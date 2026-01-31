Водоснабжение восстановили во всех районах Киева, без тепла еще 2600 домов, - Кличко
Во всех районах Киева восстановлено водоснабжение. В то же время без тепла еще остаются около 2600 домов.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
Ситуация с теплом и водой
"Во всех районах столицы восстановили водоснабжение. Без тепла остаются около 2600 домов. Коммунальщики и энергетики работают круглосуточно, чтобы восстановить отопление в домах киевлян", - рассказал Кличко.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, утром 31 января движение метро было остановлено из-за низкого напряжения. Киев и Киевская область перешли на аварийные отключения.
- По данным "Киевводоканала", весь Киев без водоснабжения из-за аварии в энергосистеме.
- По данным СМИ, в Украине блэкаут из-за масштабной аварии в энергосистеме.
- В Минэнерго обещают, что электроснабжение вернется в течение ближайших 2-3 часов.
- Впоследствии в Минэнерго сообщили, что энергосистема постепенно восстанавливается после аварии, свет вернется в течение ближайших часов.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Asko Poom
показать весь комментарий31.01.2026 23:12 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
ЗЛИЙ ДОБРОДІЙ
показать весь комментарий01.02.2026 10:04 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
ЗЛИЙ ДОБРОДІЙ
показать весь комментарий01.02.2026 10:05 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль