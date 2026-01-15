РУС
Новости Отключение электроэнергии
Об отсутствии тепла, воды и света можно сообщить на линию 112, - Клименко

Куда можно сообщить об отсутствии света, воды и тепла?

Линия 112 работает в режиме приема сообщений об отсутствии тепло-, водо- и электроснабжения.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Мы привлекли к работе дополнительных операторов, чтобы оперативно обрабатывать не только обращения в экстренные службы - спасателей, полицию, медицинскую помощь или газовую службу, но и получать информацию о критической ситуации в домах граждан", - говорится в сообщении.

По словам Клименко, эти данные операторы незамедлительно передают в штаб по ликвидации последствий российских обстрелов энергетических объектов в городе Киеве и комиссии ТЭБ и ЧС для быстрой организации помощи людям в нынешних сложных условиях.

Операторы будут предоставлять информацию о ближайшем пункте несокрушимости или местах обогрева. И при необходимости будут направлять экипажи экстренных служб.

Министр напомнил, что даже при отсутствии мобильной связи можно обратиться на 112.

Для этого стоит подключиться к сети WI-Fi (доступно в пунктах несокрушимости, торговых центрах, медицинских учреждениях и т.д.), загрузить приложение 112 Ukraine и авторизоваться. Также можно установить приложение.

Что предшествовало?

Клименко Игорь (455) отключение света (642)
Топ комментарии
+1
А куда звонить,что бы арестовали крышевателей Миндича?
15.01.2026 14:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Для виклику швидкої допомоги в Києві телефонуйте за номером 103 (безкоштовно
15.01.2026 14:08 Ответить
повезут в стационар
15.01.2026 14:35 Ответить
Дело, конечно, нужное и важное. В Запорожье по тем же вопросам куда звонить?(в новости про Киев)
15.01.2026 14:14 Ответить
Запоріжжя відноситься до КЦ 112 Дніпра.
15.01.2026 14:16 Ответить
А куда звонить,что бы арестовали крышевателей Миндича?
15.01.2026 14:15 Ответить
Тут уже другая категория вступает в силу, не куда звонить, а откуда)
15.01.2026 14:17 Ответить
в оон в нато, в фифа и уэфа
15.01.2026 14:18 Ответить
Про відсутність тепла , світла і води дзвоніть на 112 -Клименко .
Тобто як що хтось буде не вдоволений хаосом який творить мародерська шайка Зеленського дзвоніть на 112 і чекайте на ТЦК .
15.01.2026 14:20 Ответить
А якщо не Київ і схема 4-12-4....? Як тільки в графіку відключень доходить до зони, що повинно бути світло, ДТЕК одразу пише аварійне відключення. 6 діб-суцільне аварійне відключення.
15.01.2026 14:23 Ответить
Повідомили, і що вони зроблять?
15.01.2026 14:35 Ответить
Колискову заспівають, а може і пошлють
15.01.2026 14:39 Ответить
Скільки не цифруйся, а електрики все менше.
15.01.2026 14:45 Ответить
Имитация бурной деятельности...после того,как провалили все что только можно... возьмите-позвоните ради интереса прямо сегодня....сейчас,а заодно на места в свои районы...на "службу" 1551...и чего там еще..будете "приятно удивлены"....чем?? А вот узнайте....
15.01.2026 14:56 Ответить
І що станеться? Це типу, ви дзвоніть, доповідайте, розряджайте своє невдоволення! Кожен дзвінок не залишиться без уваги! Ми на кожен покладемо Зе-орган!
15.01.2026 15:07 Ответить
Скоріше почали охоту на Кличко
15.01.2026 15:10 Ответить
І що буде як зателефонувати, висловите співчуття, або відразу пошлете.
15.01.2026 15:09 Ответить
 
 