46% жилого фонда столицы без тепла. Восстановление водоснабжения на левом берегу ожидаем в течение дня, - Кулеба
Энергетическая инфраструктура Украины снова подверглась массированным российским обстрелам. Под ударами - Киев и область, Днепропетровщина, Сумщина, Одесская область, Винницкая область, Запорожье, Полтавщина и другие регионы.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
отоплением
Кулеба напомнил, что в Киеве в результате атак без отопления остались 5 635 домов.
"Это около 46% жилого фонда столицы. 12 домов не имеют тепла еще с 9 января - из-за прямых последствий обстрелов. Для ускорения работ привлечены 40 аварийных бригад "Укрзализныци" и 20 бригад из других регионов Украины, которые круглосуточно работают вместе с городскими службами", - говорится в сообщении.
Ситуация с водоснабжением
Он также подтвердил, что в настоящее время осложнена ситуация и с водоснабжением. Правобережье Киева работает на пониженном давлении. Левобережье временно без воды - около 3 500 жилых домов.
"Ожидаем возобновления подачи в течение дня", - уточнил министр.
Ситуация в Днепропетровской области
В Днепропетровской области после ударов по критической инфраструктуре без тепла остались более 15 тысяч абонентов в Днепре и Зеленодольске. Ремонтные работы продолжаются. Привлекаются дополнительные ресурсы.
Что предшествовало?
- Как отмечалось, ночью 20 января 2026 года войска РФ атаковали ударными дронами территорию Киева. Также Воздушные силы сообщали о пусках баллистических ракет, в том числе и в сторону столицы.
- Кроме того, враг поднял в небо Ту-95МС. Мониторинговые каналы пишут о вероятных пусках ракет.
- По данным КГГА, поезда метро будут курсировать с изменениями из-за сложной энергоситуации.
- 5635 многоэтажек остались без тепла, левый берег без воды.
- В результате обстрела повреждены школа, дома и нежилые помещения в Днепровском районе.
- Кроме того, россияне атаковали Киевскую область: погиб мужчина в Бучанском районе, повреждено помещение АЗС.
