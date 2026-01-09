335 2
В 15:00 в Днепре запустят движение метро и электротранспорта, - мэр Филатов
В Днепре сегодня возобновят движение метрополитена и электротранспорта после ударов РФ по объектам энергетики 7 января.
Об этом сообщил мэр Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"В 15-00 запускаем электротранспорт и метро", - отметил глава города.
Что предшествовало?
- Вечером 7 января россияне атаковали Днепропетровскую область. Из-за масштабного отключения электроэнергии после вражеской атаки в школах Днепра приняли решение продлить каникулы еще на двое суток.
- ПВО сбила над Днепропетровской областью 31 дрон. В результате атаки повреждена инфраструктура.
- На Запорожье после атаки рашистов посоветовали гражданам ограничить пользование мобильной связью.
- Впоследствии стало известно, что в обесточенном Запорожье постепенно восстанавливается водоснабжение. Котельные работают в штатном режиме.
- Мэр Филатов заявил, что в городе - чрезвычайная ситуация национального уровня.
