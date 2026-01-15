Об отсутствии тепла, воды и света можно сообщить на линию 112, - Клименко

Линия 112 работает в режиме приема сообщений об отсутствии тепло-, водо- и электроснабжения.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Мы привлекли к работе дополнительных операторов, чтобы оперативно обрабатывать не только обращения в экстренные службы - спасателей, полицию, медицинскую помощь или газовую службу, но и получать информацию о критической ситуации в домах граждан", - говорится в сообщении.

По словам Клименко, эти данные операторы незамедлительно передают в штаб по ликвидации последствий российских обстрелов энергетических объектов в городе Киеве и комиссии ТЭБ и ЧС для быстрой организации помощи людям в нынешних сложных условиях.

Операторы будут предоставлять информацию о ближайшем пункте несокрушимости или местах обогрева. И при необходимости будут направлять экипажи экстренных служб.

Министр напомнил, что даже при отсутствии мобильной связи можно обратиться на 112.

Для этого стоит подключиться к сети WI-Fi (доступно в пунктах несокрушимости, торговых центрах, медицинских учреждениях и т.д.), загрузить приложение 112 Ukraine и авторизоваться. Также можно установить приложение.

Что предшествовало?

Известно, что в Киеве без теплоснабжения остаются еще 287 жилых домов.

Президент Зеленский заявил, что в энергетике введут режим чрезвычайной ситуации.

Также в части громад и регионов могут отменить комендантский час на время чрезвычайной ситуации в энергетике.

14 января состоялось первое заседание штаба по ликвидации последствий ударов РФ по энергетике Киева.

