамп наклав санкції на нафту - не до кінця - можете - коли хочете - а це все балачки
19.12.2025 21:17 Ответить
Яка мирна угода, коли ЄС дав гроши на два роки війни. І ці мілліарди треба якось Зе-команді пристроїти та взяти свою "малую долю" у відкатах.
19.12.2025 21:17 Ответить
До кінця срока Трампа впораєтся чи до кончини *****?
19.12.2025 21:22 Ответить
Вже давно пора, й цим ідіотам, й зеленському, припиняти цей цирк під назвою "переговори", й зосереджуватись на дійсно потрібних речах, як-от оборона України.
19.12.2025 21:22 Ответить
Ех, Рубіо, Рубіо, ти ж католик, у тебе Різдво через 5 днів, тобі б про добро подумати, про душу, а ти на чортіа млин воду ллєш.
19.12.2025 21:25 Ответить
Ну если с полтысячи Томагавков уже на пути в Украину то мир возможен...
19.12.2025 21:37 Ответить
 
 