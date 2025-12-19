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Новини Заяви Рубіо Мирна угода між РФ та Україною
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Рубіо сподівається на досягнення мирної угоди між РФ та Україною до кінця року

Державний секретар США Марко Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо висловив сподівання, що угода між Росією та Україною про завершення війни буде укладена найближчим часом.

Про це він заявив на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

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Мир до кінця 2025 року

"Роль, яку ми намагаємося відігравати, полягає в тому, щоб з'ясувати, чи є тут якісь точки дотику, на які вони можуть погодитися. Саме на це ми витратили багато часу та енергії й продовжуємо це робити. Можливо, це буде неможливо. Я сподіваюся, що це можливо. Я сподіваюся, що це вдасться зробити цього місяця, до кінця року", - наголосив Рубіо, додавши, що хоче, щоб "це закінчилося якомога швидше".

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Україну не змушують укласти мирну угоду з РФ

Американський посадовець знову повторив, що результат переговорів залежить від "обох сторін".

"Можливо, це станеться цього тижня. Можливо, це станеться наступного місяця. Можливо, це не відбудеться ще кілька місяців. Це не залежить від нас. Це залежить від обох сторін. Зрештою, саме вони повинні укласти угоду. Ми не можемо змусити Україну укласти угоду. Ми не можемо змусити Росію укласти угоду. Вони мають самі захотіти укласти угоду", - додав Рубіо.

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Перемовини в Маямі

  • Раніше ЗМІ повідомляли, що представники США і Росії мають зустрітися в Маямі найближчими вихідними в рамках зусиль адміністрації Дональда Трампа, спрямованих на припинення російсько-української війни.
  • Представник Путіна Кирило Дмитрієв відвідає Маямі 20-21 грудня для проведення переговорів з представником американського президента Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером щодо "мирного плану" США.
  • 18 грудня Секретар РНБО Рустем Умєров та начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов вирушили до Флориди.
  • Делегація України 19 грудня на чолі із секретарем РНБО Рустемом Умєровим проведе у Сполучених Штатах новий раунд консультацій. Україну на перемовинах також представляє очільник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп пояснив, чому призначив Віткоффа спецпосланцем: Він нічого не знав про Росію, але був чудовим "майстром угод"

Автор: 

Рубіо Марко (455) війна в Україні (8652)
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Топ коментарі
+27
Бійся своїх бажань - здайся і буде тобі мир, рузкий миp як на кладовищі, без України і українців.
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19.12.2025 20:55 Відповісти
+24
допоки існує сосія не буде миру
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19.12.2025 21:05 Відповісти
+15
доки ***** живий някого миру не буде,СБУ повинне вирішити це питання
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19.12.2025 20:52 Відповісти

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