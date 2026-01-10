Екстрені відключення вже скасовані для частини Києва та Київщини, - ДТЕК
На Київщині та правому березі Києва (крім Голосіївського та Печерського районів) екстрені відключення скасовано.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
Є часткові знеструмлення на Київщині
У Бориспільському та Броварському районах Київщини екстрені відключення поки що зберігаються. Енергетики працюють над стабілізацією ситуації.
"В разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", - додали у ДТЕК.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що екстрені відключення світла запроваджені у Києві та двох районах Київщини.
- Згодом у ДТЕК повідомили, що 588 тисяч абонентів у Києві знову зі світлом, екстрені відключення діють на лівому березі та двох районах.
- За даними КМДА, через екстрені знеструмлення у Києві зупинено роботу систем водопостачання, теплопостачання й електротранспорту.
- Пізніше в Міненерго уточнили, що вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням у Києві та на Київщині.
Атака РФ на Київ
- Раніше повідомлялося, що екстрені відключення світла запроваджені у Києві та двох районах Київщини.
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- Внаслідок російських ударів загинуло четверо людей, 24 потерпілих, серед них: працівники ДСНС та троє медиків. У місті є перебої зі світлом та водопостачанням.
- Мер Києва закликав жителів столиці за можливості тимчасово виїжджати за місто.
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