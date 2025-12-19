Рубио надеется на достижение мирного соглашения между РФ и Украиной до конца года
Государственный секретарь США Марко Рубио выразил надежду, что соглашение между Россией и Украиной о завершении войны будет заключено в ближайшее время.
Об этом он заявил на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.
Мир до конца 2025 года
"Роль, которую мы пытаемся играть, заключается в том, чтобы выяснить, есть ли здесь какие-то точки соприкосновения, на которые они могут согласиться. Именно на это мы потратили много времени и энергии и продолжаем это делать. Возможно, это будет невозможно. Я надеюсь, что это возможно. Я надеюсь, что это удастся сделать в этом месяце, до конца года", - подчеркнул Рубио, добавив, что хочет, чтобы "это закончилось как можно скорее".
Украину не заставляют заключить мирное соглашение с РФ
Американский чиновник снова повторил, что результат переговоров зависит от "обеих сторон".
"Возможно, это произойдет на этой неделе. Возможно, это произойдет в следующем месяце. Возможно, это не произойдет еще несколько месяцев. Это не зависит от нас. Это зависит от обеих сторон. В конце концов, именно они должны заключить соглашение. Мы не можем заставить Украину заключить соглашение. Мы не можем заставить Россию заключить соглашение. Они должны сами захотеть заключить соглашение", - добавил Рубио.
Переговоры в Майами
- Ранее СМИ сообщали, что представители США и России должны встретиться в Майами в ближайшие выходные в рамках усилий администрации Дональда Трампа, направленных на прекращение российско-украинской войны.
- Представитель Путина Кирилл Дмитриев посетит Майами 20-21 декабря для проведения переговоров с представителем американского президента Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером по поводу "мирного плана" США.
- 18 декабря секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов отправились во Флориду.
- Делегация Украины 19 декабря во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым проведет в Соединенных Штатах новый раунд консультаций. Украину на переговорах также представляет глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.
Розумієш, Господь іуд не любить, тому головний євпнгельський Іуда повісився, а 30 срібняків у кишені лише пришвидшили удушення.
Це дійсно щось та повинно означати...
Але віра не може відмінити реальність!
Одні сподівання, а хтось сподівається що тампон стане умнішим ...
ЯК?
- віддати донецьку? - так Пуйло уже каже про Запорізьку і Херсонську
- віддати і їх? - так Пуйло каже про Миколаївську і Одеську
- а ще преться в Харківську
і тд. і тд
Українцям бракує імперського, державницького мислення і відповідних лідерів.
Єдиної «офіційно зафіксованої» національної ідеї в українців немає, але в історії й ******** дискусіях найчастіше говорять про кілька ключових смислів, які разом і формують українську національну ідею.
Коротко - у чому суть
Свобода, гідність і власна держава, де людина є господарем на своїй землі.
Основні складові української національної ідеї
Свобода
Особиста й колективна свобода.
Традиція козацької вольниці, спротив імперіям.
«Краще вмерти стоячи, ніж жити навколішках».
Гідність людини
Повага до особистості, її честі й прав.
Яскраво проявилась під час Майданів.
Держава існує для людини, а не навпаки.
Незалежна держава
Україна як суверенна, самостійна країна.
Не «молодший брат», не частина імперії.
Право самим визначати свій шлях.
Справедливість
Неприйняття кріпацтва, тиранії, сваволі влади.
Очікування чесних правил і відповідальності.
Збереження мови й культури
Мова як основа ідентичності.
Культура як форма опору асиміляції.
Європейський цивілізаційний вибір
Орієнтація на демократію, права людини, верховенство права.
Не лише географія, а цінності.
Як це формулюють по-різному
XIX ст.: «Воля і народ»
XX ст.: «Самостійна Україна»
Сьогодні: «Вільна держава гідних людей»
Узагальнена формула
Україна - це вільна держава, створена для гідного життя людини, яка сама вирішує свою долю.