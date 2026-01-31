Масштабная авария в энергосистеме
Водоснабжение восстановили во всех районах Киева, без тепла еще 2600 домов, - Кличко

Во всех районах Киева восстановлено водоснабжение. В то же время без тепла еще остаются около 2600 домов.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Ситуация с теплом и водой

"Во всех районах столицы восстановили водоснабжение. Без тепла остаются около 2600 домов. Коммунальщики и энергетики работают круглосуточно, чтобы восстановить отопление в домах киевлян", - рассказал Кличко.

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, утром 31 января движение метро было остановлено из-за низкого напряжения. Киев и Киевская область перешли на аварийные отключения.
  • По данным "Киевводоканала", весь Киев без водоснабжения из-за аварии в энергосистеме.
  • По данным СМИ, в Украине блэкаут из-за масштабной аварии в энергосистеме.
  • В Минэнерго обещают, что электроснабжение вернется в течение ближайших 2-3 часов.
  • Впоследствии в Минэнерго сообщили, что энергосистема постепенно восстанавливается после аварии, свет вернется в течение ближайших часов.

Може встигнуть шоб не розмерзлось
31.01.2026 23:12 Ответить
Нема хвп.Троєщина, ранок.❤️🇺🇦❤️
01.02.2026 10:04 Ответить
Опалення теж нема.❤️🇺🇦❤️
01.02.2026 10:05 Ответить
 
 