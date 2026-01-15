Про відсутність тепла, води та світла можна повідомити на лінію 112, - Клименко

Лінія 112 працює в режимі прийому повідомлень про відсутність тепло-, водо- та електропостачання.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

"Ми залучили до роботи додаткових операторів, аби оперативно опрацьовувати не лише звернення до екстрених служб - рятувальників, поліції, медичної допомоги чи газової служби, а й отримувати інформацію щодо критичної ситуації у домівках громадян", - йдеться в повідомленні.

За словами Клименка, ці дані оператори невідкладно передають до штабу з ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних обʼєктів у місті Києві та комісії ТЕБ та НС для швидкої організації допомоги людям у нинішніх складних умовах.

Оператори надаватимуть інформацію про найближчий пункт незламності чи місця обігріву. І за потреби скеровуватимуть екіпажі екстрених служб.

Міністр нагадав, що навіть за відсутності мобільного звʼязку можна звернутися на 112.

Для цього варто приєднатися до мережі WI-Fi (доступно в пунктах незламності, торгових центрах, медичних закладах тощо), завантажте застосунок 112 Ukraine та авторизуватися. Також можна встановити застосунок.

Що передувало?

Відомо, що у Києві без теплопостачання залишаються ще 287 житлових будинків.

Президент Зеленський заявив, що в енергетиці запровадять режим надзвичайної ситуації.

Також у частині громад та регіонів можуть скасувати комендантську годину на час надзвичайної ситуації в енергетиці.

14 січня відбулося перше засідання штабу з ліквідації наслідків ударів РФ по енергетиці Києва.

