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Новини Атака на Дніпро
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О 15:00 в Дніпрі запустять рух метро та електротранспорту, - мер Філатов

У Дніпрі відновлять рух метро та електротранспорту

У Дніпрі сьогодні відновлять рух метрополітену та електротранспорту після ударів РФ по об'єктах енергетики 7 січня.

Про це повідомив мер Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"O 15-00 запускаємо електротранспорт та метро", - зазначив очільник міста.

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Що передувало?

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Дніпро (3596) Метрополітен (1430)
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