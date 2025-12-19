Рубіо сподівається на досягнення мирної угоди між РФ та Україною до кінця року

Державний секретар США Марко Рубіо висловив сподівання, що угода між Росією та Україною про завершення війни буде укладена найближчим часом.

Про це він заявив на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

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Мир до кінця 2025 року

"Роль, яку ми намагаємося відігравати, полягає в тому, щоб з'ясувати, чи є тут якісь точки дотику, на які вони можуть погодитися. Саме на це ми витратили багато часу та енергії й продовжуємо це робити. Можливо, це буде неможливо. Я сподіваюся, що це можливо. Я сподіваюся, що це вдасться зробити цього місяця, до кінця року", - наголосив Рубіо, додавши, що хоче, щоб "це закінчилося якомога швидше".

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Україну не змушують укласти мирну угоду з РФ

Американський посадовець знову повторив, що результат переговорів залежить від "обох сторін".

"Можливо, це станеться цього тижня. Можливо, це станеться наступного місяця. Можливо, це не відбудеться ще кілька місяців. Це не залежить від нас. Це залежить від обох сторін. Зрештою, саме вони повинні укласти угоду. Ми не можемо змусити Україну укласти угоду. Ми не можемо змусити Росію укласти угоду. Вони мають самі захотіти укласти угоду", - додав Рубіо.

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Перемовини в Маямі

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