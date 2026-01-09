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О 15:00 в Дніпрі запустять рух метро та електротранспорту, - мер Філатов
У Дніпрі сьогодні відновлять рух метрополітену та електротранспорту після ударів РФ по об'єктах енергетики 7 січня.
Про це повідомив мер Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"O 15-00 запускаємо електротранспорт та метро", - зазначив очільник міста.
Що передувало?
- Ввечері 7 січня росіяни атакували Дніпропетровську область. Через масштабне знеструмлення після ворожої атаки у школах Дніпра ухвалили рішення продовжити канікули ще на дві доби.
- ППО збила над Дніпропетровщиною 31 дрон. Внаслідок атаки пошкоджено інфраструктуру.
- У Запоріжжі після атаки рашистів порадили громадянам обмежити користування мобільним зв'язком.
- Згодом стало відомо, що у знеструмленому Запоріжжі поступово відновлюється водопостачання. Котельні працюють у штатному режимі.
- Мер Філатов заявив, що у місті - надзвичайна ситуація національного рівня.
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