Об отсутствии тепла, воды и света можно сообщить на линию 112, - Клименко
Линия 112 работает в режиме приема сообщений об отсутствии тепло-, водо- и электроснабжения.
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Мы привлекли к работе дополнительных операторов, чтобы оперативно обрабатывать не только обращения в экстренные службы - спасателей, полицию, медицинскую помощь или газовую службу, но и получать информацию о критической ситуации в домах граждан", - говорится в сообщении.
По словам Клименко, эти данные операторы незамедлительно передают в штаб по ликвидации последствий российских обстрелов энергетических объектов в городе Киеве и комиссии ТЭБ и ЧС для быстрой организации помощи людям в нынешних сложных условиях.
Операторы будут предоставлять информацию о ближайшем пункте несокрушимости или местах обогрева. И при необходимости будут направлять экипажи экстренных служб.
Министр напомнил, что даже при отсутствии мобильной связи можно обратиться на 112.
Для этого стоит подключиться к сети WI-Fi (доступно в пунктах несокрушимости, торговых центрах, медицинских учреждениях и т.д.), загрузить приложение 112 Ukraine и авторизоваться. Также можно установить приложение.
Что предшествовало?
- Известно, что в Киеве без теплоснабжения остаются еще 287 жилых домов.
- Президент Зеленский заявил, что в энергетике введут режим чрезвычайной ситуации.
- Также в части громад и регионов могут отменить комендантский час на время чрезвычайной ситуации в энергетике.
- 14 января состоялось первое заседание штаба по ликвидации последствий ударов РФ по энергетике Киева.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тобто як що хтось буде не вдоволений хаосом який творить мародерська шайка Зеленського дзвоніть на 112 і чекайте на ТЦК .