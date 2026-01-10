УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13233 відвідувача онлайн
Новини Відключення електроенергії Удари по енергетиці
1 013 5

Екстрені відключення вже скасовані для частини Києва та Київщини, - ДТЕК

Екстрені відключення у Києві
Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka

На Київщині та правому березі Києва (крім Голосіївського та Печерського районів) екстрені відключення скасовано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Є часткові знеструмлення на Київщині

У Бориспільському та Броварському районах Київщини екстрені відключення поки що зберігаються. Енергетики працюють над стабілізацією ситуації.

"В разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", - додали у ДТЕК.

Що передувало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував енергетичну інфраструктуру, є нові знеструмлення, - Міненерго

Атака РФ на Київ

  • Раніше повідомлялося, що екстрені відключення світла запроваджені у Києві та двох районах Київщини.
  • У ніч проти 9 січня Київ зазнав, ймовірно, одного з наймасованіших ударів. Ворог застосував безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Пошкодження та руйнування фіксуються у різних районах столиці
  • Внаслідок російських ударів загинуло четверо людей, 24 потерпілих, серед них: працівники ДСНС та троє медиків. У місті є перебої зі світлом та водопостачанням.
  • Мер Києва закликав жителів столиці за можливості тимчасово виїжджати за місто.

Читайте також: Відновлено опалення у 1083 житлових будинках Києва, - Кличко

Автор: 

Київ (21171) Київська область (4730) енергетика (3943) відключення світла (1727)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 