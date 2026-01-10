РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8727 посетителей онлайн
Новости Отключение электроэнергии Удары по энергетике
529 4

Экстренные отключения уже отменены для части Киева и Киевской области, - ДТЭК

Экстренные отключения в Киеве
Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka

В Киевской области и на правом берегу Киева (кроме Голосеевского и Печерского районов) экстренные отключения отменены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Есть частичные отключения электроэнергии в Киевской области

В Бориспольском и Броварском районах Киевской области экстренные отключения пока сохраняются. Энергетики работают над стабилизацией ситуации.

"В случае изменений будем оперативно информировать вас в нашем телеграм-канале", - добавили в ДТЭК.

Что предшествовало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал энергетическую инфраструктуру, есть новые отключения электроэнергии, - Минэнерго

Атака РФ на Киев

  • Ранее сообщалось, что экстренные отключения света введены в Киеве и двух районах Киевской области.
  • В ночь на 9 января Киев подвергся, вероятно, одному из самых массированных ударов. Враг применил беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Повреждения и разрушения фиксируются в разных районах столицы
  • В результате российских ударов погибли четыре человека, 24 пострадавших, среди них: сотрудники ГСЧС и трое медиков. В городе есть перебои со светом и водоснабжением.
  • Мэр Киева призвал жителей столицы по возможности временно выезжать за город.

Читайте также: Восстановлено отопление в 1083 жилых домах Киева, - Кличко

Автор: 

Киев (26533) Киевская область (4531) энергетика (3005) отключение света (610)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Писдеш!!!!
показать весь комментарий
10.01.2026 13:28 Ответить
невже не зрозуміло, що захисні споруди "пустая трата денег", зелайно з міндічами добряче прибарахлились. сидіть тупі барани і далі слухайте хрипатого зрадника
показать весь комментарий
10.01.2026 13:37 Ответить
Води досі нема: та нафіг вона треба, хіба щось критичне. А от двушечка на москву і фламіндіча в Ізраїль - це святе
показать весь комментарий
10.01.2026 13:41 Ответить
То что Донецкий сепар управляет всей энергетикой Украине - это угроза наци безопасности!
показать весь комментарий
10.01.2026 14:05 Ответить
 
 