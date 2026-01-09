РУС
Новости Атака на Днепр
В 15:00 в Днепре запустят движение метро и электротранспорта, - мэр Филатов

В Днепре восстановят движение метро и электротранспорта

В Днепре сегодня возобновят движение метрополитена и электротранспорта после ударов РФ по объектам энергетики 7 января.

Об этом сообщил мэр Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.

Об этом сообщил мэр Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"В 15-00 запускаем электротранспорт и метро", - отметил глава города.

Что предшествовало?

Автор: 

Днепр (4594) Метрополитен (1032)
Дивно, бруківку та асфальт класти не будуть?
показать весь комментарий
09.01.2026 10:55 Ответить
Коли був у Дніпрі, так і не зрозумів навіщо то метро там. Якийсь атракціон.
показать весь комментарий
09.01.2026 11:04 Ответить
 
 