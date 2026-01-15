УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10492 відвідувача онлайн
Новини Відключення електроенергії
2 544 23

Про відсутність тепла, води та світла можна повідомити на лінію 112, - Клименко

Куди можна повідомити про відсутність світла, води та тепла?

Лінія 112 працює в режимі прийому повідомлень про відсутність тепло-, водо- та електропостачання.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Ми залучили до роботи додаткових операторів, аби оперативно опрацьовувати не лише звернення до екстрених служб - рятувальників, поліції, медичної допомоги чи газової служби, а й отримувати інформацію щодо критичної ситуації у домівках громадян", - йдеться в повідомленні.

За словами Клименка, ці дані оператори невідкладно передають до штабу з ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних обʼєктів у місті Києві та комісії ТЕБ та НС для швидкої організації допомоги людям у нинішніх складних умовах.

Оператори надаватимуть інформацію про найближчий пункт незламності чи місця обігріву. І за потреби скеровуватимуть екіпажі екстрених служб.

Міністр нагадав, що навіть за відсутності мобільного звʼязку можна звернутися на 112.

Для цього варто приєднатися до мережі WI-Fi (доступно в пунктах незламності, торгових центрах, медичних закладах тощо), завантажте застосунок 112 Ukraine та авторизуватися. Також можна встановити застосунок.

Що передувало?

Автор: 

Клименко Ігор (576) відключення світла (1667)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
А куда звонить,что бы арестовали крышевателей Миндича?
показати весь коментар
15.01.2026 14:15
+3
Про відсутність тепла , світла і води дзвоніть на 112 -Клименко .
Тобто як що хтось буде не вдоволений хаосом який творить мародерська шайка Зеленського дзвоніть на 112 і чекайте на ТЦК .
показати весь коментар
15.01.2026 14:20
+2
Хороша новина: половина зими позаду.

Погана новина: половина зими попереду
показати весь коментар
15.01.2026 16:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Для виклику швидкої допомоги в Києві телефонуйте за номером 103 (безкоштовно
показати весь коментар
15.01.2026 14:08
повезут в стационар
показати весь коментар
15.01.2026 14:35
Дело, конечно, нужное и важное. В Запорожье по тем же вопросам куда звонить?(в новости про Киев)
показати весь коментар
15.01.2026 14:14
Запоріжжя відноситься до КЦ 112 Дніпра.
показати весь коментар
15.01.2026 14:16
А куда звонить,что бы арестовали крышевателей Миндича?
показати весь коментар
15.01.2026 14:15
Тут уже другая категория вступает в силу, не куда звонить, а откуда)
показати весь коментар
15.01.2026 14:17
в оон в нато, в фифа и уэфа
показати весь коментар
15.01.2026 14:18
показати весь коментар
15.01.2026 14:20
А якщо не Київ і схема 4-12-4....? Як тільки в графіку відключень доходить до зони, що повинно бути світло, ДТЕК одразу пише аварійне відключення. 6 діб-суцільне аварійне відключення.
показати весь коментар
15.01.2026 14:23
Повідомили, і що вони зроблять?
показати весь коментар
15.01.2026 14:35
Колискову заспівають, а може і пошлють
показати весь коментар
15.01.2026 14:39
Скільки не цифруйся, а електрики все менше.
показати весь коментар
15.01.2026 14:45
Имитация бурной деятельности...после того,как провалили все что только можно... возьмите-позвоните ради интереса прямо сегодня....сейчас,а заодно на места в свои районы...на "службу" 1551...и чего там еще..будете "приятно удивлены"....чем?? А вот узнайте....
показати весь коментар
15.01.2026 14:56
І що станеться? Це типу, ви дзвоніть, доповідайте, розряджайте своє невдоволення! Кожен дзвінок не залишиться без уваги! Ми на кожен покладемо Зе-орган!
показати весь коментар
15.01.2026 15:07
Скоріше почали охоту на Кличко
показати весь коментар
15.01.2026 15:10
І що буде як зателефонувати, висловите співчуття, або відразу пошлете.
показати весь коментар
15.01.2026 15:09
А до чого тут Клименко? Пошле наряд лінивих ментів розгрібати руїни котельні, чи підстанції? З кореспондентами і камерами для піару?. І зразу з"явиться світло, вода і тепло..?
показати весь коментар
15.01.2026 16:20
і що далі?
показати весь коментар
15.01.2026 16:23
показати весь коментар
15.01.2026 16:48 Відповісти
 
 