1 198 14

Была проблема на звене энергосистемы в Киеве, ее уже устранили, питание восстанавливается, - Ткаченко

КГГА о ситуации в энергосистеме Киева

По имеющейся информации, была проблема на одном из звеньев энергосистемы в Киеве. В связи с этим по команде НЭК "Укрэнерго" в Киеве применены экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава КГВА Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

Проблема уже решена

"Сейчас специалисты уже решили проблему. Поэтому общее питание восстанавливается.

Это позволит снять экстренные отключения и вернуться к отключениям по графикам. Однако там, где идет работа по ликвидации последствий вражеских атак, ограничения все еще останутся", - уточнил он.

Что предшествовало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал энергетическую инфраструктуру, есть новые отключения электроэнергии, - Минэнерго

Атака РФ на Киев

  • Ранее сообщалось, что экстренные отключения света введены в Киеве и двух районах Киевской области.
  • В ночь на 9 января Киев подвергся, вероятно, одному из самых массированных ударов. Враг применил беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Повреждения и разрушения фиксируются в разных районах столицы
  • В результате российских ударов погибли четыре человека, 24 пострадавших, среди них: сотрудники ГСЧС и трое медиков. В городе есть перебои со светом и водоснабжением.
  • Мэр Киева призвал жителей столицы по возможности временно выезжать за город.

Читайте также: Восстановлено отопление в 1083 жилых домах Киева, - Кличко

Киев (26533) энергетика (3005) отключение света (610)
+7
Мамед все починил?
10.01.2026 13:00 Ответить
10.01.2026 13:00 Ответить
+7
ГрИць
@Grigoriy_Shvets
·
13 год
От зараз бачу шквал хейту на Кличка за ці слова.
І от, якого біса?
Дядько, розуміючи всю сраку, яка зараз сталась з критичною інфраструктурою, радить тим, У КОГО Є МОЖЛИВІСТЬ, виїхати, де і їм, і їхнім дітям не треба буде в холоді, без води і тепла сидіти. А це, в свою чергу, також зменшить навантаження на інфраструктуру і допоможе швидше її відновити.
Не маєте можливості? То далі не читайте, то звернення не для вас.
А виїхати тимчасово є можливість у багатьох. Кудись же ви виїжджаєте на Великдень та інші свята, коли Київ геть порожній стає.
10.01.2026 13:15 Ответить
10.01.2026 13:15 Ответить
+5
Краще виїхати , щоб зменшити навантаження і убезпечити себе ж.
Кличко правий.
А зелені бібізяни все роблять для піару і за жодне слово своє не відповідають, тупо брешуть
10.01.2026 13:13 Ответить
10.01.2026 13:13 Ответить
Так що можна повертатися, в то я вже доїхав до Тернополя це Кличко так пожартував
10.01.2026 12:55 Ответить
10.01.2026 12:55 Ответить
добре шо не до Гренландії
10.01.2026 12:56 Ответить
10.01.2026 12:56 Ответить
Думаю шо Гренландією будемо найближчим часом називати Київ
10.01.2026 13:00 Ответить
10.01.2026 13:00 Ответить
Мамед все починил?
10.01.2026 13:00 Ответить
10.01.2026 13:00 Ответить
Ахмед
10.01.2026 13:01 Ответить
10.01.2026 13:01 Ответить
Двушечка на мааацкву уже ушла?
10.01.2026 13:03 Ответить
10.01.2026 13:03 Ответить
Краще виїхати , щоб зменшити навантаження і убезпечити себе ж.
Кличко правий.
А зелені бібізяни все роблять для піару і за жодне слово своє не відповідають, тупо брешуть
10.01.2026 13:13 Ответить
10.01.2026 13:13 Ответить
ГрИць
@Grigoriy_Shvets
·
13 год
От зараз бачу шквал хейту на Кличка за ці слова.
І от, якого біса?
Дядько, розуміючи всю сраку, яка зараз сталась з критичною інфраструктурою, радить тим, У КОГО Є МОЖЛИВІСТЬ, виїхати, де і їм, і їхнім дітям не треба буде в холоді, без води і тепла сидіти. А це, в свою чергу, також зменшить навантаження на інфраструктуру і допоможе швидше її відновити.
Не маєте можливості? То далі не читайте, то звернення не для вас.
А виїхати тимчасово є можливість у багатьох. Кудись же ви виїжджаєте на Великдень та інші свята, коли Київ геть порожній стає.
10.01.2026 13:15 Ответить
10.01.2026 13:15 Ответить
нажаль, у небібізян грошей то не дуже
10.01.2026 13:44 Ответить
10.01.2026 13:44 Ответить
Шашличник всьо поремонтував , мабуть на пару з блазнем !!! Слава блазням і шашличникам !!!!
10.01.2026 13:22 Ответить
10.01.2026 13:22 Ответить
О, виліз джигіт.
10.01.2026 13:22 Ответить
10.01.2026 13:22 Ответить
Рішення будь якої проблеми починається з фінансування, але коли гроші потрапляють в руки дебілів то їх бездарно транжирять або розкрадають...
10.01.2026 13:36 Ответить
10.01.2026 13:36 Ответить
Чебуречні стійкості знову працюють. Ціна 235 мільйонів
10.01.2026 13:36 Ответить
10.01.2026 13:36 Ответить
А тепер вилізло зелене боягузливо чмо, яке тікало з Києва у 2022 р. Навіщо тримати цього трутня, від якого окрім шкоди нічого не має, на гроші платників податків? Що воно захистило? Який стосунок воно має до військових справ?
10.01.2026 14:00 Ответить
10.01.2026 14:00 Ответить
 
 