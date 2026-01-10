Экстренные отключения уже отменены для части Киева и Киевской области, - ДТЭК
В Киевской области и на правом берегу Киева (кроме Голосеевского и Печерского районов) экстренные отключения отменены.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
Есть частичные отключения электроэнергии в Киевской области
В Бориспольском и Броварском районах Киевской области экстренные отключения пока сохраняются. Энергетики работают над стабилизацией ситуации.
"В случае изменений будем оперативно информировать вас в нашем телеграм-канале", - добавили в ДТЭК.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что экстренные отключения света введены в Киеве и двух районах Киевской области.
- Впоследствии в ДТЭК сообщили, что 588 тысяч абонентов в Киеве снова с электричеством, экстренные отключения действуют на левом берегу и в двух районах.
- По данным КГГА, из-за экстренных отключений электроэнергии в Киеве остановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта.
- Позже в Минэнерго уточнили, что удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением в Киеве и Киевской области.
Атака РФ на Киев
- Ранее сообщалось, что экстренные отключения света введены в Киеве и двух районах Киевской области.
- В ночь на 9 января Киев подвергся, вероятно, одному из самых массированных ударов. Враг применил беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Повреждения и разрушения фиксируются в разных районах столицы
- В результате российских ударов погибли четыре человека, 24 пострадавших, среди них: сотрудники ГСЧС и трое медиков. В городе есть перебои со светом и водоснабжением.
- Мэр Киева призвал жителей столицы по возможности временно выезжать за город.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Igor Budnik #285429
показать весь комментарий10.01.2026 13:28 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Milana Kotova
показать весь комментарий10.01.2026 13:37 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Redcar Ukraine
показать весь комментарий10.01.2026 13:41 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
DARK SIDE #463014
показать весь комментарий10.01.2026 14:05 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль