Була проблема на ланці енергосистеми у Києві, її вже усунули, живлення відновлюється, - Ткаченко

За наявною інформацією, була проблема на одній з ланок енергосистеми у Києві. У звʼязку з цим за командою НЕК "Укренерго" в Києві застосовані екстерні відключення електроенергії.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова КМВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

Проблему вже вирішили

"Зараз фахівці вже вирішили проблему. Тому, загальне живлення відновлюється.

Це дасть змогу зняти екстрені відключення і повернутися до відключень за графіками. Проте там, де йде робота над ліквідацією наслідків ворожих атак - обмеження все ще залишаться", - уточнив він.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що екстрені відключення світла запроваджені у Києві та двох районах Київщини.

Згодом у ДТЕК повідомили, що 588 тисяч абонентів у Києві знову зі світлом, екстрені відключення діють на лівому березі та двох районах.

За даними КМДА, через екстрені знеструмлення у Києві зупинено роботу систем водопостачання, теплопостачання й електротранспорту.

Пізніше в Міненерго уточнили, що вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням у Києві та на Київщині.

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Атака РФ на Київ

Раніше повідомлялося, що екстрені відключення світла запроваджені у Києві та двох районах Київщини.

У ніч проти 9 січня Київ зазнав, ймовірно, одного з наймасованіших ударів. Ворог застосував безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Пошкодження та руйнування фіксуються у різних районах столиці

Внаслідок російських ударів загинуло четверо людей, 24 потерпілих, серед них: працівники ДСНС та троє медиків. У місті є перебої зі світлом та водопостачанням.

Мер Києва закликав жителів столиці за можливості тимчасово виїжджати за місто.

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