Водоснабжение восстановили во всех районах Киева, без тепла еще 2600 домов, - Кличко

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Ситуация с теплом и водой

"Во всех районах столицы восстановили водоснабжение. Без тепла остаются около 2600 домов. Коммунальщики и энергетики работают круглосуточно, чтобы восстановить отопление в домах киевлян", - рассказал Кличко.

Что предшествовало?

Как сообщалось, утром 31 января движение метро было остановлено из-за низкого напряжения. Киев и Киевская область перешли на аварийные отключения.

По данным "Киевводоканала", весь Киев без водоснабжения из-за аварии в энергосистеме.

По данным СМИ, в Украине блэкаут из-за масштабной аварии в энергосистеме.

В Минэнерго обещают, что электроснабжение вернется в течение ближайших 2-3 часов.

Впоследствии в Минэнерго сообщили, что энергосистема постепенно восстанавливается после аварии, свет вернется в течение ближайших часов.

