Була проблема на ланці енергосистеми у Києві, її вже усунули, живлення відновлюється, - Ткаченко
За наявною інформацією, була проблема на одній з ланок енергосистеми у Києві. У звʼязку з цим за командою НЕК "Укренерго" в Києві застосовані екстерні відключення електроенергії.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова КМВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.
Проблему вже вирішили
"Зараз фахівці вже вирішили проблему. Тому, загальне живлення відновлюється.
Це дасть змогу зняти екстрені відключення і повернутися до відключень за графіками. Проте там, де йде робота над ліквідацією наслідків ворожих атак - обмеження все ще залишаться", - уточнив він.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що екстрені відключення світла запроваджені у Києві та двох районах Київщини.
- Згодом у ДТЕК повідомили, що 588 тисяч абонентів у Києві знову зі світлом, екстрені відключення діють на лівому березі та двох районах.
- За даними КМДА, через екстрені знеструмлення у Києві зупинено роботу систем водопостачання, теплопостачання й електротранспорту.
- Пізніше в Міненерго уточнили, що вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням у Києві та на Київщині.
Атака РФ на Київ
- Раніше повідомлялося, що екстрені відключення світла запроваджені у Києві та двох районах Київщини.
- У ніч проти 9 січня Київ зазнав, ймовірно, одного з наймасованіших ударів. Ворог застосував безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Пошкодження та руйнування фіксуються у різних районах столиці
- Внаслідок російських ударів загинуло четверо людей, 24 потерпілих, серед них: працівники ДСНС та троє медиків. У місті є перебої зі світлом та водопостачанням.
- Мер Києва закликав жителів столиці за можливості тимчасово виїжджати за місто.
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@Grigoriy_Shvets
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13 год
От зараз бачу шквал хейту на Кличка за ці слова.
І от, якого біса?
Дядько, розуміючи всю сраку, яка зараз сталась з критичною інфраструктурою, радить тим, У КОГО Є МОЖЛИВІСТЬ, виїхати, де і їм, і їхнім дітям не треба буде в холоді, без води і тепла сидіти. А це, в свою чергу, також зменшить навантаження на інфраструктуру і допоможе швидше її відновити.
Не маєте можливості? То далі не читайте, то звернення не для вас.
А виїхати тимчасово є можливість у багатьох. Кудись же ви виїжджаєте на Великдень та інші свята, коли Київ геть порожній стає.