Экстренные отключения уже отменены для части Киева и Киевской области, - ДТЭК

В Киевской области и на правом берегу Киева (кроме Голосеевского и Печерского районов) экстренные отключения отменены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Есть частичные отключения электроэнергии в Киевской области

В Бориспольском и Броварском районах Киевской области экстренные отключения пока сохраняются. Энергетики работают над стабилизацией ситуации.

"В случае изменений будем оперативно информировать вас в нашем телеграм-канале", - добавили в ДТЭК.

Что предшествовало?

Впоследствии в ДТЭК сообщили, что 588 тысяч абонентов в Киеве снова с электричеством, экстренные отключения действуют на левом берегу и в двух районах.

По данным КГГА, из-за экстренных отключений электроэнергии в Киеве остановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта.

Позже в Минэнерго уточнили, что удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением в Киеве и Киевской области.

Атака РФ на Киев

Ранее сообщалось, что экстренные отключения света введены в Киеве и двух районах Киевской области.

В ночь на 9 января Киев подвергся, вероятно, одному из самых массированных ударов. Враг применил беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Повреждения и разрушения фиксируются в разных районах столицы

В результате российских ударов погибли четыре человека, 24 пострадавших, среди них: сотрудники ГСЧС и трое медиков. В городе есть перебои со светом и водоснабжением.

Мэр Киева призвал жителей столицы по возможности временно выезжать за город.

