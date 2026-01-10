Была проблема на звене энергосистемы в Киеве, ее уже устранили, питание восстанавливается, - Ткаченко
По имеющейся информации, была проблема на одном из звеньев энергосистемы в Киеве. В связи с этим по команде НЭК "Укрэнерго" в Киеве применены экстренные отключения электроэнергии.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава КГВА Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.
Проблема уже решена
"Сейчас специалисты уже решили проблему. Поэтому общее питание восстанавливается.
Это позволит снять экстренные отключения и вернуться к отключениям по графикам. Однако там, где идет работа по ликвидации последствий вражеских атак, ограничения все еще останутся", - уточнил он.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что экстренные отключения света введены в Киеве и двух районах Киевской области.
- Впоследствии в ДТЭК сообщили, что 588 тысяч абонентов в Киеве снова с электричеством, экстренные отключения действуют на левом берегу и в двух районах.
- По данным КГГА, из-за экстренных отключений электроэнергии в Киеве остановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта.
- Позже в Минэнерго уточнили, что удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением в Киеве и Киевской области.
Атака РФ на Киев
- В ночь на 9 января Киев подвергся, вероятно, одному из самых массированных ударов. Враг применил беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Повреждения и разрушения фиксируются в разных районах столицы
- В результате российских ударов погибли четыре человека, 24 пострадавших, среди них: сотрудники ГСЧС и трое медиков. В городе есть перебои со светом и водоснабжением.
- Мэр Киева призвал жителей столицы по возможности временно выезжать за город.
Кличко правий.
А зелені бібізяни все роблять для піару і за жодне слово своє не відповідають, тупо брешуть
@Grigoriy_Shvets
·
13 год
От зараз бачу шквал хейту на Кличка за ці слова.
І от, якого біса?
Дядько, розуміючи всю сраку, яка зараз сталась з критичною інфраструктурою, радить тим, У КОГО Є МОЖЛИВІСТЬ, виїхати, де і їм, і їхнім дітям не треба буде в холоді, без води і тепла сидіти. А це, в свою чергу, також зменшить навантаження на інфраструктуру і допоможе швидше її відновити.
Не маєте можливості? То далі не читайте, то звернення не для вас.
А виїхати тимчасово є можливість у багатьох. Кудись же ви виїжджаєте на Великдень та інші свята, коли Київ геть порожній стає.