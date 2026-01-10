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Новини Відключення електроенергії Удари по енергетиці
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Була проблема на ланці енергосистеми у Києві, її вже усунули, живлення відновлюється, - Ткаченко

КМВА про ситуацію в енергосистемі Києва

За наявною інформацією, була проблема на одній з ланок енергосистеми у Києві. У звʼязку з цим за командою НЕК "Укренерго" в Києві застосовані екстерні відключення електроенергії.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова КМВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

Проблему вже вирішили

"Зараз фахівці вже вирішили проблему. Тому, загальне живлення відновлюється.

Це дасть змогу зняти екстрені відключення і повернутися до відключень за графіками. Проте там, де йде робота над ліквідацією наслідків ворожих атак - обмеження все ще залишаться", - уточнив він.

Що передувало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував енергетичну інфраструктуру, є нові знеструмлення, - Міненерго

Атака РФ на Київ

  • Раніше повідомлялося, що екстрені відключення світла запроваджені у Києві та двох районах Київщини.
  • У ніч проти 9 січня Київ зазнав, ймовірно, одного з наймасованіших ударів. Ворог застосував безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Пошкодження та руйнування фіксуються у різних районах столиці
  • Внаслідок російських ударів загинуло четверо людей, 24 потерпілих, серед них: працівники ДСНС та троє медиків. У місті є перебої зі світлом та водопостачанням.
  • Мер Києва закликав жителів столиці за можливості тимчасово виїжджати за місто.

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Автор: 

Київ (21171) енергетика (3943) відключення світла (1727)
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Топ коментарі
+11
ГрИць
@Grigoriy_Shvets
·
13 год
От зараз бачу шквал хейту на Кличка за ці слова.
І от, якого біса?
Дядько, розуміючи всю сраку, яка зараз сталась з критичною інфраструктурою, радить тим, У КОГО Є МОЖЛИВІСТЬ, виїхати, де і їм, і їхнім дітям не треба буде в холоді, без води і тепла сидіти. А це, в свою чергу, також зменшить навантаження на інфраструктуру і допоможе швидше її відновити.
Не маєте можливості? То далі не читайте, то звернення не для вас.
А виїхати тимчасово є можливість у багатьох. Кудись же ви виїжджаєте на Великдень та інші свята, коли Київ геть порожній стає.
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10.01.2026 13:15 Відповісти
+9
О, виліз джигіт.
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10.01.2026 13:22 Відповісти
+8
Мамед все починил?
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10.01.2026 13:00 Відповісти

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