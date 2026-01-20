46% жилого фонда столицы без тепла. Восстановление водоснабжения на левом берегу ожидаем в течение дня, - Кулеба

Энергетическая инфраструктура Украины снова подверглась массированным российским обстрелам. Под ударами - Киев и область, Днепропетровщина, Сумщина, Одесская область, Винницкая область, Запорожье, Полтавщина и другие регионы.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

 отоплением

Кулеба напомнил, что в Киеве в результате атак без отопления остались 5 635 домов.

"Это около 46% жилого фонда столицы. 12 домов не имеют тепла еще с 9 января - из-за прямых последствий обстрелов. Для ускорения работ привлечены 40 аварийных бригад "Укрзализныци" и 20 бригад из других регионов Украины, которые круглосуточно работают вместе с городскими службами", - говорится в сообщении.

Ситуация с водоснабжением 

Он также подтвердил, что в настоящее время осложнена ситуация и с водоснабжением. Правобережье Киева работает на пониженном давлении. Левобережье временно без воды - около 3 500 жилых домов.

"Ожидаем возобновления подачи в течение дня", - уточнил министр.

Ситуация в Днепропетровской области

В Днепропетровской области после ударов по критической инфраструктуре без тепла остались более 15 тысяч абонентов в Днепре и Зеленодольске. Ремонтные работы продолжаются. Привлекаются дополнительные ресурсы.

Что предшествовало?

  • Как отмечалось, ночью 20 января 2026 года войска РФ атаковали ударными дронами территорию Киева. Также Воздушные силы сообщали о пусках баллистических ракет, в том числе и в сторону столицы.
  • Кроме того, враг поднял в небо Ту-95МС. Мониторинговые каналы пишут о вероятных пусках ракет.
  • По данным КГГА, поезда метро будут курсировать с изменениями из-за сложной энергоситуации.
  • 5635 многоэтажек остались без тепла, левый берег без воды.
  • В результате обстрела повреждены школа, дома и нежилые помещения в Днепровском районе.
  • Кроме того, россияне атаковали Киевскую область: погиб мужчина в Бучанском районе, повреждено помещение АЗС.

Вечерний обзор 19.01.2026 ОТ ОЛЕГ ПОНОМАРЬ Источник: https://www.ponomaroleg.com/evening-review-2026-01-19/
показать весь комментарий
20.01.2026 12:27 Ответить
дякуємо zельоному підрахую могільщіку олексію кулебі - цвинтар нас точно об'єднає
показать весь комментарий
20.01.2026 12:31 Ответить
куліба, йди нхй. разом з братом.
показать весь комментарий
20.01.2026 12:39 Ответить
Мабуть, тиМошенниця свої грошенята за ГАЗ, передасть Українцям???!
«Внутреннее кубло: начнем с Тимошенко. Высший антикоррупционный суд перенес рассмотрение ходатайства САП об аресте имущества народного депутата и главы фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Суд также отказал защите в открытом заседании дела. Следующее заседание состоится 20 января в 13:30. Важно отметить, что до конца среды Тимошенко должна внести залог в 33 млн грн. Я не могу без слез смотреть на видео, где Тимошенко плачет о том, что у нее нет 770 тыс долларов. Напомню вам, что на Западе ее называют Мисс 11 миллиардов долларов - это примерно ее состояние, учитывая, что западные разведки считают, что она получала процент-долю все 10 лет действия своего преступного газового контракта с Россией. Источник: https://www.ponomaroleg.com/evening-review-2026-01-19/ «(С)
показать весь комментарий
20.01.2026 12:52 Ответить
На Москві зараз ще холодніше, ніж у нас.
Але туди, попри публічні обіцянки Лідора, летять тільки "двушечки".

показать весь комментарий
20.01.2026 13:06 Ответить
Весь цей час було тепліше.
показать весь комментарий
20.01.2026 14:16 Ответить
Через три дні такі буде блекаут на москві?
показать весь комментарий
20.01.2026 15:02 Ответить
зе-баран констатирует факт
показать весь комментарий
20.01.2026 13:37 Ответить
 
 